指先から始まる、私だけの熱い夏。韓国発FINGER SUITから夏のきらめきを込めた「SUMMER COLLECTION 2026」が登場。

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韓国発ネイルウェアブランド「FINGER SUIT（フィンガースーツ）」から、トレンドのハートマグネットやY2Kの雰囲気をぎゅっと詰め込んだ「SUMMER COLLECTION 2026（全10種）」が登場。6月11日より公式オンラインストアにて販売開始。また、6月12日より全国のロフト・PLAZAにて先行販売開始、6月下旬以降全国のバラエティショップおよびドン・キホーテにて展開開始。

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■ COLLECTION CONCEPT

SUMMER COLLECTION

:HIGH NOON ATTITUDE

真夏の太陽の下、隠すことなく素直になる夏。

大胆で鮮やかなムードで、私を表現してみてください。

いちばん熱い瞬間、

いちばん鮮やかに輝く私。

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■ LINE UP

CHANGE / チェンジ \2,178(税込)HYPEY / ハイピー \1,958(税込)FOLIAGE / フォリッジ \2,178(税込)SAVORY / セイボリー \1,958(税込)CALIGO / カリゴ \2,178(税込)FAIRY FLOSS / フェアリーフロス \1,958(税込)BINARY / バイナリー \1,958(税込)CRUISIN / クルージン \1,958(税込)EVOKE / イボーク【REUSABLE】 \2,178(税込)LAZY / レイジー【REUSABLE】 \2,728(税込)

※ EVOKE / LAZY：オンライン限定販売。

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■ ABOUT FINGER SUIT

「つけた瞬間、私は無敵。」

韓国発のネイルウェアブランドで、スタイリッシュなデザインと高いクオリティで高評価を得ています。韓国ではスタイリストやKPOPアイドルにも愛用され、日本では2023年5月からオフライン展開を開始し、取扱店舗数は約3年で約1300店舗に急成長。LOFT、PLAZA、ハンズなどのバラエティショップをはじめマツモトキヨシ、ウェルシア、トモズなどのドラッグストアにも展開しています。

STORES

・公式サイト https://fingersuit-jp.com/

・オフライン取扱店舗一覧 https://fingersuit-jp.com/pages/offline-store

・Qoo10 https://www.qoo10.jp/shop/fingersuit-jp

OFFICIAL SNS

・LINE公式アカウント https://lin.ee/yRru7CL

・Instagram https://www.instagram.com/fingersuit_jp/

・TikTok https://www.tiktok.com/@fingersuit_jp

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