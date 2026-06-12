丸紅グループとの人材育成事業の協業により、インドネシア最大級の日系工業団地MM2100で実証事業を開始

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社であるGakken Turkey Inovatif Eğitim A.Ş.（トルコ／代表取締役：畑中慶、以下「学研トルコ」）は、丸紅株式会社（以下「丸紅」）の子会社であるPT. Megalopolis Manunggal Industrial Development（以下「PT. MMID」）が運営するインドネシア・西ジャワ州のMM2100工業団地において、製造業人材育成プラットフォーム「Professional Gemba Learning Program」のPOC（実証事業）を2026年5月20日より開始いたしました。

■グローバルサウスにおける産業人材育成事業の展開

当社グループは、グループ中期経営計画における重点戦略の一つとして、グローバルサウスへのサービス拡大を掲げております。学研トルコは、このグループ戦略に基づき、グローバルサウス産業人材育成事業を展開しています。先進諸国が関係強化を目指すグローバルサウス地域で急速に高まる産業人材育成ニーズに対し、日本が強みを有するものづくり系リカレント教育を提供しています。

さらに、これらの人材に対し日本語教育や日本文化を伝えるコンテンツも提供することで知日産業人材を創出し、今後グローバルサウス地域で進出が加速することが見込まれる日系企業に対しても、安定的な人材供給を目指しています。

■約12万人を対象とした製造業人材育成プログラムの実証事業

MM2100工業団地

学研トルコと丸紅・PT. MMIDは、MM2100工業団地における製造業人材育成の重要性に着目し、戦略的パートナーシップを築くことで、本プログラムの開発・提供に向けた協業を開始しました。MM2100工業団地はインドネシア最大規模の日系工業団地として多くの製造業企業が進出しており、製造現場における体系的な次世代リーダー育成・人材育成へのニーズが高まっています。



本実証事業では、MM2100工業団地に従事する約12万人の現地人材を視野に入れ、入居企業の現地スタッフを対象に、アセスメントによるスキルの可視化やトレーニングプログラムを提供します。将来的には、同工業団地全体における次世代リーダー・現場人材の持続的・体系的な育成基盤の構築を目指します。日本が強みを有するカイゼン等のものづくり哲学・経営技術や、データに基づく人材育成手法を現地に適した形で提供することで、入居企業の組織能力の向上と地域の産業発展への貢献を目指しています。

実証事業概要

■学研トルコの産業人材育成への事業展開

アセスメント＆トレーニング体系ロードマップ（計画）[表: https://prtimes.jp/data/corp/2535/table/9081_1_cd933d41fd83a765a3d4b7e2a5188b47.jpg?v=202606121151 ]

学研トルコは、グローバルサウスの産業人材育成分野におけるリカレント教育事業の展開に挑戦しており、日本式のスキル研修や日本より招いたプロフェッショナル人材を活用したコンサルティングを通じて、製造業人材育成分野で変革をもたらすことを目指しています。

インドネシアへの展開は、トルコでの事業に続く新たなステージであり、丸紅グループのネットワークを活かして現地企業の人材育成課題に取り組みます。

■MM2100工業団地

インドネシア・西ジャワ州ブカシ県に位置する、インドネシア最大規模の日系工業団地。丸紅グループのPT. MMIDが運営し、多数の日系・外資系製造業企業が進出しています。

各社が先端の設備を備え、高品質な製品を生産するとともに、団地内にはさまざまなサービス・設備が整備されており、企業の生産性向上と業務効率化を支援しています。

■Gakken Turkey Inovatif Eğitim A.Ş.（学研トルコ）について

https://www.gakkenturkey.com/

代表取締役：畑中 慶

設立年月日：2022年4月。学研グループのアイ・シー・ネット株式会社の子会社として設立。

所在住所：Alsancak Kibris sehitleri cd. Kristal is merkezi 136/1, K:5, D:5 Alsancak -Izmir

電話番号：0531-223-7540（トルコ国内）

■アイ・シー・ネット株式会社

https://www.icnet.co.jp/

代表取締役：百田 顕児

設立年月日：1993年10月1日

所在住所：〒330-6027 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2

明治安田生命さいたま新都心ビル27階

電話番号：048-600-2500（代表）

事業内容：ODA事業、日本企業の海外展開支援、CSR・CSV支援、

人材育成、学研グループの海外展開推進

■株式会社学研ホールディングスについて

URL：https://www.gakken.co.jp/

1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社。教育分野では、「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、「科学」と「学習」に代表される学習教材の出版コンテンツ事業、教科書・保育用品など園・学校事業を、医療福祉分野では、サービス付き高齢者向け住宅事業や認知症グループホーム事業、保育園・学童などの子育て支援事業を展開。グローバル150か国以上で教育・医療福祉に関わる活動を行っています。2023年11月、新たに掲げた大志（Aspiration）「人の可能性をどこまでも追求する会社へ」の実現を目指し、子どもから学生、社会人、シニアまで、あらゆる世代の好奇心に寄り添い、すべての人の挑戦を応援する企業として、人と社会の可能性の拡大に貢献してまいります。2025年9月期売上高1,991億円、連結子会社82社。東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：9470）。