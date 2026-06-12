【セミナーのお知らせ】IT統制は、なぜ維持できなくなるのか ― ID管理を起点に見直す監査対応の前提 ―

KPMGコンサルティング株式会社

アクシオ社とともに、IT統制の維持管理について、その難しさとID管理を起点した監査対応の要点を解説します。

IT統制は、制度やポリシーを整備するだけでは維持されません。監査や内部統制の現場では、「なぜその権限が付与されていたのか」「なぜ是正されなかったのか」といった問いが繰り返し投げかけられています。しかし実際には、設計時には整備されていたはずの統制が、時間の経過とともに維持できなくなるケースが少なくありません。その背景には、組織改編や人事異動、兼務・委託の増加など、人の動きに対してID管理や権限管理が十分に追随できないという構造的課題があります。個別の製品や機能の不足ではなく、日常運用の中で生じる小さな乖離の積み重ねが、結果としてIT統制の維持を難しくしていきます。

本セミナーでは、KPMGとアクシオがそれぞれの立場から、IT統制が揺らぎ始める構造と、その前提となる設計・運用のあり方について解説します。

【開催概要】

【プログラム】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88324/table/377_1_5932d397b45379989927fd6471de831d.jpg?v=202606121151 ]

15:00～15:05

セミナー開始挨拶

15:05～15:30

セッション1：不正・事故を防ぐためのIDセキュリティとITガバナンス ― “誰が何にアクセスできるか”を説明できますか ―

講師：KPMGコンサルティング シニアマネジャー 畠山 誠

情報漏えい、不正アクセス、内部不正――多くの不祥事の背景には、「誰が何にアクセスできるのか」を十分に把握・説明できていないIT統制の課題があります。本講演では、IDセキュリティを起点に、アクセス権限のブラックボックス化を防ぎ、不正や事故を未然に防止する説明責任型ITガバナンスの在り方を解説します。経営として果たすべき責任と、リスクを可視化・統制するための実践的視点を提供します。

15:30～15:55

セッション2：生成AI時代のIT統制戦略 ― 持続可能なID管理へのアップデート

講師：アクシオ 技術本部 認証基盤技術部 主席アーキテクト 村上 憲

アクシオは20年以上にわたり、認証基盤、とりわけID管理システム導入のスペシャリスト 集団として、数多くのお客様にID管理システムを導入してきました。現在は「Keyspider」をKeyspider社と共同開発し、システムインテグレータという立場に加えて、ID管理「サービス」を提供するメーカーとしての立場へと領域を広げています。これには、従来の製品では実現できなかった要件を実現できるサービスこそが、生成AIやエージェンティックAIが普及するこれからの時代のIT統制に必要であると判断したためです。これまでのSI経験で実現してきた「持続的な統制」のための設計プロセスを説明しつつ、ID管理サービス「Keyspider」を活用し、これを次世代のID統制へアップデートする方法を解説します。



15:55～16:00

質疑応答

16:00～16:10

閉会挨拶、クローズ

<申込URL>https://kpmg.com/jp/ja/events/2026/06/20260623-axio-it.html

※希望者多数の場合は抽選制とさせていただきます。

※ウェビナーはZoomにて実施いたします。

※個人および同業の方のお申込みにつきましては、お断りさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

KPMGコンサルティングについて

KPMGコンサルティングは、ストラテジー、ビジネストランスフォーメーション、テクノロジー／デジタル、リスクコンサルティング、ビジネスイノベーションの5つの領域に業界知見を掛け合わせ、企業や組織の変革を支援する総合コンサルティングファームです。豊富な経験とスキルを有するコンサルタントがKPMGジャパンを構成する10のプロフェッショナルファーム間で連携し、KPMGのグローバルネットワークを活用しながら、企業価値向上の実現に向けて伴走支援します。