【ウブロ】世界の舞台へ挑むSAMURAI BLUEへエール　サッカー日本代表オフィシャルウォッチ「クラシック・フュージョン クロノグラフ チタニウム ブルー ヴィクトリー」

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロHUBLOT

2026年6月10日、日本 東京 - スイスの高級腕時計ブランド、ウブロは、2015年よりサッカー日本代表（SAMURAI BLUE）のオフィシャルウォッチを務めています。世界の舞台へ挑むSAMURAI BLUEへエールを送るべく、ウブロはサッカー日本代表オフィシャルウォッチ「クラシック・フュージョン クロノグラフ チタニウム ブルー ヴィクトリー」と共に、チームの新たな挑戦を応援します。

ウブロは、2026年2月26日に、サッカー日本代表オフィシャルウォッチ「クラシック・フュージョン クロノグラフ チタニウム ブルー ヴィクトリー」を発表しました。試合に向かう監督と日本代表選手たちの腕元では、「クラシック・フュージョン クロノグラフ チタニウム ブルー ヴィクトリー」が輝き、世界の舞台へ挑むチームとともに時を刻みます。ウブロは、サッカー日本代表（SAMURAI BLUE）が重ねる挑戦の一瞬一瞬に寄り添い、その歩みを応援し続けます。

さらに、サッカー日本代表（SAMURAI BLUE）が勝利を収めた際には、その歓喜の瞬間を祝福するため、「ウブロ銀座ブティック」の外観をブルーに染め、チームの勝利をともに祝います。世界へ挑む選手たちの歩みに寄り添いながら、ウブロはそのかけがえのない瞬間を刻みます。

「ウブロ銀座ブティック」

「クラシック・フュージョン クロノグラフ チタニウム ブルー ヴィクトリー」は、サッカー日本代表（SAMURAI BLUE）のチームカラーからインスピレーションを得たダークネイビーのダイアルとストラップを採用し、サッカー日本代表（SAMURAI BLUE）を象徴するブルーの美学とサッカーのエッセンスを融合させた特別なタイムピースです。3時位置にはサッカーボールのモチーフが配され、ディテールにまでサッカーへのオマージュが込められています。ケースには、サテン仕上げとポリッシュ仕上げのコントラストが際立つチタニウムを採用。ストラップはファブリックとブラックラバーを組み合わせ、スポーティーさと快適な装着感を実現しました。また、ケースバックには “SPECIAL EDITION” の刻印が施されています。ウブロが掲げる「アート・オブ・フュージョン（異なる素材やアイデアの融合）」の精神のもと、エレガンスとスポーティーさを兼ね備えた一本に仕上げられています。さらにJFAのエンブレムが配された特別仕様のボックスを採用。ウッド調のボックスに、サッカー日本代表（SAMURAI BLUE）を象徴するエンブレムとウブロのロゴをあしらい、オフィシャルウォッチとしての特別感をいっそう際立たせています。

世界の舞台を見据え、チーム全体の士気が高まる今、ウブロはサッカー日本代表（SAMURAI BLUE）のオフィシャルウォッチとして、さらなる躍進に心からのエールを送ります。

日本限定のこの特別なタイムピースは、国内のウブロブティック、公式サイト hublot.com、もしくは正規販売店にてご覧いただけます。また、ウブロの「5+5年保証」により、保証を最大10年まで延長可能です。

ウブロはサッカー日本代表チームのオフィシャルウォッチです。

HUBLOT 「クラシック・フュージョン クロノグラフ チタニウム ブルー ヴィクトリー」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/classic-fusion/classic-fusion-chronograph-titanium-blue-victory-45-mm

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お問合せ先

LVMHウォッチ・ジュエリ- ジャパン ウブロ

電話番号： 03-5635-7055

URL ： www.hublot.com