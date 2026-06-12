「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」出展のお知らせ

一般財団法人日本品質保証機構

一般財団法人日本品質保証機構（本部：東京都千代田区、理事長：石井 裕晶）は、2026年6月17日（水）～19日（金）にAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）にて開催されます「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」に出展いたします。

自動車産業に求められるさまざまな試験・評価・認証・校正サービスをご紹介するほか、ブース内では、注目サービスのご紹介を含む「JQA品質保証セミナー」を連日開催いたします。皆さまのご来場をお待ちしております。

開催概要

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JQA品質保証セミナー

ブースにて連日開催いたします。お気軽にお立ち寄りください。（各回15分～20分程度）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/3627/table/447_2_7d99a386b6ad5425bad54f7e2f39b5d6.jpg?v=202606121151 ]

【一般財団法人日本品質保証機構（JQA）(https://www.jqa.jp)】

1957年の設立から一貫して日本のものづくりとサービス産業の発展を支援する公正・中立な第三者適合性評価機関。現在、ISO 9001 や ISO 14001 をはじめとするマネジメントシステム規格の総審査件数において国内最多（※）の実績を誇る認証機関であり、また、国家計量標準を産業界へ供給する機関として、計測器の校正を国内最大級の分野で提供する校正機関である。さらに、国内外の法規制や認証制度の指定機関として、電気製品・医療機器・車載機器に関する電気安全の認証・試験、JISマーク認証を実施するほか、建設材料の試験・検査、カーボンニュートラルなどの目標達成を目指す企業活動の審査・評価など、多彩なサービスを提供している。

※JQA調べ／2026年3月末時点。