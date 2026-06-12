【書影解禁！】村上春樹、3年ぶりの長編小説『夏帆　The Tale of KAHO』2026年7月3日（金）発売

株式会社新潮社

株式会社新潮社は、村上春樹さんの最新長編小説『夏帆 The Tale of KAHO』を、2026年７月3日（金）に単行本と電子版で同時に発売開始いたします。単行本は原稿用紙650枚、全1巻の352頁となります。全国各地の書店さまおよびオンライン書店さまでは、すでに予約を開始しています。

発売に先立ち、書影を公開いたします。カバーの表面には書名と著者名を配し、その下には予告ポスターにも現れた謎の動物のようなシルエットが浮かんでいます。

カバー表面オビ付き書影 表面オビ付き書影 裏面

ANTEATER Author: Uruhu Mehinako Photo: Rafael Costa (C) Coleção BEĨ

JAGUAR Author: Unknown Photo: Rafael Costa (C) Coleção BEĨ

その不思議な動物とは、作中にも登場する「ありくい」です。帯の表面の写真でその正体が明かされますが、これは「ありくい」を象った椅子で、ブラジル先住民が丸太から彫り出したもの。帯の裏面には、同じく「ジャガー」を象った椅子の写真が添えられています。これらは実用品の域を超えて芸術作品として扱われていて、2018年から2019年にかけて東京都庭園美術館と埼玉県立近代美術館を巡回した「ブラジル先住民の椅子」展に出品されましたので、実物をご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。さて、このふたつの動物から、どんな物語を思い浮かべますか？

■ 内容紹介

「正直いって、君みたいな醜い相手は初めてだよ」

26歳の絵本作家、夏帆は初対面の男にいきなりこう告げられた。

とびきり美しくも賢くもなく、ただ少しばかり好奇心の強い彼女は、 怒りよりもショックよりも、ただ純粋に驚いた。

――この男はいったい何を告げようとしているのだろう？

しかしそれから彼女の周りでは、実にさまざまな奇妙な出来事が起こりはじめる。

第一章 夏帆とモーターサイクルの男

第二章 武蔵境のありくい

第三章 夏帆とシロアリの女王

第四章 守護天使、象の卵とスカーレット・ヨハンソン

■ 著者紹介

村上春樹（むらかみ・はるき）

1949（昭和24）年、京都市生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。1979年『風の歌を聴け』（群像新人文学賞）でデビュー。主な長編小説に、『羊をめぐる冒険』（野間文芸新人賞）、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』（谷崎潤一郎賞）、『ノルウェイの森』、『ねじまき鳥クロニクル』（読売文学賞）、『スプートニクの恋人』、『海辺のカフカ』、『アフターダーク』、『1Q84』（毎日出版文化賞）、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』、『騎士団長殺し』、『街とその不確かな壁』などがある。『螢・納屋を焼く・その他の短編』、『神の子どもたちはみな踊る』、『東京奇譚集』などの短編小説集、エッセイ集、翻訳書など著書多数。2006（平成18）年フランツ・カフカ賞、フランク・オコナー国際短編賞、2009年エルサレム賞、2011年カタルーニャ国際賞、2016年アンデルセン文学賞、2022年チノ・デルドゥカ世界賞、2023年アストゥリアス王女賞文学部門を受賞。

特設サイト https://www.shinchosha.co.jp/special/kaho/

村上春樹 Haruki Murakami 新潮社公式サイト https://www.shinchosha.co.jp/harukimurakami/

■ 書籍データ

【タイトル】夏帆 The Tale of KAHO

【著者名】村上春樹

【発売日】2026年7月3日

【造本】厚表紙丸背カバー

【定価】2,860円（税込み）

【ISBN】978-4-10-353440-2

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/special/kaho/