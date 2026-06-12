ゴミやホコリを強力に吹き飛ばすシリコン製ブロワー「パワーブロワー テセラ ブラシ付きタイプ／ショートノズルタイプ」
株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、ゴミやホコリを強力に吹き飛ばすシリコン製ブロワー「パワーブロワー テセラ ブラシ付きタイプ／ショートノズルタイプ」の販売を、2026年6月19日より開始いたします。
それぞれのモデルで、カラーはブラック、ブルー、ホワイト、レッド、グレーの5カラー。
価格はオープンですが、パワーブロワー テセラ ブラシ付きタイプ（各色）の想定販売価格は1,481円（税込）、同ショートノズルタイプ（各色）の想定販売価格は1,381円（税込）です。
パワーブロワー テセラ
ブラシ付きタイプ
詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq-camera/cleaning/cat284/4961607110263.html
パワーブロワー テセラ
ショートノズルタイプ
詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq-camera/cleaning/cat284/4961607081150.html
カメラ・レンズなどに付いたホコリを強力に吹き飛ばすブロワーです。
復元力が高く、劣化に強いシリコン製。空気弁付き。
表面に配した立体的な突起ラインが指先をやさしく受け止め、しっかり握れるホールド感。
滑りにくく長時間の作業でも疲れにくい設計です。
ブラシ付きタイプ
ブラシ付きタイプ
脱着式のブラシが付属し、エアー噴射では取り除けなかったゴミやホコリを、ブラシでブラッシングします。
ブロワー単体で自立させることが可能。転がさずに立てて置けば見た目がスッキリします。
カメラ・レンズだけでなく、時計などの精密機器やパソコン周りやキーボードの隙間など、ごみやほこりを強力な噴射で除去します。
ショートノズルタイプ
ショートノズルタイプ
短いノズルを採用することでブレを軽減。空気をまっすぐ噴射し、狙ったホコリをしっかり吹き飛ばします。
コンパクトなので収納性に優れ、撮影時の持ち歩きにも便利です。機材を傷つける心配が少ない、シリコン素材の先端部。
ブロワー単体で自立させることが可能。転がさずに立てて置けば見た目がスッキリします。
カメラ・レンズだけでなく、時計などの精密機器やパソコン周りやキーボードの隙間など、ごみやほこりを強力な噴射で除去します。
握りやすく
強力なエアー噴出
握りやすく
強力なエアー噴出
便利な
ストラップホール付き
便利な
ストラップホール付き
ブラシ付きは
細かな部分の清掃に
ブラシ付きは
細かな部分の清掃に
ショートノズルは
先端も柔らかく安全
ショートノズルは
先端も柔らかく安全