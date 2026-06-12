株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、ゴミやホコリを強力に吹き飛ばすシリコン製ブロワー「パワーブロワー テセラ ブラシ付きタイプ／ショートノズルタイプ」の販売を、2026年6月19日より開始いたします。

それぞれのモデルで、カラーはブラック、ブルー、ホワイト、レッド、グレーの5カラー。

価格はオープンですが、パワーブロワー テセラ ブラシ付きタイプ（各色）の想定販売価格は1,481円（税込）、同ショートノズルタイプ（各色）の想定販売価格は1,381円（税込）です。

パワーブロワー テセラブラシ付きタイプ





詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq-camera/cleaning/cat284/4961607110263.html

パワーブロワー テセラショートノズルタイプ





詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq-camera/cleaning/cat284/4961607081150.html

カメラ・レンズなどに付いたホコリを強力に吹き飛ばすブロワーです。

復元力が高く、劣化に強いシリコン製。空気弁付き。

表面に配した立体的な突起ラインが指先をやさしく受け止め、しっかり握れるホールド感。

滑りにくく長時間の作業でも疲れにくい設計です。

ブラシ付きタイプ

ブラシ付きタイプ

脱着式のブラシが付属し、エアー噴射では取り除けなかったゴミやホコリを、ブラシでブラッシングします。

ブロワー単体で自立させることが可能。転がさずに立てて置けば見た目がスッキリします。

カメラ・レンズだけでなく、時計などの精密機器やパソコン周りやキーボードの隙間など、ごみやほこりを強力な噴射で除去します。

ショートノズルタイプ

ショートノズルタイプ

短いノズルを採用することでブレを軽減。空気をまっすぐ噴射し、狙ったホコリをしっかり吹き飛ばします。

コンパクトなので収納性に優れ、撮影時の持ち歩きにも便利です。機材を傷つける心配が少ない、シリコン素材の先端部。

ブロワー単体で自立させることが可能。転がさずに立てて置けば見た目がスッキリします。

カメラ・レンズだけでなく、時計などの精密機器やパソコン周りやキーボードの隙間など、ごみやほこりを強力な噴射で除去します。

握りやすく

強力なエアー噴出

握りやすく強力なエアー噴出

便利な

ストラップホール付き

便利なストラップホール付き

ブラシ付きは

細かな部分の清掃に

ブラシ付きは細かな部分の清掃に

ショートノズルは

先端も柔らかく安全

ショートノズルは先端も柔らかく安全