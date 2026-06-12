【11/20（金）開催決定】ATS Tokyo 2026今年はシェラトン都ホテル東京

株式会社シード・プランニング

株式会社シード・プランニング（本社：東京都文京区、代表取締役社長：梅田 佳夫）の子会社である株式会社デジタルインファクト（本社：東京都文京区、代表取締役社長：野下 智之）が運営を支援するグローバルイベントAd Trading Summit（ATS）Tokyoが2026年11月20日（金）に開催されます。

今年の会場はシェラトン都ホテル東京です。

1年間のデジタル広告の動きや最新動向、業界の最先端を牽引する有識者の講演やExchangeWire編集部がモデレータを務める現場の第一人者たちとのパネルディスカッションなど濃密なセッションを終日にわたってお届けする本イベント、今年はコンテンツアドバイザーに元アタラ株式会社代表取締役CEOで現在APTI（Advertisers and Publishers Transparency Initiative）共同代表を務める杉原剛氏を招聘し、AIの普及により変化が加速するマーケットトレンドをより的確にキャッチアップするコンテンツの開発に注力します。

また、日本アドバタイザーズ協会に所属する林博史氏が3年連続で総合司会に決定しました。

●チケットのお申込み（7月31日までの期間限定Super Early Bird価格）

https://events.exchangewire.com/ATSTokyo2026#/tickets?lang=ja

◆ATS Tokyo 2026 コンテンツアドバイザーと総合司会者のご紹介

杉原 剛

一般社団法人APTI 共同代表 / アタラ株式会社 ファウンダー

KDDI株式会社、インテル株式会社を経て、オーバーチュア株式会社（現Yahoo!検索広告）、Google日本法人で広告営業戦略を担当。YouTubeの日本事業立ち上げにも広告担当として携わる。 企業の成長を後押ししながら、マーケティングの力で人々の暮らしや社会全体を良い方向へ導くコンサルティング会社を目指し、2009年にアタラ株式会社を創業。海外の最新情報の発信・講演・執筆も多数。 創業経営者として17年間会社を率いた経験と、デジタル広告業界を長年俯瞰してきた視点を背景に、現在は複数の企業でアドバイザーを務め、経営者の壁打ちやプロジェクトの意思決定整理を支援している。

林 博史

公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会 デジタルマーケティング研究機構 副事務局長

出版社、システム開発会社、個人事業主を経て、2009年より公益社団法人日本アドバタイザーズ協会に入職。一貫してデジタル領域におけるマーケティングコミュニケーションの研究活動を担当。

300社以上の会員企業のマーケティング活動のための知見・最新事例共有の場を運営している。デジタル広告業界の健全化やエコシステムのあり方について積極的に発言し、特定の利害にとらわれないステークホルダー全員のためのビジネス構築を提唱している。

公益活動としてゲームアクセシビリティ協会の活動に賛同し、ノーマライゼーションを推進するなど幅広い分野で支援を行っている。

◆ATS Tokyo 2026 開催概要（予定）

日時

2026年11月20日（金） 9:30～19:15（予定）

主催・運営

ExchangeWire 主催 / デジタルインファクト（シード・プランニング内）企画・運営

場所

シェラトン都ホテル東京 B2F

〒108-8640 東京都港区白金台1-1-50

https://www.miyakohotels.ne.jp/tokyo/access/

定員

500名

参加費有料（お申し込みが必要となります）※早割は2026年7月31日（金）まで

お申込み https://events.exchangewire.com/ATSTokyo2026#/tickets?lang=ja

◆ATS Tokyo 2026 アジェンダ

9:00-9:30

開場・受付開始

9:30-9:40

開会のご挨拶

9:40-10:00

プレゼンテーション ※後日発表

10:00-10:30

AI時代の宣伝部長 - 成果を出す広告主の共通点

10:30-11:00

AIエージェントショック！代理店は“何屋”になるのか？─広告主がいま求める、新しいパートナーシップを問う

11:00-11:20

休憩

11:20-11:50

人が来ない時代の、メディアマネタイズ - パブリッシャー生存戦略2027

11:50-12:10

“データがある”では勝てない - AIと寄り添う次世代データ戦略

12:10-12:40

AIとの対話が、広告を変える - ”AIチャット広告”は次の巨大市場になるのか？

12:40-14:10

昼食

14:10-14:40

AIが“買い物”する時代、リテールメディアは次のステージに進めるのか？

14:40-15:10

“失われた収益”は取り戻せるのか？ ─ ゼロクリック・シグナルロス時代の広告マネタイズ最前線

15:10-15:40

YouTube・CTV・ショートドラマの動画広告再設計、今だから問う、動画広告の勝ち筋はどこにあるのか？

15:40-16:00

休憩

16:00-16:30

※後日発表

16:30-17:00

人間しか絶対にできない広告がある。”広告界のトラック野郎”によるオフライン広告談義

17:00-17:20

「広告は、“邪魔者”のままでいいのか？」─ AI時代の、新しい広告品質論

17:20-17:40

「広告」。─ その先に、文化は残るのか

17:40-19:15

ネットワーキングパーティー

◆ATS Tokyo 2026アジェンダ（最新情報は以下よりご確認ください）

https://events.exchangewire.com/ATSTokyo2026#/agenda?day=1

◆イベントに関するご質問・お問い合わせ

E-mail: info@digitalinfact.com