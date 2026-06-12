日常に繊細なきらめきを添える、効果が控えめな4本線のクロスフィルター「PRO1D R-ナチュラルクロス」

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株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、日常に繊細なきらめきを添える、効果が控えめな4本線のクロスフィルター「PRO1D R-ナチュラルクロス」の販売を、2026年6月19日より開始いたします。


メーカー希望小売価格（税別）は7,600円（49mmサイズ）から14,300円（82mmサイズ）です。



PRO1D R-ナチュラルクロス



PRO1D R-ナチュラルクロス



詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/cross/pro1d_natural-cross.html



ナチュラルクロスのコンセプトは、「ずっとつけていたくなる、クロスフィルター」。
一般的なクロスフィルターよりも効果を抑え、光を繊細にきらめかせます。
ガラスに映る光、揺れる水面の反射、アクセサリーの小さな輝き。
何気ない日常の景色に繊細なきらめきを添えます。


※「R-」＝ 回転枠を意味します。



控えめで繊細なきらめき


クロスフィルターは強い点光源から光の線を伸ばし、きらめきを強調するレンズフィルターです。夜景やイルミネーションのほか、花火、星空、水面の反射、木漏れ日、アクセサリーといった点光源で効果を発揮します。一般的なクロスフィルターでは効果が強すぎると感じるシーンでも、ナチュラルクロスは、さりげない演出が可能です。特に逆光時や、ガラス・金属・水面などに反射する光を撮影するシーンにおすすめです。弱い点光源にはほとんど反応しないため、クロスフィルターをレンズにつけっぱなしで使いたい方にもおすすめです。


※撮影条件によって光線の出方は異なります。非常に強い光源に対して、線が長く出る場合もあります。



一般的なクロスフィルター（R-クロス）使用

ナチュラルクロス使用


効果フィルター未使用

ナチュラルクロス使用


ナチュラルクロス使用


ナチュラルクロス使用

玉ボケの格子模様が目立ちにくい


一般的なクロスフィルターでは、フィルターガラスの格子模様が玉ボケに写り込むことがありますが、ナチュラルクロスは、その模様が目立ちにくい設計をしています。ふんわりとしたボケの美しさを損なわずに、光のきらめきを表現することができます。


※格子模様の出方は撮影条件によって変わります。模様が全く出ない訳ではありません。



玉ボケ部分をトリミングして比較



一般的なクロスフィルター（R-クロス）使用

ナチュラルクロス使用



太陽を虹色のスポットライトに変える


ナチュラルクロスは、太陽を撮影した際に光線にカラフルな色味が現れます。その色味を活かし、虹色のスポットライトのような光の演出が可能です。被写体を主役として浮かび上がらせる、ドラマチックな表現が楽しめます。太陽にピントを合わせると細くシャープな光線になりますが、手前のものにピントを合わせて太陽をぼかすと、光線が太く柔らかくなります。太陽を画面外に配置することで、1本または2本のスポットライトのような効果が得られます。撮影のコツは、朝方または夕方の低い位置にある太陽の光を利用することです。背景が暗い方が色が出やすくなります。



ナチュラルクロス使用


ナチュラルクロス使用

[ Tips ]


太陽がぼける設定（F値を小さくする、望遠にする、被写体に近づく）にします。 太陽は入れずに、クロスフィルターによる光線だけが写る構図にします。背景が暗い方が色が出やすくなります。 手前の被写体にピントを合わせます。 フィルターの前枠を回して、光線の角度を調節します。



前枠を回して、クロスの角度を調節できる


前枠（回転枠）を回すことで、クロスの角度を自由に変更できます。ファインダーや液晶モニター越しに被写体と光の線のバランスを確認しながら、お好みの角度に調節してください。



クロスの角度を調節

クロスの角度を調節