株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、日常に繊細なきらめきを添える、効果が控えめな4本線のクロスフィルター「PRO1D R-ナチュラルクロス」の販売を、2026年6月19日より開始いたします。

メーカー希望小売価格（税別）は7,600円（49mmサイズ）から14,300円（82mmサイズ）です。

PRO1D R-ナチュラルクロス

PRO1D R-ナチュラルクロス





詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/cross/pro1d_natural-cross.html

ナチュラルクロスのコンセプトは、「ずっとつけていたくなる、クロスフィルター」。

一般的なクロスフィルターよりも効果を抑え、光を繊細にきらめかせます。

ガラスに映る光、揺れる水面の反射、アクセサリーの小さな輝き。

何気ない日常の景色に繊細なきらめきを添えます。

※「R-」＝ 回転枠を意味します。

控えめで繊細なきらめき

クロスフィルターは強い点光源から光の線を伸ばし、きらめきを強調するレンズフィルターです。夜景やイルミネーションのほか、花火、星空、水面の反射、木漏れ日、アクセサリーといった点光源で効果を発揮します。一般的なクロスフィルターでは効果が強すぎると感じるシーンでも、ナチュラルクロスは、さりげない演出が可能です。特に逆光時や、ガラス・金属・水面などに反射する光を撮影するシーンにおすすめです。弱い点光源にはほとんど反応しないため、クロスフィルターをレンズにつけっぱなしで使いたい方にもおすすめです。

※撮影条件によって光線の出方は異なります。非常に強い光源に対して、線が長く出る場合もあります。

一般的なクロスフィルター（R-クロス）使用ナチュラルクロス使用効果フィルター未使用ナチュラルクロス使用ナチュラルクロス使用ナチュラルクロス使用

玉ボケの格子模様が目立ちにくい

一般的なクロスフィルターでは、フィルターガラスの格子模様が玉ボケに写り込むことがありますが、ナチュラルクロスは、その模様が目立ちにくい設計をしています。ふんわりとしたボケの美しさを損なわずに、光のきらめきを表現することができます。

※格子模様の出方は撮影条件によって変わります。模様が全く出ない訳ではありません。

玉ボケ部分をトリミングして比較

一般的なクロスフィルター（R-クロス）使用ナチュラルクロス使用

太陽を虹色のスポットライトに変える

ナチュラルクロスは、太陽を撮影した際に光線にカラフルな色味が現れます。その色味を活かし、虹色のスポットライトのような光の演出が可能です。被写体を主役として浮かび上がらせる、ドラマチックな表現が楽しめます。太陽にピントを合わせると細くシャープな光線になりますが、手前のものにピントを合わせて太陽をぼかすと、光線が太く柔らかくなります。太陽を画面外に配置することで、1本または2本のスポットライトのような効果が得られます。撮影のコツは、朝方または夕方の低い位置にある太陽の光を利用することです。背景が暗い方が色が出やすくなります。

ナチュラルクロス使用ナチュラルクロス使用

[ Tips ]

太陽がぼける設定（F値を小さくする、望遠にする、被写体に近づく）にします。 太陽は入れずに、クロスフィルターによる光線だけが写る構図にします。背景が暗い方が色が出やすくなります。 手前の被写体にピントを合わせます。 フィルターの前枠を回して、光線の角度を調節します。

前枠を回して、クロスの角度を調節できる

前枠（回転枠）を回すことで、クロスの角度を自由に変更できます。ファインダーや液晶モニター越しに被写体と光の線のバランスを確認しながら、お好みの角度に調節してください。

クロスの角度を調節クロスの角度を調節