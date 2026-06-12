最大5万円相当の三越伊勢丹カタログギフトがもらえる！プレミアムウォーター新規ご契約者様限定！『ハズレなし！その場で当たりがわかる！プレミアムウォーター大抽選会』

プレミアムウォーター株式会社

良質な水を育む日本有数の水源地から採取した天然水を、おいしさもミネラル分もそのままに保つ非加熱処理を施しご家庭に提供しているプレミアムウォーター株式会社(所在地：東京都港区、代表取締役社長：金本 彰彦)は、『ハズレなし！その場で当たりがわかる！プレミアムウォーター大抽選会』を2026年6月12日（金）から開始いたします。

本キャンペーン期間中にプレミアムウォーターを新規でご契約いただくと、最大5万円相当の三越伊勢丹カタログギフトや、Amazonギフトカード等がもらえる『ハズレなし！その場で当たりがわかる！プレミアムウォーター大抽選会』にご参加いただけます。

■ハズレなし！その場で当たりがわかる！プレミアムウォーター大抽選会について

6月12日（金）～ 9月4日（金）のキャンペーン期間中に、プレミアムウォーターを新規でご契約いただくと、最大5万円相当の三越伊勢丹カタログギフトや、Amazonギフトカード等がもらえる『ハズレなし！その場で当たりがわかる！プレミアムウォーター大抽選会』にご参加いただけます。

＜キャンペーン期間＞

2026年6月12日（金）～ 2026年9月4日（金）

＜参加方法＞

ご契約・お支払方法の登録が完了後、マイページTOPに抽選ポップアップが表示されます。

抽選ポップアップをタップすると抽選が始まります。

＜対象者＞

プレミアムウォーターを上記期間中に新規でご契約いただき、10月4日（日）までにサーバーのお受取り完了の確認が取れた方

※プレゼントの抽選は当社との間のご契約、1契約につき1回のみとさせていただきます。

※2026年10月5日（月）時点でサーバーお受取り完了の確認が取れない場合、又は解約手続き中・解約済みのお客様は、当選権を失効するものとし、賞品の発送を見送ることになりますのであらかじめご了承ください。

＜抽選・当選通知について＞

当選賞品は、抽選後すぐにご確認いただけます。抽選後、翌日までに当選内容の確認メールをご登録メールアドレスへお送りいたします。（ご登録メールアドレスはマイページよりご確認ください。）

＜賞品発送について＞

三越伊勢丹セレクトギフトが当選された方

ウォーターサーバーの到着日の翌月末までに、ご登録のご住所へ郵送いたします。

Amazonギフトカードが当選された方

ウォーターサーバーの到着日の翌月末までに、Amazonギフトカードコードを記載したメールをご登録のメールアドレスへお送りいたします。

プレミアムモールクーポンが当選された方

クーポンコードは抽選完了後の画面に表示されます。スクリーンショット等で保存いただくか、抽選後にお送りする当選メールでもクーポンコードをご確認いただけます。

＜ハズレなし！その場で当たりがわかる！プレミアムウォーター大抽選会特設ページ＞

https://premium-water.net/pw/cp/2026summer_mi/

■プレゼント内容

三越伊勢丹セレクトギフト 三越伊勢丹セレクトギフト 三越伊勢丹セレクトギフト

ダイヤモンドコース クオーツコース シトリンコース

（50,000円相当） （12,000円相当） （2,500円相当）

（毎週2名様・計24名様） （毎週3名様・計36名様） （毎週9名様・計108名様）

Amazonギフトカード プレミアムウォーター プレミアムモール

（500円分） 非売品！ぴーちゃんぷくぷくシール 特別10％OFFクーポン

（毎週50名様・計600名様） （毎週80名様・計960名様） （参加いただいた方全員）

※お客様のご都合により、以下の対応はできかねますのでご了承ください。

（i）当選したプレゼントを他のプレゼントと交換すること

（ii）プレゼントを返品すること

（iii）プレゼントを換金すること

（iv）プレゼントの時価等をもってお水代金等に充当すること

※Amazon.co.jpは、本キャンペーンのスポンサーではありません。

※Amazon、Amazon.co.jp及びそのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※本キャンペーンの内容・プレゼント期間は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■プレミアムウォーターについて

プレミアムウォーターは、ウォーターサーバーをレンタルまたは販売し、ご自宅までお水を宅配(定期配送)するサービスです。

重たいお水を買いに行く手間やお湯を沸かす手間が省け、

おいしい「生天然水」をいつでも使うことができます。

プレミアムウォーターの「生天然水」は「非加熱処理」を施しており、水質の良さやおいしさの目安となる「溶存酸素」が減少せず、天然水本来の口当たりの良さやまろやかさを味わうことができます。「生天然水」の賞味期限は未開封の状態で製造から約6か月なので、消費しながら備蓄をおこなうローリングストックとしても

ご利用いただけます。

ウォーターサーバーは家計にも環境にも優しいエコなサーバーから、力の弱い方でも簡単にボトル交換ができる下置きスタイルの高機能サーバー、デザインにこだわりインテリアとも調和する洗練されたデザインサーバー等ライフスタイルに合わせたサーバーを選ぶことができます。

詳しくは公式Webサイト（https://premium-water.net/）をご覧ください。

プレミアムウォーター公式Webサイト ：https://premium-water.net

プレミアムウォーター公式X（旧Twitter） ：https://x.com/premium_water

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