日向坂46 三期生・上村ひなの、高橋未来虹、森本茉莉、山口陽世がEX大衆 表紙＆巻頭に登場！　三期生LIVE、山口卒業を前に…さらにアツい絆を！

株式会社双葉社撮影/藤本和典・双葉社

2026年８月５日のZepp Osaka Baysideを皮切りに全７公演の東名阪ツアーを控える日向坂46三期生・上村ひなの、高橋未来虹、森本茉莉、山口陽世。４人が揃って、６月１５日（月）発売の月刊アイドル誌『EX大衆』７月号（双葉社）表紙＆巻頭グラビアに登場いたします。

大好評だった『EX大衆』2024年10月号以来となる日向坂46 三期生特集号。内容やページ数の大幅アップだけでなく、表紙も裏表紙も三期生４人で、まさに三期生スペシャル号となっています。

今回も４人の絆、仲の良さがそのまま感じられるような内容。「３」のついたお揃いのTシャツを着た４人が遊ぶ！ 楽しむ！ はしゃぐ！ リゾート地を探索したり、野球や卓球をしたり、部屋でカードゲームをしたり、さらに各メンバーの個性を活かした“あること”も……。読んでいるだけで思わず笑みがこぼれるような多幸感あふれる内容となっています。

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さらに10000字を超えるドキュメントでは、８月２３日（日）の卒業セレモニーでグループを卒業する山口への想いや三期生LIVEが実現したことへのファンへの感謝、これからのことなどを三期生年表とともに掲載。最後には山口から３人へのメッセージも。笑いあり涙あり、たっぷり愛ありの三期生らしい内容です。表紙に打たれた「#日向三期_ラブフォーエバー」のように、永久保存版の１冊となっています。

同号では日向坂46 五期生・松尾桜も登場。撮りおろしグラビア＆インタビューも掲載しております。さらに、山下葉瑠花ソロインタビュー、大野愛実×坂井新奈の対談など、今夏さらに飛翔する日向坂46の40ページ大特集号となっております。

撮影/藤本和典・双葉社『EX大衆』7月号

定価：1,100円（税込）

判型：A4判、112ページ

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