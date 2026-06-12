映画がもっと楽しめる！　公式ムック『トイ・ストーリー5　スペシャルブック』が2026年7月21日に発売決定！　トートバッグやリリーパッドのクリアポーチなど豪華付録つき★

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月12日に『トイ・ストーリー5 スペシャルブック』（2026年7月21日発売予定）の付録情報を公開いたしました。本書は現在、予約を受付中です。

「トイ・ストーリー」シリーズは、世代を超えて世界中の人々を魅了し続ける人気映画です。本誌には、7月3日公開の最新作『トイ・ストーリー5』のストーリーやキャラクター紹介、おはなしページなどを掲載します。

商品には、トートバッグやクリアポーチなどの豪華付録つき。「トイ・ストーリー」シリーズファンの方々にぜひ使っていただきたい付録トイ・ストーリー／おでかけトートバッグと、リリーパッド／クリアポーチの内容を紹介します。

トイ・ストーリーのなかまたちがいっぱい！ トイ・ストーリー／おでかけトートバッグ

トートバッグは、にぎやかな表面とシンプルな裏面で、両面使い分けられるデザイン。

表面は、ジェシー、ウッディ、バズ・ライトイヤーの缶バッジや、エイリアンのチャームが付いているようなデザイン。

裏面は、キャラクターたちのサインがプリントされた、普段使いしやすいシンプルなデザインです。

持ち手の下にはDカンつきで、お気に入りのチャームなどを取り付けやすくなっています。

サイズは約W340mm×H270mm×D90mm。A4ファイルが収まるサイズで、通園・通学やおけいこ用バッグとして活躍します。

新キャラクターがかわいい！ リリーパッド／クリアポーチ

クリアポーチは、『トイ・ストーリー5』に登場する新キャラクターリリーパッドがモチーフのポップでかわいらしいデザインです。ボールチェーンつきで、バッグなどに付けて持ち歩くことができ、日常にさりげなく『トイ・ストーリー5』の世界を取り入れられます。

クリアポーチのサイズは、約W95mm×H85mm。63mm×88mmのトレーディングカードも収まるサイズで、小物入れとしても便利です。

(C) Disney/Pixar

［商品概要］

■Gakken Disney Mook『トイ・ストーリー5 スペシャルブック』

価格：1,980円（税込）

発売予定日：2026年7月21日

判型：AB判

電子版：あり

ISBN：978-4-05-611856-8

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1861185600(https://hon.gakken.jp/book/1861185600)

【本書のご予約・ご購入はこちら】

・Amazon：https://amzn.asia/d/077Ypwwd(https://amzn.asia/d/077Ypwwd)

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・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-611856-8(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-611856-8)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開