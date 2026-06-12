人気のAF 14-24mm F2.8にライカLマウントが登場「LK SAMYANG AF 14-24mm F2.8 L」

株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、人気のAF 14-24mm F2.8のライカLマウント「LK SAMYANG AF 14-24mm F2.8 L」の販売を、2026年6月19日より開始いたします。価格はオープンですが、想定販売価格（税込）は169,800円です。

LK SAMYANG AF 14-24mm F2.8 L

LK SAMYANG AF 14-24mm F2.8 L



詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/camera-lens/samyang/schneider/af14-24_f28.html

「LK SAMYANG AF 14-24mm F2.8 L」は、「クセノン」「スーパーアンギュロン」などの名レンズで知られるドイツSchneider-Kreuznach（シュナイダー・クロイツナッハ）社の光学技術と韓国LK SAMYANG社の高い製造技術のコラボにより登場した広角ズームのライカLマウント版です。

本レンズは焦点距離14mmからはじまる、超広角レンズでありながら、前面にレンズフィルター（77mm）を装着することができます。ラインナップが豊富なサイズのフィルターを取り付けることができ、多彩なフィルターワークとレンズの美しい描写を組み合わせた撮影を行うことができます。

重さはわずか441g。

※本製品は、独シュナイダー・クロイツナッハ社と、LK SAMYANG社のダブルブランド商品です。

「SUPER-WIDE」 超広角ズームレンズ

このレンズは、コンパクトなボディデザインを維持しながら、あらゆる場面で優れた性能を発揮します。

焦点距離14mmからはじまる、究極の超広角ズームレンズをぜひ体感してください。

風景、街並み、夜空、建築物、インテリア、ポートレートなど、美しい写真を撮影するのに最適なこのレンズは、すべての撮影において、あなたの創造性を刺激します。

@yoshihiro_kuzuhara

「SUPER-LIGHT」 革命的な441g。

@yoshihiro_kuzuhara

より小さく、より軽く！

驚異的な小さなレンズは、ライカLマウント用として特別に設計されており、まさにゲームチェンジャーです。重量はわずか441gで、同焦点距離の他のフルサイズズームレンズよりも、大幅に軽量です。

バッグの中でもかさばらず、旅行やアウトドアでの撮影に最適。持ち運びが気にならず、撮影に集中できます。

「SUPERB-RESOLUTION」 暗闇でも鮮明でクリアな描写。

構図の中心から周辺まで、全体において優れた解像力を発揮します。11群15枚の高度な光学設計により、開放F2.8でも非常にシャープな描写を実現。

色収差とコマ収差を効果的に補正し、息をのむような夜景や天体写真を撮影するのに最適なレンズです。

@yoshihiro_kuzuhara

「SUPER CLOSE-UP」 もっと近くに、もっと大胆に。

「AF 14-24mm F2.8 L」の最短撮影距離は全焦点域で0.18m、最大撮影倍率は0.26倍です。

超ワイドなパースペクティブが写真のスケール感を高め、背景を美しくぼかしながら近くの被写体を際立たせます。

「SUPER-PRECISE」 静かで速い。正確なオートフォーカス。

SAMYANG独自のリニアステッピングモーターを搭載したこのレンズは、高速で静かなオートフォーカス性能を実現。

かつ正確なピント追従により、動きの速い被写体でもシャープな画像が得られます。

CONVENIENT FEATURES

ユーザフレンドリー設計

ユーザフレンドリー設計

操作性に配慮した使いやすいフォーカスリングとズームリング、鏡筒側面にはAF/MFスイッチとカスタムボタンを装備しているため、撮影中であっても設定を瞬時に変更することが出来ます。

ウェザーシーリング

ウェザーシーリング

可動部各所に水滴、小雨、雪、ホコリなどからレンズを保護するウェザーシーリングを採用。

※防塵・防滴性能を保証するものではありません。