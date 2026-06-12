長崎駅前に、毎日がお祭りのように賑わう場所が登場！ジャンカラ『長崎駅前店』グランドオープン!

株式会社TOAI

全国で208店舗を展開し、西日本においてカラオケ業界最大規模を誇るジャンカラは、2026年6月26日(金)、長崎県長崎市に「ジャンカラ 長崎駅前店」をグランドオープンいたします。

長崎県内で2店目となる同店は、「エンタメ祭り いつでも遊び放題！」をコンセプトに、カラオケに加えてボードゲームやダーツなど多彩な遊びを一つの空間で体験できる、エンターテインメント複合型施設です。すべての料金にソフトドリンク飲み放題が付いており、お得にお楽しみいただけます。

長崎駅前という好立地で、スタジアムシティや浜町・思案橋エリアからのアクセスも抜群。

お買い物帰りにも、飲み会の後にも、思い立ったときにすぐ立ち寄れます。

新しいエンタメ体験を求める長崎の皆さまが、駅前で気軽に、心ゆくまで楽しめる施設が誕生いたします。

■オープン記念！会員ルーム料金半額キャンペーン

【キャンペーン概要】

2026年6月26日(金)・27日(土)・28日(日)の3日間、ジャンカラアプリ会員の方を対象に、ルーム料金を半額とさせていただきます(無料ソフトドリンクバー付き)。アプリ会員登録は無料ですので、未登録の方はこの機会にぜひアプリ登録ください。

なお、有料ドリンク・フードは別途料金にてご注文いただけます。

※他の割引サービスとの併用はできませんので、予めご了承ください。

※混雑状況によりお待ちいただく場合がございます。

■長崎ランタン祭りを感じる華やかな空間で、お祭り気分を味わう

店内は、長崎の歴史と港町文化を感じる異国情緒あふれる空間を演出し、長崎らしさを随所に感じられる空間デザインとなっています。レトロな雰囲気が漂う通路を抜けると、まるでお祭りの夜のようなワクワク感が広がります。

特にオープンカウンターには、長崎ランタン祭りをイメージした華やかな演出を施しました。色鮮やかなランタンが頭上を彩る開放的な空間で、お客様同士がコミュニケーションをとりながらカラオケをお楽しみいただけます。

歌う前後にちょっと一息つきたいときや友人との待ち合わせ、あるいは一人でふらっと立ち寄ってみるのもおすすめです。

カラオケを楽しむだけでなく、長崎の文化と歴史が息づく空間で、日常の中にちょっとした「お祭り気分」を感じられる、長崎駅前の新たな居場所となることを目指します。

■ 楽しさいろいろコンセプトルーム

長崎駅前店では、利用シーンに合わせた個性豊かなコンセプトルームを導入しています。

【プレミアム飲みホルーム】

本格的な室内バーカウンターで自分だけのカクテルを作ることが可能です。ショーケース内に並ぶ多種多様なお酒やビールサーバーなどを自由に堪能できるので、飲み比べもお楽しみいただけます。

【ボードゲームルーム】

40種類以上のボードゲームを常設し、来店するたびに異なるゲームをお楽しみいただけます。戦略系、協力系、パーティ系など多彩なラインナップをご用意しています。仲間とじっくり頭脳戦を楽しんだり、みんなでワイワイ盛り上がったりと、さまざまな楽しみ方ができます。

【ダーツルーム】

オンラインダーツマシンを室内に設置し、全国のプレイヤーとの対戦やパーティゲームなど、複数人で盛り上がれるコンテンツをご用意しています。手ぶらでご利用いただけます。

【朝までみんなで寝ころべルーム】

夜通し遊びたい時や、終電を逃してしまった時も、横になりながらのびのびと過ごしていただけます。ミラーリング機能も完備しており、お手持ちのスマホから動画や映画を大画面で楽しむことができます。

【キッズルーム】

ドアやモニターをお子様の目線に設置し、小さなお子様でも使いやすい設計となっています。絵本やおもちゃ、落書きスペース、ブルーレイプレイヤーを完備。お子様向けDVD・ブルーレイも常設しており、手ぶらでお楽しみいただけます。

■店舗概要

1990年にカラオケ事業をスタートして以降、歌い放題、飲み放題、料金の明朗化を実現することでお客様に受け入れられ、事業を拡大してきました。

他社には無いコンセプトルームの展開や店舗丸ごとコンセプトを持たせた新店の展開、また個室に限らずオープンなスペースで顧客同士がコミュニケーションを取れるオープンカウンターやBAL UTAOも有し、現在は西日本最大規模を誇るカラオケチェーンとして全国200以上の店舗を運営しております。

また近年ではDX化を推進しており、利便性の高いサービスを追求するため、無人受付精算機を全店へ業界初導入。

さらにスマホ1つで予約・受付から精算までができる業界初の機能「すぐカラ」を公式アプリに搭載。加えて飲食オーダー機能や選曲機能を導入し、全てがアプリで完結する次世代のカラオケ体験を実現しました。

常に新しい価値を生み出しながら、社名TOAIが体現する「To→AI」、すなわち“AI時代に向かう”という全社戦略を推進する「AIネイティブ企業」として、お客様が体験したことのないカラオケ空間の実現にむけて、チャレンジしていきます。

■株式会社TOAI概要

会社名：株式会社TOAI

代表取締役社長：東原元規

設立：昭和61年6月17日

株式会社TOAIコーポレートサイト：https://www.toai.co.jp/

ジャンカラ サービスサイト：https://jankara.ne.jp/

事業概要：西日本最大規模のカラオケチェーン「ジャンカラ」を中心とするエンターテインメント事業を展開。

カラオケ事業にて培ったノウハウ、豊富なリソースを活かし、お客様がワクワクするような新しい体験を生み出し続けます。現在、カラオケ事業に加え、オンラインカラオケアプリ・女性専用フィットネス・買物代行・バーチャルレストラン（8業態200店舗以上）・温浴施設・飲食店・トランクルーム・セルフフラワーショップなど幅広くサービスを展開しています。今後も新事業に果敢にチャレンジして経営者人材を創出すると共に、ダイナミックな事業ポートフォリオを構築していく方針です。

<関連リンク>

オンラインカラオケアプリ「UTAO」：https://utao.jp/

お買い物代行アプリ「HELP！」：https://help-solutions.jp/

女性専用ボディメイクスタジオ「PORT」：https://port-fitness.jp/

温浴施設「湯快のゆ」：https://yukainoyu.jp/

本格イタリアンレストラン「Le NAPOLI」：https://tl-corp.co.jp/lenapoli/

屋内型トランクルーム「スマートボックス」: https://www.sbox-ss.com/

手ぶらでラクラク本格BBQ！「ジャンオク」：https://www.instagram.com/janokukoshiki/?hl=ja

複合型エンターテインメント施設「ENTERTAINMENT HUB KYOTO」：https://entertainment-hub-kyoto.com/

当社グループは、世界中のお客様に素晴らしいエクスペリエンス(感動的な顧客体験)を提供することをグループビジョンに掲げ、笑顔のために常に進化を続けます。