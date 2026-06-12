【CASETiFY】「エヴァンゲリオン x CASETiFY」数量限定の新作アクセサリーとともに再び登場

Casetagram Limited「エヴァンゲリオン x CASETiFY」コレクション

自分らしくカスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーで個性豊かなライフスタイルを提案するグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY （ケースティファイ）(https://www.casetify.com/)」は、今年2月に発表され大きな反響を呼んだ『エヴァンゲリオン』コレクション第2弾に、ファンの期待を上回る待望のニューアイテムを追加発売。新たなコレクションラインナップは、2026年6月12日（金）日本時間17時に発売を開始します。

本コレクションでは、『エヴァンゲリオン』シリーズの世界観を投影した鮮やかなスマホケースに加え、バリエーション豊かなテックアクセサリーをラインナップ。各デザインは、『エヴァンゲリオン』の機体やパイロットを象徴するカラーパレットをベースに、緻密なメカニカルディテールと「人類補完計画」をはじめとする象徴的なシンボルを融合させています。シャープなシルエットと特務機関NERV（ネルフ）のテクノロジーを感じさせる力強い造形美を掛け合わせることで、『エヴァンゲリオン』の壮大な世界観を日常で楽しめる、全く新しいアイテムを展開しています。

中でも注目アイテムは、数量限定の「エヴァンゲリオン プラグスーツ ヘッドフォンコレクティブルケース - AirPods Max」や「エヴァンゲリオン 使徒 コレクティブルグリップスタンド」。独特な存在感を放つ本アイテムをはじめ、このコレクションでしか手に入らないファン垂涎のアイコニックなラインナップを取り揃えています。

「エヴァンゲリオン x CASETiFY」コレクション

コレクション ラインナップ

*商品価格は全て税込

エヴァンゲリオン プラグスーツ ヘッドフォンコレクティブルケース - AirPods Max

金額：18,150円

エヴァンゲリオン 使徒 メタルチェーン スマホストラップ

・ハンズフリー対応

・スチール製（ガンメタル仕上げ）

金額：10,560円

エヴァンゲリオン A.T.フィールド マグネット式ワイヤレス充電器

・MagSafe対応

金額：11,330円

エヴァンゲリオン 使徒 コレクティブルグリップスタンド

・MagSafe対応

・スマホグリップ、スマホスタンド

金額：9,790円

スマホケース

デザイン展開：

・Angel Exterminate Case

・EVA-01 Silhouette Case

・Human Instrumentality Project Case

・EVA-02 Case

・EVA-01 Case - Awake Ver.

・EVA-00 Case

・Asuka Shikinami Langley Case

・Rei & Asuka Case

・Rei Ayanami Case



金額：6,050円～

「エヴァンゲリオン x CASETiFY」コレクションは、CASETiFY公式オンラインストアにて2026年6月12日（金）日本時間17時より発売いたします。

また、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店でもお買い求めいただけます。

コレクションの詳細は、CASETiFYの公式SNS (Instagram : @CASETiFY_JP(https://www.instagram.com/casetify_jp)、X : @CASETiFY_JP(https://twitter.com/casetify_jp)、LINE : @casetifyjp(https://lin.ee/nVY4Ni4k)) でもご確認いただけます。

また、本コレクションはCASETiFY専用のコラボアプリからもお買い求めいただけます。CASETiFYのアプリ「CASETiFY Colab(https://apps.apple.com/jp/app/casetify-colab/id1571080117)」をダウンロードいただくと、最新のコラボ情報をいち早くキャッチしていただけます。商品画像、動画などを友人に共有することができるだけでなく、お支払い情報、配送先住所、デバイスサイズなどの情報を保存しておけるので、ご購入手続きがよりスムーズに行っていただけます。

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「エヴァンゲリオン x CASETiFY」コレクション

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●商品内容：

スマホケース (Apple、Samsung、Googleデバイスに対応)、テックアクセサリーほか

※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。

●価格：

スマホケース 6,050円（税込）～

テックアクセサリー 3,740円（税込）～

●発売日：

CASETiFY オンラインストア 発売：2026年6月12日（金）日本時間17時

実店舗 ：2026年6月12日（金）各店舗オープン時間

●販売場所：

CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店

●コレクションサイト：

https://www.casetify.com/ja_JP/co-lab/evangelion

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CASETiFYについて

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CASETiFYは、革新的な保護機能と自由なカスタマイズで日常のアクセサリーを進化させる、グローバルライフスタイルブランドです。2011年の創業以来、全世界で2,000万台以上のスマホケースを販売し、テックアクセサリー分野で最大規模のカスタマイズプラットフォームを運営。ロサンゼルスと香港に本社を置き、世界50以上の直営店舗を展開しています。これまで、キャラクター、アーティスト、ファッションやクリエイターなど多彩なジャンルとのコラボレーションを実施し、世界中の注目を集めてきました。高い保護機能と最先端のデザインを活かし、テクノロジーを通じた自己表現の可能性を常に広げ続けています。

www.CASETiFY.com(http://www.casetify.com)

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EVANGELION(エヴァンゲリオン)について

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2007年から、企画・脚本・総監督：庵野秀明により『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズとして始動した、『：序』『：破』『：Ｑ』の3作が公開されて大ヒットを記録。常に新しいファンを獲得し、幅広い層から支持を受けてきた。『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は新劇場版シリーズの第4部であり、完結編となる。

2021年3月8日に公開し、最終興行収入102.8億円、観客動員673万人を記録した。現在、Amazon Prime Videoにて見放題独占配信中。