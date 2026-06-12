旅先のワクワクを指先から。ダッシングディバ「サマーバケーションネイル」全11種を6月15日より提供開始～ひまわりやヤシの木、海モチーフなど、夏を満喫する新作デザイン～

ヒューマンホールディングス株式会社

ネイルサロンを運営するダッシングディバインターナショナル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：田口 謙一、以下「ダッシングディバ」）は、2026年6月15日（月）から新作「サマーバケーションネイルコレクション」を展開します。

【本件のポイント】

- 2026年6月15日(月)から新作デザイン「サマーバケーションネイル」が登場- 計4コース、それぞれ2～3種類ずつ計11種類のネイルデザインを提供- リゾート感あふれる海モチーフや、華やかな彩りで夏の装いにハッピーなムードを添えるデザインをご用意

■本件の概要

- 期 間：2026年6月15日（月）から- 実施店舗：DASHING DIVA全25店舗- 価 格：14,850円（税込）、12,650円（税込）、10,450円（税込）、9,350円（税込）- 内 容：今年の夏を彩る、完全オリジナルの新作デザイン全11種をご用意しました。立体シェルやひまわりなど、リゾート感あふれる夏モチーフをトレンドのカラーと掛け合わせています。手元だけでなくフットネイルも取り揃え、日常でもバカンス気分を味わえるラインアップです。- サイトURL：https://www.dashingdiva.co.jp/campaign/2606-summervacation.html

【デザイン一覧】

（※いずれのデザインもカラー変更可能。ファイリング・ドライケア・クリームトリートメント含む）

■定額プレミアムコース 14,850円（税込） 全3種

シアーなタイダイで立体シェルを引き立たせてハワイアンジュエリー風のリングアートで太陽の輝きを増してパステルのグラデーションにアラベスク調フラワーを添えて

■定額スタンダードコース 12,650円（税込） 全3種

ひまわり×マグネットの上品な光合わせで大人っぽくボタニカルなヘルシーさとミラーで大人の贅沢を両立して太陽を閉じ込めたような真夏のビタミンカクテル風フットネイル

■定額シンプルコース 10,450円（税込） 全3種

爽快感あふれるクリアライムの発色夏の視線を独り占めフレッシュカラーの塗りかけアートと立体的なクリスタルラインを楽しんで夏の素肌を引き締める大人なアーバンアースカラーフット

■定額ライトコース 9,350円（税込） 全2種

指先にとけ込むジューシーなワインジェリーのワンカラーバスソルトブルーの爽やかな色合いにヤシの木を添えて

■「DASHING DIVA」とは

DASHING DIVA の提案する革命的なネイルプロダクツやサービスはオープンわずか6ヶ月で“ベスト・オブ・ニューヨーク”マニキュア部門を獲得。そのDASHING DIVAが2004年11月、日本に1号店をオープンして以来、ニューヨークブランドらしいスタイリッシュさとキュートな雰囲気で、数多くのお客様に元気とキレイをお届けしています。目を見張るばかりの数のネイルチップやネイルプロダクツ、そしてニューヨークのネイルサロンならではのサービスと確かな技術をリラックスしてお楽しみいただけるネイルサロンです。

●DASHING DIVA ウェブサイト：https://www.dashingdiva.co.jp/

■ネイルネイルサロン ダッシングディバ 全25店

<直営店19店>

【東京】汐留シティセンター店、新宿サブナード店、茗荷谷店、東京ドームシティ ラクーア店、アトレ大井町店、ひばりが丘パルコ店、セレオ八王子店、グランデュオ蒲田店、トリエ京王調布店、錦糸町パルコ店、エミオ練馬店

【神奈川】アトレ川崎店、ノクティ溝の口店、西武東戸塚 S.C.店、ラスカ平塚店

【埼玉】ルミネ大宮店、浦和パルコ店 【栃木】宇都宮パセオ店 【愛知】名古屋ユニモール店

【東京】中野マルイ店、エキュート立川店、赤羽アピレ店、府中フォーリス店

【千葉】船橋東武店 【神奈川】新百合ヶ丘オーパ店

【ヒューマングループについて】

1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を理念に掲げ、教育を中核に人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開しています。

深刻な社会課題である「労働人口減」に対し、各事業の専門性を活かした4領域で解決を推進しています。教育・人材事業による「海外人材の活用」、介護（通所・訪問・ホスピス等）や保育・学童運営による「国内労働力の確保」、RPA・AI・ITコンサルを通じた「生産性の向上」、そしてMBAを含む社会人教育による「専門教育・リスキリング」に注力。SDGsへの貢献を通じて、誰もが自分らしく生き、学び、働ける社会の実現と、時代に即した労働環境の革新に取り組んでいます。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト：https://www.athuman.com/ (https://www.athuman.com/)

会社概要

ダッシングディバインターナショナル株式会社

●代表者：代表取締役 田口 謙一

●所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア3階

●資本金：1,000万円

●URL ：https://www.dashingdiva.co.jp/