累計490万部突破の大ヒット作『主人恋日記』作者、最新作『されど、ふたりはくされ恋』本日6月12日発売の「ベツコミ」7月号から連載スタート！

株式会社小学館（C）吉永ゆう／小学館

累計490万部を突破した大人気ピュアラブコミック『主人恋日記（しゅじんこうにっき）』の作者・吉永ゆう最新作『されど、ふたりはくされ恋（えん）』が、本日6月12日発売の「ベツコミ」7月号で連載スタートしました！

本作は、10年来の腐れ縁からはじまる恋を描く、憎らし幼なじみ青春ラブ。“近すぎて見えなかった恋”を描く内容となっています。記念すべき第１話は表紙&巻頭カラー53Pの大ボリュームでお届けします。

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【『されど、ふたりはくされ恋』あらすじ】

高校1年生の持木夢来には、会えば口ゲンカばかりの幼なじみ・八雲京がいる。小学生の頃からの腐れ縁で、夢来にとって八雲は憎たらしい天敵のような存在。だけどある日、夢来が知らなかった八雲の一面を目にしたことで、止まっていた2人の関係が少しずつ動き始めて――？

「ベツコミ」7月号

2026年6月12日（金）発売

価格：640円（税込）

小学館

※発売日が異なる地域がございます。

■「ベツコミ」公式サイト

https://betsucomi.shogakukan.co.jp/