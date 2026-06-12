「失敗しない１ｏｎ１のために知っておくべきポイント」と題して、(株)サーバントコーチ 代表取締役／（一社）１ｏｎ１コミュニケーション協会 代表理事 世古 詞一氏によるセミナーを7月15日(水)に開催!

[SSKセミナー]

株式会社 新社会システム総合研究所

失敗しない１ｏｎ１のために

知っておくべきポイント

～１ｏｎ１ミーティングを上手に運用していくために重要な上司と部下それぞれの役割～

[講 師]

株式会社サーバントコーチ 代表取締役

一般社団法人１ｏｎ１コミュニケーション協会 代表理事

世古 詞一 氏

[日 時]

２０２６年７月１５日（水） 午後１時～４時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

昨今、働き方改革やリモートワークなどの社会情勢の変化により、組織における上司と部下のコミュニケーションが減っています。そのような環境下で、企業は従業員エンゲージメントの向上や、自律型人材の育成などの課題を抱えています。そこで注目を集めているのが上司と部下の対話、１ｏｎ１ミーティングです。現在、多くの企業や組織で１ｏｎ１が導入されつつありますが、継続や質向上の課題は山積みです。そこで鍵を握るのが、部下側の役割です。

本セミナーでは、今まであまり語られてこなかった１ｏｎ１における部下側の役割を踏まえて、１ｏｎ１の導入と継続、質向上のポイントを解説していきます。



１．【Ｗｈｙ】なぜ今１ｏｎ１が必要なのか？

（１）上司と部下にとっての１ｏｎ１ミーティングの目的

（２）組織で行われている２つのコミュニケーション

（３）個人に焦点を当てた対話が必要な背景

（４）組織の２：６：２へのマネジャーの関わり方

（５）企業が１ｏｎ１を導入する目的とマネジメントの変化



２．【Ｗｈａｔ】「何を」対話するか？「すり合わせ９ボックス(R)」

（１）１ｏｎ１が続かない６つの理由

（２）対話すべき９つのテーマ「すり合わせ９ボックス(R)」 上司と部下のポイント

（３）コトー人対話モデル

（４）１ｏｎ１の終わり方

（５）１ｏｎ１における部下の３つの役割と３つのスタンス

（６）１ｏｎ１における上司に必要なコミュニケーションスキル



３．【Ｈｏｗ】「どのように」対話するか？

（１）内発的・外発的動機づけ

（２）習得すべき３つのコミュニケーションスキル（傾聴、質問、承認）



４．質疑応答

【お問い合わせ先】

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【新社会システム総合研究所(SSK)について】

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