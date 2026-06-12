人気漫画家・鈴木みそ氏が描く『黒鳥ひなのマーケティングファイル 03』発売～異常気象、Jリーグ、TikTok、音楽ライブ……注目トピックのマーケティングが漫画で学べる！～

株式会社 日経BP

株式会社 日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口哲也）は、2026年6月12日（金）に、人気漫画家・鈴木みそ氏の単行本『黒鳥ひなのマーケティングファイル 03』を発売しました。

2026年6月10日発行、価格：1980円（税込み）、購入ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/429621036X#

本作は日経トレンディで好評連載中の、マーケティングを学ぶ漫画連載の第3巻。どの巻からでも読める1話完結型の内容構成になっています。

マーケティングを成功させるにはどうすればいいのか、成長している企業はいったい何をしているのか――。マーケティング＆イノベーション専門メディア「日経クロストレンド」に掲載された様々な企業事例を基に、漫画で面白く！分かりやすく！学んでいただけます。

漫画の主人公は、とある企業のマーケティング部門の若手社員・黒鳥ひなと、上司の実生（みばえ）真一課長。

来場者を伸ばしているJリーグのマーケティング戦略はどうなっているのか。大阪・関西万博はなぜ成功したのか。音楽アーティストのコンサートビジネスは今どう変わっているのか。暑い夏の期間が長くなっている今、異常気象でのマーケティングはどうやるべきか。TikTokやバイク市場、若者消費は今どうなっているのか。今後の消費トレンドはどう変わり、どんな商品やサービスが売れていくのか――。黒鳥と実生がその秘密に迫ります。

マンガ収録話（全276ページ、オールカラー）

●Jリーグのマーケティング戦略を大解剖 離反層を呼び込んだ改革とは

●大阪・関西万博はなぜ人を引きつけたのか

●コンサートビジネス最前線 BABYMETALが成功した戦略とは

●日清カップヌードルの「物語」を描いた商品パッケージとは

●TikTok Shop売り方ガイド 自社運用かインフルエンサー活用か

●嫌われる値上げ、愛される値上げ 値上げする時の3つのポイント

●ヒット商品予測 6つの消費トレンドとは

●低迷バイクはなぜ復活したのか LUUPの「今」も追う

●異常気象マーケティング 鶏ささみが売れる気温は？

●タイパより優先の「メンパ」とは デジタル疲れで消費に変化

購入ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/429621036X#

【著者プロフィール】

鈴木みそ

1963年静岡県下田市出身。東京芸大油絵科除籍。ゲーム雑誌のライターからマンガ家にジョブチェンジしたのでゲームやコンピューター機器に強い。業界の裏側を描くマンガに定評がある。ストーリー、ルポ、中学理科の教科書の中の漫画など、幅広いジャンルで執筆。主な作品に「あんたっちゃぶる」「ナナのリテラシー」「銭」「「限界集落(ギリギリ)温泉」「マンガ化学式に強くなる」など。漫画家協会常任理事。

問い合わせ先

本リリースの内容に関するお問い合わせは、日経クロストレンド編集まで（電話：03-6811-8916、問い合わせフォーム：https://support.nikkeibp.co.jp/app/ask_0301/p/218）取材のお申し込みは、日経BPのコーポレートサイトお問い合わせページ（https://www.nikkeibp.co.jp/faq/）からお願いいたします。