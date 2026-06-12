【ベリーの香り×ひんやりコスメ】イチゴのかき氷をイメージした冷感※フレグランスが「ヴァシリーサ」から限定登場！

株式会社フィッツコーポレーション

株式会社フィッツコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役：富樫康博）は、フレグランスブランド「ヴァシリーサ（VASILISA）」から、2026年夏の“スイーツコレクション”として、あまずっぱいイチゴのかき氷を思わせる香りとひんやり感※を楽しめる「ヴァシリーサ グレイス ルージュ ノスタルジックアイス オードパルファム」を2026 年7 月3 日（金）から数量限定で発売いたします。また、一般発売に先駆けて全国のPLAZA（一部店舗除く）、公式オンラインストア「FITS you. STORE」にて、2026年6 月19 日（金）より、先行発売を順次開始いたします。

※40mL：メントール（清涼成分）配合、8mL：乳酸メンチル（清涼成分）配合

芯のある現代女性に向けて誕生したフレグランスブランド「ヴァシリーサ」のスイーツをモチーフにした“スイーツコレクション”。これまで「レモンケーキ」「生チョコレート」などをテーマにお届けしてきましたが、2026年夏、新たに迎えるテーマは「イチゴのかき氷」です。

「ヴァシリーサ グレイス ルージュ ノスタルジックアイス オードパルファム」は、じゅわっと甘いイチゴにひんやりと重なるミントがシュガーシロップと溶け合う、大人のかき氷を思わせる香り。また、夏限定フレグランスにふさわしく、纏った際にひんやりとしたかき氷を肌でも感じることができる“冷感処方※”を採用し、ひんやりコスメとして夏の涼感も届けます。

さらに、ボトルデザインでもイチゴのかき氷をイメージした世界観を表現しています。ジューシーなイチゴシロップをかけたような鮮やかなルージュカラーが上部から美しくグラデーションされ、氷にシロップが溶け込んでいくような情景を思わせます。

SNS 等でも度々話題となる甘くジューシーなベリー系の香り。この夏はイチゴのかき氷をイメージした香りを、心地よいひんやり感とともにお楽しみください。

※：40mL：メントール（清涼成分）配合、8mL：乳酸メンチル（清涼成分）配合

商品概要

■ブランド名：ヴァシリーサ

■ 商品名：

１. ヴァシリーサ グレイス ルージュ ノスタルジックアイス オードパルファム

２. ヴァシリーサ グレイス ルージュ ノスタルジックアイス オードパルファム MINI

■容量：１. 40mL / ２. 8mL

■価格：１. 4,400 円（税込）/ ２. 1,650 円（税込）

■先行発売日 ： 2026 年6 月19 日（金）より、先行発売を順次開始

■先行販売先 ： 全国のPLAZA（一部店舗除く）

公式オンラインストア「FITS you. STORE」https://store.fits-japan.com/shop/product_categories/vasilisa

■一般発売日 ： 2026 年7 月3 日（金）

■一般販売先 ： 全国のバラエティショップ、ディスカウントストア等 （一部店舗除く）

【香りの特徴】

じゅわっと甘いストロベリーにひんやりと重なるミントがシュガーシロップと溶け合い、落ち着いたムスクとウッドが包み込む。あまずっぱいイチゴのかき氷の香り。

【エディブルノート：シュガーシロップ】

トップ：イチゴ、ミント、レモン、リーフィグリーン

ミドル：ミュゲ、ジャスミン、ローズ、ゼラニウム

ラスト：ホワイトムスク、アンバー、ウッディ、バニラ、シュガーシロップ

【冷感処方】

ひんやりとしたかき氷を肌でも感じる“冷感処方※”を採用。

「ヴァシリーサ」のヌード ワン シリーズとしては、初となる“ひんやりフレグランス”です。

※：40mL：メントール（清涼成分）配合、8mL：乳酸メンチル（清涼成分）配合

ブランド紹介「ヴァシリーサ（VASILISA）」

「ヴァシリーサ」は、2013 年に誕生したフレグランスブランド。ブランド名は、古代ギリシャ語で、“女王や王妃”を意味する「basilisa」に由来しており、現代女性へ向けて、優雅で気品のある世界観を持った香りを生み出しています。

中でも「ヌード ワン」シリーズのオードパルファムは、お菓子のような甘い香りのグルマン香水ながら、決して重すぎない香りで、SNS などを中心に口コミが広がり、人気のシリーズとなっています。

■VASILISA ブランドサイト：https://store.fits-japan.com/lp?u=vasilisa_fragrance(https://store.fits-japan.com/lp?u=vasilisa_fragrance)

■ブランド公式Instagram：https://www.instagram.com/vasilisa_fragrance (https://www.instagram.com/vasilisa_fragrance)（@vasilisa_fragrance）

会社概要

■社名：株式会社フィッツコーポレーション

■代表者氏名：代表取締役 富樫 康博

■所在地：〒107-0061 東京都港区北青山3-6-1 オーク表参道ビル 7・8F

■創業：1990 年

■主な事業内容

・海外ブランド（香水 / コスメ / 雑貨等）の輸入卸・販売

・オリジナルの香水 / コスメ / 雑貨、ライセンス製品等の企画開発・製造・販売

■ホームページ https://fits-japan.com/

■FITS you. STORE https://store.fits-japan.com/shop

■Instagram https://www.instagram.com/fits_fragrance/

■X https://x.com/FITS_fragrance