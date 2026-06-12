「ドラゴンクエスト」とのコラボキャンペーン実施中！対象商品ご購入で、オリジナルクリアファイルをプレゼント！

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社（所在：東京都品川区上大崎3-1-1／代表取締役会長兼社長CEOジョン・キム：東京証券取引所(スタンダード市場)：2268）は、2026年6月1日（月）から6月30日（火）まで、大人気ロールプレイングゲーム「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションキャンペーンを実施中です。

「ドラゴンクエスト」の世界を表現した衝撃の新作フレーバーのほか、コラボ限定デザインのサンデーやアイスクリームケーキなどをラインナップし、お子様から大人まで、ご好評をいただいております。

6月15日（月）より、キャンペーンの追加施策として、対象の商品ご購入で「ドラゴンクエスト」コラボデザインのオリジナルクリアファイルをプレゼントいたします。

「ドラゴンクエスト」コラボレーションキャンペーン だけのオリジナルグッズプレゼント

6月15日（月）～21日（日） 数量限定 書けるクリアファイルプレゼント！

6月15日（月）から21日（日）までは、 スライムたちがあらわれた！アイスクリームケーキ、バラエティボックス（4・６・８・12コ）、３１ パティスリーをご購入ごとに、オリジナルの“書けるクリアファイル”をプレゼントします。

ゲームのプレイ状況を記録する「冒険の書」をデザインしたクリアファイルは、鉛筆で何度も書けるメモ機能付きです。ぜひ父の日にもご利用ください。

※なくなり次第終了となります。

対象商品

バラエティボックス

4コ レギュラー 1,680円／スモール 1,360円

6コ レギュラー 2,310円／スモール 1,870円

8コ レギュラー 2,940円／スモール 2,380円

12コ レギュラー 4,200円／スモール 3,400円

スライムたちがあらわれた！アイスクリームケーキ（4,300円）

３１ パティスリー（各2,500円）

「ドラゴンクエスト」コラボレーションキャンペーン 実施中

今年40周年を迎えた大人気ロールプレイングゲーム「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションキャンペーンを実施中。「ドラゴンクエスト」の世界を表現した衝撃の新作フレーバーのほか、コラボ限定デザインのサンデーやアイスクリームケーキなど、魅力的な限定商品が販売中です。

■キャンペーン 実施期間：

2026年6月1日 月曜日 ～ 6月30日 火曜日 ※すべての商品は、なくなり次第終了となります。

■ キャンペーン 特設サイトURL：https://www.br31.jp/contents/topics/260601_02.html(https://www.br31.jp/contents/topics/260601_02.html)

■「 ドラゴンクエスト」について

「ドラゴンクエスト」シリーズは、プレイヤー自身が主人公となり、世界を脅かす魔王を倒すために壮大な冒険物語を紐解いていくという、日本を代表するロールプレイングゲーム(RPG)です。

「ドラゴンクエスト」シリーズは、1986年に発売されたファミリーコンピュータ用ソフト『ドラゴンクエスト』から、2017年に発売された『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』まで、一貫した王道のRPGの世界観を守っていく一方で、3Dマップの採用、ワイヤレス通信を使った「すれちがい機能」の活用、オンライン対応、クラウドプレイの対応など、それぞれのタイトルで時代に即した技術を用いた新しい遊びの創造に挑戦をしているタイトルでもあります。

また、I～XIの他にも、モンスターの育成・対戦要素に特化した「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズ、リアルな表現でキャラクター達を自在に操るアクションRPGである「ドラゴンクエストヒーローズ」シリーズなど、100を超えるタイトルが発売され、全世界でシリーズ累計9,700万本以上の出荷・ダウンロード販売を達成しています。

■公式HP：https://www.dragonquest.jp/

バスキンロビンスブランドは、世界52カ国・7,700店以上を持つ、世界最大のアイスクリーム専門店チェーンです。

1,400種類以上のオリジナルフレーバーの中から季節にあわせた31種類のアイスクリームを店舗で提供しています。

創業以来“We make people happy.(R)” を理念に掲げ、

アイスクリームを通じてお客様に幸せをお届けする事をモットーとしています。