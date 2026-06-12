朝食を摂る頻度、20代の約4割が週1日以下。頻度が高い人ほど日中のパフォーマンスへの満足度が高い（エクスクリエ調べ）

株式会社クロス・マーケティンググループ

株式会社クロス・マーケティンググループのグループ会社でソーシャル&セールスプロモーションサービスを展開する株式会社エクスクリエ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小笠原 亨）は、全国15歳～69歳男女（1,200人）を対象に「朝食習慣と意識に関する実態調査（2026年）」をWebアンケートにて2026年5月21日（木）～22日（金）に実施しました。

●調査サマリ

- 朝食を週6～7日食べる人は57.3%、20代では朝食抜きが目立つ- 一人暮らしの約半数は朝食の頻度が週1日以下- 朝食を食べる人の約9割が「朝食は重要」と回答、食べない層は約3割にとどまる- 朝食を食べる頻度が高い人ほど、朝食内容と日中のパフォーマンスへの満足度が高い- 女性20～30代は朝食内容と日中のパフォーマンスへの満足度が低い傾向全調査結果のダウンロードはこちら :https://www.excrie.co.jp/report/breakfast-survey-202606

本レポートでは、朝食を食べる頻度について、週2日以上食べると回答した人を「食べる層」、週1日以下（まったく食べない場合を含む）と回答した人を「食べない層」として区分しています。

●調査結果

【朝食を週6～7日食べる人は57.3%、20代では朝食抜きが目立つ】

朝食を食べる頻度について、週6～7日食べると回答した人は57.3%でした。年代が上がるほど食べる層（週2日以上）の割合が高くなる一方、食べない層（週1日以下）は20代で40.5%と、20代における朝食抜きが目立つ結果となっています。（図表1）

図表1 朝食を食べる頻度：年代別（単一回答）【一人暮らしの約半数は朝食の頻度が週1日以下】

朝食を食べる頻度について、同居家族がいる世帯では食べる層（週2日以上）の割合が約8割であるのに対し、一人暮らしでは53.4%にとどまっています。一人暮らしの約半数は朝食を食べる頻度が週1日以下であり、同居家族がいる世帯と比べて朝食を抜く傾向があります。（図表2）

図表2 朝食を食べる頻度：同居家族構成別（単一回答）【朝食を食べる人の約9割が「朝食は重要」と回答、食べない層は約3割にとどまる】

朝食の総合的な重要度について、食べる層（週2日以上）の90.3%が「重要である」と回答しているのに対し、食べない層（週1日以下）では33.2%にとどまっており、大きな差があります。特に健康面での重要度については、59.5ポイントの差が生じています。（図表3）

図表3 朝食の重要度TOP2：朝食頻度別（単一回答）【朝食を食べる頻度が高い人ほど、朝食内容と日中のパフォーマンスへの満足度が高い】

食べる層（週2日以上）は、現在の朝食内容に対する満足度が81.1%、日中のパフォーマンスに対する満足度が82.9%と、いずれも8割を超えています。一方、食べない層（週1日以下）はどちらも5～6割程度にとどまっており、食べる層を大きく下回っています。（図表4）

図表4 現状の朝食内容と日中のパフォーマンスに対する満足度TOP2：朝食頻度別（単一回答）【女性20～30代は朝食内容と日中のパフォーマンスへの満足度が低い傾向】

現在の朝食内容に満足していると回答した人は全体で73.4%でした。女性50～60代や男性60代では8割を超えている一方、女性20～30代は満足度が6割台と相対的に低くなっています。また、日中のパフォーマンスへの満足度は全体で77.2%であるのに対し、女性20～30代は7割を下回っています。（図表5）

図表5 現状の朝食内容と日中のパフォーマンスに対する満足度TOP2：性年代別（単一回答）

上記に加えて、「朝食を食べない理由」や「朝食選びの重視点」について聴取しています。

●調査項目

●調査概要

全調査結果のダウンロードはこちら :https://www.excrie.co.jp/report/breakfast-survey-202606- 朝食を食べる頻度（単一回答）- 朝食の主食の種類（単一回答）- 主食以外で朝食に食べているもの・飲んでいるもの （複数回答）- 朝食の用意の仕方（単一回答）- 朝食準備にかかる時間（単一回答）- 朝食を一緒に食べる人（複数回答）- 朝食を食べる頻度の変化（単一回答）- 朝食内容の変化（単一回答）- 朝食を食べる理由（複数回答）- 朝食を食べない理由（複数回答）- 朝食選びの重視点（複数回答）- 朝食の重要度（単一回答）- 3食のうち重要だと思うもの（単一回答）- 現状の朝食内容に対する満足度（単一回答）- 日中のパフォーマンスに対する満足度（単一回答）- 朝食を食べることで感じる影響（複数回答）

調査タイトル：朝食習慣と意識に関する実態調査（2026年）

調査期間 ：2026年5月21日（木）～22日（金）

調査手法 ：クロス・マーケティング QiQUMOを利用した調査

調査対象 ：全国に住む15歳～69歳男女（1,200人）均等回収

【会社概要】

会社名 ：株式会社エクスクリエ

代表者 ：代表取締役社長 小笠原 亨

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：1972年3月

主な事業：オンライン・オフラインを統合したソーシャル＆セールスプロモーションの策定、実行支援

URL ：https://www.excrie.co.jp/

会社名 ：株式会社クロス・マーケティンググループ（東証3675）

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：2013年6月

主な事業：デジタルマーケティング事業及びリサーチ・インサイト事業を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯または関連する事業

URL ：https://www.cm-group.co.jp/

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