HUGE×@aroma共同開発「NON-ALCOHOLIC GIN FLAVOR -ノンアルコール ジンフレーバー-」をHUGEst.オンラインにて6月12日より販売開始！

株式会社ＨＵＧＥHUGE×@aroma共同開発「NON-ALCOHOLIC GIN FLAVOR -ノンアルコール ジンフレーバー-」をHUGEst.オンラインにて販売開始！

この度、株式会社HUGE（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO：新川義弘）は、アットアロマ株式会社（以下、@aroma）との共同開発による『NON-ALCOHOLIC GIN FLAVOR -ノンアルコール ジンフレーバー-』(以下、NON-ALCOHOLIC GIN FLAVOR)を、HUGEst.オンラインストアおよびHUGEst.楽天市場店にて2026年6月12日より販売開始いたします。

■EC販売開始の背景

当社が運営する系列レストランでは、香りの専門ブランド@aromaと共同開発したノンアルコールジントニックをご提供してまいりました。「お店で飲んだあの一杯をご自宅でも楽しみたい」というお客様のお声を受け、このたびHUGEst.オンラインストアにてEC販売を開始いたします。

レストランでご提供しているノンアルコールジントニックに使用しているものと同じフレーバーを、ご家庭でお楽しみいただけるサイズでお届けします。トニックウォーターや炭酸水に数滴加えるだけで、食卓に香り豊かな1杯をお気軽にお楽しみいただけます。

■『NON-ALCOHOLIC GIN FLAVOR』とは？

香りの専門ブランド@aromaと、レストラン事業を展開するHUGEが共同開発した、ノンアルコールジンフレーバーです。毎日の食卓やくつろぎの時間に、香り豊かな1杯を楽しむために生まれました。

トニックウォーターや炭酸水に数滴加えるだけで、ボタニカルな香りのアクセントが広がり、食卓に特別なひとときをお届けいたします。

ジュニパーをベースに、ユズ・カボス・ヒノキなど国産原料をブレンド。@aromaが長年培ってきた100%天然の香りの経験と知見を活かしたナチュラルフレーバーならではの、複雑で奥行きのある香りが特徴です。

どんなジャンルの料理にも自然と調和し、香りで食を楽しむ新しい体験をご提案いたします。

・販売価格：3,300円(税込・送料込み)

・容量：18g

■『NON-ALCOHOLIC GIN FLAVOR』のこだわりポイント

HUGE×@aroma共同開発「NON-ALCOHOLIC GIN FLAVOR -ノンアルコール ジンフレーバー-」をHUGEst.オンラインにて販売開始！

・@aromaが長年培ってきた香りの知見を、食の領域へ

@aromaのフレーバリングは、長年培ってきた100%天然の香りの経験と知見を活かしたナチュラルフレーバーです。自然の恵みを生かしたピュアな香りを追求し、植物本来の豊かで奥行きのある香味をお楽しみいただけます。

・ジュニパーを軸にした、複雑で奥行きのある香り

ジュニパーをベースに、ユズ・カボス・ヒノキなど国産原料をブレンド。柑橘の透明感とジュニパーの凛としたアクセントが重なり合い、ノンアルコールでありながらしっかりとした飲みごたえと満足感のある香りに仕上げました。

・どんな料理にも自然に調和する香りのアクセント

和食・洋食・アジアンなど、ジャンルを問わず幅広い料理や飲み物に調和します。食事のシーンに寄り添い、香りで食卓をより豊かに演出いたします。

・シンプルな使い方

トニックウォーターや炭酸水に数滴加えるだけ。手間をかけずに、香り豊かな1杯をいつでもお楽しみいただけます。

■『NON-ALCOHOLIC GIN FLAVOR』販売情報

・商品名：『NON-ALCOHOLIC GIN FLAVOR -ノンアルコール ジンフレーバー-』

・価格：3,300円（税込・送料込み）

・容量18g

・商品ページ：

【HUGEst.】https://huge-ish.stores.jp/items/6a13a737444fad784222981c

【楽天市場】https://item.rakuten.co.jp/hugestore/lg_aroma/

【会社概要】

会社名：アットアロマ株式会社

代表者：片岡 郷

所在地：〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-23 サンタワーズB棟6階

【WEB】https://www.at-aroma.com/

【公式オンラインストア】https://store.at-aroma.com/

【公式Instagram】https://www.instagram.com/ataroma_official/

アットアロマは、アロマ製品の開発から香りのある空間までをトータルに提供する香りの専門ブランドです。ホテルや商業施設、オフィスなど全世界6,000箇所以上で、天然アロマの機能を生かした感性に訴えかけるセンティングデザインを提供しています。また、家庭用アロマディフューザーや天然100%エッセンシャルオイルブレンドの開発・販売、アロマ体験イベントの実施、直営店運営などを手がけています。

会社名：株式会社HUGE

代表者：新川 義弘

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目4－20 パークコート神宮前 The Forest 1階

【WEB】https://www.huge.co.jp

【公式instagram】https://www.instagram.com/huge_restaurant

「街の資産となる」という想いの元、2005年に創業。2025年9月には創立20周年を迎えた。RIGOLETTO（リゴレット）やHacienda del cielo（アシエンダ デル シエロ）など国内外に48店舗を展開。その街に求められているものは何なのかを考え、チェーン展開ではなく一つ一つ丁寧に街に合わせたレストラン創りをしています。また「スパニッシュイタリアン」や「モダンメキシカン」、「モダンアジアン」など独自の食のジャンルを確立し、レストランを通して新しい文化を創る役割も担っています。HUGEのレストランだからこそ体験できる、‟日常の中の非日常”をお楽しみください。