マイナビ、「マイナビ2027年卒 大学生キャリア意向調査5月＜就職活動・進路決定＞」を発表

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）は、2027 年卒業予定の全国の大学生、大学院生を対象に実施した、「マイナビ2027年卒大学生キャリア意向調査5月＜就職活動・進路決定＞」の結果を発表しました。

＜TOPICS＞

◆ 5月の内々定保有率は76.4%で、前年同月から0.7pt減少。文系・理系ともに前年同月比から減少【図1、2】

◆ 就職活動を継続する学生は26.8%で、前年同月比0.9pt減少。未内々定者と合わせた活動継続率は50.4％【図3、4】

◆ 就職活動に「不安がある」割合は、未内々定者・内々定保有者ともに前年から増加。今後の選考予定の企業は平均4.8社、前年比0.7社増【図5、6】

【調査概要】

◆ 5月の内々定保有率は76.4%で、前年同月から0.7pt減少。文系・理系ともに前年同月比から減少

27年卒業予定の学生の5月の内々定保有率は、前年同月から0.7pt減少し、76.4%だった。前月比（70.9％）では、5.5pt微増している。文理別でみると、文系学生は73.2%（前年同月比0.7pt減）、理系学生は81.3%（前年同月比0.8pt減）と、いずれも前年をわずかに下回った。【図1、2】

【図1】

【図2】

◆ 就職活動を継続する学生は26.8%で、前年同月比0.9pt減少。未内々定者と合わせた活動継続率は50.4％

内々定を持ちながら就職活動を継続する学生は26.8%で、前年同月比0.9pt減少した。未内々定者と合わせた活動継続率※1は50.4%（前年同月比0.2pt減）となった。文理別では、文系学生は58.0%（前年同月比1.1pt減）、理系学生は38.7%（前年同月比1.5pt増）となった。【図3、4】

※1：内々定を持ちながら活動を継続する学生の割合＋未内々定者の割合

【図3】

【図4】

◆ 就職活動に「不安がある」割合は、未内々定者・内々定保有者ともに前年から増加。今後の選考予定の企業は平均4.8社、前年比0.7社増

27年卒業予定の大学生に就職活動に対する不安について聞いたところ、未内々定者では「不安がある」学生が83.6%（前年同月比5.4pt増）で、前年より増加した。内々定を持ちながら活動を継続する学生では63.3%（前年同月比0.1pt増）が「不安がある」と回答した。また、活動継続者に対し、今後何社選考を受けようと考えているかを聞くと、平均は4.8社で、前年から0.7社増加した。未内々定者では平均7.0社で、前年から1.6社増加した。7割以上が内々定を保有している状況の中、未内々定の学生の不安が高まり、活動量を増やしている様子がうかがえる。【図5、6】

【図5】

【図6】

【調査担当者コメント】

27年卒業予定の学生の5月末時点の内々定保有率は76.4%と、前年並みの水準で推移しています。一方で、未内々定の学生の不安は強まっており、受験社数を増やすなど活動量の拡大もみられます。こうした状況を踏まえ、企業は、学生の活動状況に配慮しながら、学生への丁寧な情報提供が求められます。

また、キャリアの選択肢が広がるとともに、就職活動も多様化しており、学生の皆さんにおいてはそれぞれの状況に応じた不安があると思います。焦らず、納得のいく進路選択をしてほしいと思います。

マイナビキャリアリサーチラボ 研究員 石田 力

【調査概要】「マイナビ 2027年卒 大学生キャリア意向調査5月＜就職活動・進路決定＞」

○調査期間／2026年5月25日(月)～2026年5月31日(日)

○調査方法／マイナビ2027会員（退会者含む）にＷEB DMを配信し、インターネットアンケートより回収

○調査対象／2027年3月卒業予定の全国の大学生、大学院生

○調査機関／自社調べ

○有効回答数／1,841名（文系男子304名、理系男子726名、文系女子391名、理系女子420名）

※調査結果は、端数四捨五入の都合により合計が100％にならない場合があります。

※調査結果の詳細はこちら

（https://career-research.mynavi.jp/reserch/20260612_111681/）からご確認いただけます。