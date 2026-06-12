「ヤナセ福岡支店」（メルセデス・ベンツ福岡中央）をリニューアルオープン

株式会社ヤナセ

株式会社ヤナセ（社長:森田 考則）は、ヤナセの九州エリアにおける旗艦店「ヤナセ福岡支店（メルセデス・ベンツ福岡中央）」を最新のメルセデス・ベンツ ショウルームCI、「MAR20X（エムエーアール・トゥエンティ・エックス）」を採用してリニューアルし、6月13日（土）に営業開始します。

ショウルームにはデジタルサイネージ、コンサルティングルームなどの最新設備を配し、新車6台を展示可能。納車説明専用のスペースとして「ハンドオーバー」も新設しました。なお、九州エリアにおける「MAR20X」を採用したヤナセの店舗は4拠点となります。

ヤナセ福岡支店の歴史は古く、ヤナセ創業の翌年（1916年10月）に開設した梁瀬商会博多出張所がルーツ。1957年、現在の所在地に移転し、世代を超えて多くのお客さまに支えられてきました。

ヤナセ福岡支店は、博多の地で110年にわたって磨いてきた接客応対スキル・整備品質をさらに進化させるとともに、最新鋭のショウルームを活用して、地域の皆さまにいっそう愛される店づくりを目指してまいります。