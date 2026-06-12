新築マンション購入者が選ぶ顧客満足度調査「SUUMO AWARD 2026」 【大和地所レジデンスが9年連続受賞】

大和地所レジデンス株式会社

大和地所レジデンス株式会社（東京都港区／代表取締役社長:下村俊二）は、不動産情報サイト『SUUMO』を運営する株式会社リクルート（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：牛田圭一）が発表した「SUUMO AWARD 2026」（以下、「本アワード」）において、9年連続で受賞いたしましたのでお知らせいたします。首都圏2026年：優秀賞２部門、関西2025年～2026年：最優秀賞３部門・優秀賞５部門の受賞となります。また、6月11日に実施された本アワードの授賞式においては、株式会社リクルートより選出された代表企業の一つとして、当社副社長上席執行役員 久保田玄が出席し、表彰を受けました。

当社は今後とも、お客様にご満足いただける住まいづくりに向けた継続的な取り組みを推進し、お客様の声を真摯に受け止め、更なる品質向上に向け取り組んでまいります。

「SUUMO AWARD」は、首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県）関西圏（大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・和歌山県・奈良県）で新築マンションを購入した方々を対象に、マンションデベロッパー・販売会社や管理会社の品質や価格、取り組み内容など、さまざまな観点で優れた企業を表彰する式典です。調査は2006年より継続的に実施しており、2018年からは特に評価の高い企業やその取り組みを広く公表するとともに、業界全体のサービス向上や業務改善の促進、さらには持続可能な社会の実現への寄与を目的として「SUUMO AWARD」としての表彰が開始されました。2023年より授賞式も開催されており、業界全体の発展とともに、消費者のより快適な住まい探しに寄与することを目指しています。

※本アワードの詳細は、株式会社リクルートのAWARDページをご覧ください。

（https://suumo.jp/edit/ms/shinchiku/award/shuto/）

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【「SUUMO AWARD」受賞部門一覧】

【首都圏】2026年 分譲マンションデベロッパー・販売会社の部[表1: https://prtimes.jp/data/corp/124762/table/27_1_31121231bf4705282e1e6d6413fd2e21.jpg?v=202606121151 ]【関西】2025年～2026年 分譲マンションデベロッパー・販売会社の部[表2: https://prtimes.jp/data/corp/124762/table/27_2_6c51f7dc66b42ca38f137361db139776.jpg?v=202606121151 ]■当社の取り組みと今後について

大和地所レジデンスは、「創造性と独自性のある商品企画をもとに、夢と新たな歓びを生み出す住まいを提供する」という理念のもと、時代の変化に応じた新しい住まいづくりに取り組んでいます。

今回の受賞を励みに、今後も以下の取り組みを推進してまいります。

(1) 創造性と先進性の追求

ライフスタイルの多様化に応じた間取り設計や共用施設の充実を図り、お客様に新たな価値を提供します。

(2) 環境配慮型の住まいづくり

省エネ設計や緑化計画を積極的に取り入れ、自然と共生する街づくりを推進します。

(3) 顧客満足度の向上

内覧会やアフターサービスの充実を図り、お客様に寄り添った住まいづくりを目指します。