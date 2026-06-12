株式会社Jitera

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」を提供する株式会社Jitera（本社：東京都港区、代表取締役：柳澤 直、以下「当社」）は、事業拡大および九州エリアにおける顧客支援体制の強化を目的として、2026年6月に福岡オフィスを開設したことをお知らせいたします。

Jitera、福岡オフィスを開設。九州エリアの企業のAI活用支援を強化

開設の背景と目的

近年、企業におけるAI活用の重要性が高まる中、多くの現場では「AIを導入したが定着しない」「期待した精度が出ない」という課題が依然として残っています。その背景には、AIが参照できる状態に情報が整っていない、いわゆる「AI Readyでない」状態が根本原因として挙げられます。当社が提供するAIコンテキストプラットフォーム「Jitera」は、組織の暗黙知・形式知・クラウド上のデータを集約し、現場が実務で使えるAI環境を構築することで、こうした課題の解決を支援しています。

九州エリアにおいても、製造業をはじめとする多くの企業様から、AIを活用した業務効率化やシステム開発に関するご相談が増加しております。この度の福岡オフィス開設により、地域に根ざしたきめ細やかなサポート体制を構築し、九州エリアの企業様がAI Readyな状態へ移行するための支援を一層充実させてまいります。

福岡オフィスの概要

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」とは

- 名称：株式会社Jitera 福岡オフィス- 所在地：〒810-0001 福岡市中央区天神1-9-17 福岡天神福国生命ビル 15階- 営業開始日：2026年6月1日AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」サイトトップ

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」は、コンテキストを基盤とする次世代の開発・業務環境として業務プロセスを革新し、事業成長を促進するAIエージェントです。個人特有の暗黙知や組織のノウハウをコンテキストとして蓄積。現場で使えば使うほどAIエージェントが成長し、組織ごとのカスタマイズAIエージェントとして精度の高い応答およびドキュメント生成を行います。Jitera独自のAIプラットフォームが、システム開発全体の自動化と日々の業務の効率化を実現します。

導入に関するご相談は下記フォームよりお問い合わせください。

https://jitera.com/ja/contact

株式会社Jiteraに関するお問い合わせ先

株式会社Jitera

代表取締役 柳澤 直

所在地：東京都港区西新橋1丁目2-9 日比谷セントラルビル 14階

URL：https://jitera.com/ja