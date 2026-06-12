アクポニ、青森県藤崎町の地方創生プロジェクト「ふじさきアクアポニックスタウン」の立ち上げを支援

株式会社アクポニ

循環型農業「アクアポニックス」を用いた事業共創を行う株式会社アクポニ（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：濱田健吾）は、青森県藤崎町が推進する農福連携によるアクアポニックス農法を活用した地方創生プロジェクトにおいて、2023年より導入及び運用に関するアドバイザーを務めています。この度、当社が構想段階から導入支援を行ってきた複合施設「ふじさきアクアポニックスタウン」が、2026年6月13日にグランドオープンします。

同施設は、旧弘前実業高校藤崎校舎（現ふじさき産業文化交流施設「リンゴカ」）の裏手エリアにある既存施設をフル活用し、水耕栽培と魚の養殖を組み合わせたアクアポニックスを核としてつくられた複合施設です。アクアポニックス農法を取り入れた農福連携による農産物の生産に加え、教育、観光、地域連携などの機能を備え、地域資源を生かした新たな拠点として運営されます。

ふじさきアクアポニックスタウン 施設詳細

ふじさきアクアポニックスタウンHP :https://aquponitown.com/

魚が栄養をつくり、野菜が水をきれいにする次世代の食料生産システム・アクアポニックスを取り入れた「アクポニ農園」、そこで収穫した野菜を使ってつくられたピザや藤崎町の特産品を楽しめる「アクポニカフェ」、芝生が広がる開放的な公園「裏庭パーク」をひとつにした、藤崎町の新エリアです。

施設名称：ふじさきアクアポニックスタウン

所在地：青森県南津軽郡藤崎町大字藤崎字下袋7番地10

開業日：2026年6月13日

公式サイト：https://aquponitown.com/

連携の経緯と目的

アクポニ農園。2026年7月より農園ツアーを開催予定「アクポニカフェ」では農園で収穫した野菜を使用したピザや藤崎町の特産品が並ぶマルシェを楽しめるアクポニカフェ 外観農園とカフェの間をつなぐ「裏庭パーク」。特産品をイメージしたりんごのベンチやオブジェが並ぶアクアポニックスの循環の仕組み

青森県藤崎町では、2019年3月末に閉校した旧弘前実業高等学校藤崎校舎の利活用に向け、2020年に基本計画を策定し、アクアポニックス導入による地域活性化事業の検討を進めてきました。

アクポニは2023年度に「アクアポニックス農業ブランディング販路開拓等プラン作成業務」を受託し、地域事業者や農業従事者との意見交換を重ねながら事業計画を策定。2024年8月には藤崎町とアクアポニックス導入アドバイザリー契約を締結し、事業化に向けた支援を行ってきました。

本事業では、旧校舎の未利用地やガラス温室などを活用し、養殖と水耕栽培を組み合わせた資源循環型農業「アクアポニックス」を展開します。農業生産に加え、教育、観光、農福連携、地域交流などの機能を備えた複合拠点として、地域活性化を目指します。なお、本事業の関連予算は2025年3月の藤崎町議会で可決済みです。あわせて、国が所管する「新しい地方経済・生活環境創生交付金」の対象事業にも選定されています。

今後の予定

ふじさきアクアポニックスタウン イメージ図

当社では、今後も持続可能な社会の実現を目指し、自治体や企業、教育機関等と連携したアクアポニックス推進を強化していきます。サーキュラーシティの実現や資源循環促進を目指す、全国の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

株式会社アクポニについて

所在地：〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町3-61 泰生ビル2F

設立：2014年4月2日

代表取締役：濱田健吾

事業概要：

・アクアポニックス農場の導入支援/運用支援

・アクアポニックス・アカデミー（アクアポニックスを体系的に学べる講座）

・導入支援コンサルテーション（導入計画、品種選定、生産システム選定、設計、業務プロセス作成等）

・生産管理コンサルテーション（スマホアプリ、環境センサー、Webカメラ等を活用した生産支援）

URL：https://aquaponics.co.jp