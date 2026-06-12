UP-Tから便利なオリジナルポケットミラーが新登場！

丸井織物株式会社

オリジナルプリントのUP-TからPUレザー・ポケットミラーが新登場しました。

手触りの良い合皮レザーを使用した丸型の片面ミラーです。ポケットやポーチにすっきり収まるコンパクトサイズで、外出先でもサッと取り出して身だしなみを整えることができます。

シンプルなPUレザー製ミラーの表面には、オリジナルデザインをUV印刷でプリント可能。お気に入りの写真やイラスト、ロゴなどを使って、自分だけの特別なアイテムづくりを楽しめます。記念品やノベルティ、イベント販売グッズとしても活躍するアイテムです。

イベントや展示会のノベルティとして配布すれば、実用性とデザイン性を兼ね備えた印象的なアイテムとして喜ばれます。

持ち歩きやすいサイズ感と上質な質感を兼ね備えたPUレザー・ポケットミラーで、オリジナルグッズ制作の幅をさらに広げてみませんか。

◆商品ページ◆

https://up-t.jp/item-detail/%E9%9B%91%E8%B2%A8/%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC/IT2917

カラー：全1色

素材：表面レザー：合皮(PU/ポリウレタン)／本体：ABS／鏡：ガラス

サイズ：F（本体：約W74.5mm×H74.5mm×D6mm）

通常価格：1,100円（税込）

※印刷方法の仕様上、白色は印刷されず本体色が反映されます。

※側面には印刷されません。全面印刷を行うと側面部分がぼやける場合があります。重要なデザインは本体内側に配置してください。

「UP-T（アップティー）」

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

URL ：https://up-t.jp/

取り扱いアイテム： Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格 ：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用

■丸井織物について

会社名 ： 丸井織物株式会社

所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 ： 1956年

事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作