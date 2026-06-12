涼を愉しみ、心躍るエスパシオ ナゴヤキャッスルの夏

エスパシオエンタープライズ株式会社

“世界に誇るアートミュージアムホテルへ”をコンセプトに掲げるエスパシオ ナゴヤキャッスル（所在地：愛知県名古屋市西区樋の口町3番19号）では、夏の訪れに合わせ、旬の食材を取り入れたレストランメニューをはじめ、アフタヌーンティー、特別イベント、館内体験など、多彩なサマープロモーションを2026年7月1日（水）より順次展開いたします。

旬の食材を活かした日本料理、中国料理や鉄板料理をはじめ、「アトリエうかい」監修のアフタヌーンティー、「祇園 さゝ木」佐々木浩氏を迎える一夜限りの特別イベントなど、夏ならではの多彩な美食体験をご提供。さらに、スパやアートツアーなど館内体験も充実し、“アートミュージアムホテル”ならではの滞在価値を提案いたします。

■ 「祇園 さゝ木」佐々木浩氏を迎える 一夜限りの特別イベント 概要

2026年7月26日（日）、「日本料理 丈」にて、京都の名店「祇園 さゝ木」店主・佐々木浩氏を迎えた、一夜限りの特別イベントを開催いたします。目の前で繰り広げられる圧倒的な職人技とライブ感。旬の食材を惜しみなく使用し、涼やかな感性で仕立てる料理の数々を通じて、五感を揺さぶる一期一会の美食体験をご提供いたします。

＜開催日＞ 2026年7月26日（日）

＜料 金＞ お一人様 \40,000

＜時 間＞ １.16：00～ ２.19：00～

※表示価格には税金およびサービス料が含まれております。

■ 「Rare Champagne Makers Dinner ～Shirahae 白南風～」概要

2026年7月8日（水）、「日本料理 丈」にて、「Rare Champagne（レア・シャンパーニュ）」醸造長エミリアン・ブティヤ氏をフランスより招き、シャンパーニュと日本料理のペアリングを楽しむ一夜限りのメーカーズディナーを開催いたします。当日は、バックヴィンテージのマグナムボトルを含むレア・シャンパーニュのみで構成された特別なラインアップをご用意。名古屋城を望む特別な空間で、日本料理とのマリアージュをご堪能いただきます。1785年、フランス王妃マリー・アントワネットへ献上されたキュヴェを起源に持つレア・シャンパーニュ。その哲学や歴史、醸造への想いをエミリアン・ブティヤ氏自らの言葉でお届けするとともに、シャンパーニュの奥深い魅力をご体感いただける特別なひとときをご提供いたします。

＜開催日時＞ 2026年7月8日（水）19：00～

＜会 場＞ 日本料理 丈

＜料 金＞ お一人様 \68,000

＜内 容＞ 日本料理とシャンパーニュのペアリングコース（※10席限定）

※表示価格には税金が含まれております。別途サービス料15％を加算させていただきます。

※シャンパーニュと日本料理のペアリングコースをご提供いたします。

※キュヴェのコンディションによっては当日内容を変更する場合がございます。

【店舗情報】日本料理 丈

温故知新を掲げ、京料理に新しい風を吹き込む「祇園 さゝ木」佐々木浩氏の精神を名古屋で表現。旬と向き合い、頃合いに合わせながら作り上げるカウンター割烹の醍醐味。食べごろを追求した御誂え料理と共に盃を傾け、心満たされるひとときをお過ごしください。

https://www.espacionagoya.com/restaurant-bar/jo/

＜ご予約・お問い合わせ＞

レストラン予約：052-908-8930（10：00～18：30）

※写真はイメージです。

■ 「Midsummer Afternoon Tea ～Finding in a Fruit Paradise～」概要

ホテル4F「THE BAR CASTLE」では、「アトリエうかい」監修による夏限定アフタヌーンティーを提供いたします。“まるでフルーツパラダイスに迷い込んだかのような心ときめくスイーツ”をテーマに、夏が旬の果実をふんだんに使用した彩り豊かなメニューをご用意。華やかなスイーツとともに、夏の午後を優雅に彩るひとときをお楽しみいただけます。

＜メニュー例＞

苺ときな粉のふきよせ / みかんの香りをのせた花型のバニラクッキー / とうもろこしの冷製スープ / 夏野菜のラタトゥイユ / パイナップルとミントのタルト / メロンのショートケーキ / マスカットとプラムのゼリー / 桃のヴェリーヌ / マンゴーエクレア / ムースココ・パッション ほか

＜提供期間＞ 2026年7月1日（水）～9月30日（水）

＜料 金＞ お一人様 \8,500

＜時 間＞ 12：00～17：00 二部制（１.12：00～ ２.14：30～）

【店舗情報】THE BAR CASTLE

今世界で最も注目されるバーテンダーの一人、後閑信吾氏率いる「The SG Club」の8種のカクテルが味わえるバー。エキゾチックな光に包まれた空間やテラスで、クリエイティブな一杯と共に甘美な夜をお過ごしください。また、昼はアフタヌーンティーをお楽しみいただけます。「アトリエうかい」のグランパティシエ鈴木滋夫氏が手掛ける焼き立てクッキーなど極上のスイーツ体験を。

https://www.espacionagoya.com/restaurant-bar/the-bar-castle/

＜ご予約・お問い合わせ＞

レストラン予約：052-908-8930（10：00～18：30）

※表示価格には税金が含まれております。別途サービス料15%を加算させていただきます。

※ご予約は2名様より承っております。

※写真はイメージです。

■ 「中国料理 柳城 NAGOYA CASTLE」 夏季限定コース 概要

「中国料理 柳城 NAGOYA CASTLE」では大人気の冷麺で締めくくる夏季限定のコースを提供いたします。この時期にしか出逢えない「オマール・ヌーボー」ならではの、弾けるような食感と濃厚な旨味を存分にご堪能ください。また、長期熟成や国宴用の紹興酒などを取り揃えたフェアも同時開催いたします。

＜提供期間＞ 2026年7月1日（水）～8月31日（月）

＜料 金＞ 青金石（ラピスラズリ）\18,000

長期熟成や国宴用の紹興酒が一堂に会するフェア グラス \1,500～

＜時 間＞ ランチ 11：30～14：30

ディナー 17：30～22：00

＜ご予約・お問い合わせ＞

レストラン予約：052-908-8930（10：00～18：30）

※表示価格には税金が含まれております。別途サービス料15%を加算させていただきます。

※個室をご利用の場合は別途個室料を頂戴いたします。

※写真はイメージです。

【店舗情報】中国料理 柳城 NAGOYA CASTLE

生簀の⿂で作る鮮度を活かした広東料理や特級点心師による飲茶など、料理長・内藤勝博が日本食材の“鮮味”と伝統の技を駆使し、中国料理の神髄を表現。ソムリエや茶師監修によるワイン・中国茶とのマリアージュで奥深い美食を提案します。

https://www.espacionagoya.com/restaurant-bar/ryujo-nagoyacastle/(https://www.espacionagoya.com/restaurant-bar/ryujo-nagoyacastle/)

■ 昇龍 b y うかい亭コース 概要

鉄板料理「昇龍 by うかい亭」では、毛蟹や黒鮑、近江牛など、夏を彩る厳選食材を使用した特別コースをご提供いたします。シェフの卓越した技術によって目の前で仕上げられるライブ感とともに、季節が織りなす華やかな美食のひとときをお楽しみください。また、夏季限定オプションとして、ソムリエが厳選したシャンパンをお楽しみいただける2時間制のフリーフローをご用意いたします。

＜提供期間＞ 2026年7月2日（木）～8月31日（月）

＜料 金＞ 昇龍 by うかい亭コース \44,000

シャンパンフリーフロー 1名様 \22,000

＜時 間＞ ランチ 11：30～14：30

(※金・土・日のみ)

ディナー 17：00～23：00

＜ご予約・お問い合わせ＞

レストラン予約：052-908-8930（10：00～18：30）

※3日前までの事前予約制です。

※表示価格には税金が含まれております。別途サービス料15%を加算させていただきます。

※写真はイメージです。

【店舗情報】昇⿓ by うかい亭

鉄板料理の名店うかい亭が手掛ける新しい鉄板焼き。料理長が全国から選び抜いた⿊⽑和種「うかい極上牛」など東海や名古屋を意識した地域の山と海の恵みなど、最上級の食材を職人技で華麗に調理。様々なお料理をお客様の目の前で仕上げ、会話と共に華やかなひとときを提案します。五感で味わうワンランク上の鉄板料理で、インタラクティブな食体験をお楽しみください。

https://www.espacionagoya.com/restaurant-bar/shoryu-ukai-tei/

■ THE GARDEN LOUNGE 夏休みファミリーメニュー・夏のシーズナルコース 概要

THE GARDEN LOUNGE では、キッズに人気のメニューをお城型の重箱に詰め込んだ「キャッスルキッズBENTO」や、オリジナルぬりえなどの特典の付いた、夏休み限定の特別なファミリープランをご提供いたします。また、旬の食材を惜しみなく使い、目にも麗しい彩りで仕立てた夏のシーズナルコースもご用意。涼やかな感性が息づく一皿とともに、季節を愛でる優雅な時間をお楽しみください。

夏休みファミリーメニュー

＜提供期間＞ 2026年7月1日（水）～8月31日（月）

＜料 金＞ \25,000

＜セット内容> コース料理（大人2名様分）

キャッスルキッズ BENTO（1名様分）

1ドリンク（3名様分）

オリジナルぬりえ

＜時 間＞ ランチ 11：30～ (L.O. 13：30)

ディナー 17：30～22：00 (L.O. 20：30)

夏のシーズナルコース

＜提供期間＞ 2026年7月1日（水）～8月31日（月）

＜料 金＞ ランチ \5,800～

ディナー \7,800～

＜時 間＞ ランチ 11：30～ (L.O. 13：30)

ディナー 17：30～22：00 (L.O. 20：30)

＜ご予約・お問い合わせ＞

レストラン予約：052-908-8930（10：00～18：30）

※表示価格には税金が含まれております。別途サービス料15%を加算させていただきます。

※写真はイメージです。

【店舗情報】 THE GARDEN LOUNGE

絢爛豪華なアートウォールや坪庭を望む、開放的なカフェラウンジ。尾張名古屋のおもてなしの心を表現した和菓子やプレミアムティーをはじめ、旬の地元食材が美しく彩られるランチやディナー、パティシエこだわりのデザートまで、一日を通して多彩な美食をご用意しております。

https://www.espacionagoya.com/restaurant-bar/lounge/

■ 「整う特別なひととき ～Private Guided Thermal Journey～」概要

ESPACIO SPA SPA at ESPACIO Nagoya Castleでは、スパスイートルームに付随する岩盤浴やドライサウナ、温冷浴を備えた「プライベートサーマルルーム」で実施するサウナリチュアルをご提供いたします。木の宝石と呼ばれるフィンランド産のケロ材を使用したプライベートサウナで行うロウリュやウィスキングで心身を深く整えたあとは、温浴または冷浴のいずれかをご体験いただけます。

＜販売期間＞ 2026年7月1日（水）～

＜内 容＞

「Embrace - 包まれる-」

・ドライサウナショートウィスキングおよびロウリュ体験

・バックスクラブ＋温浴

・フェイシャルクライオセラピー

「Revive - 蘇る-」

・ドライサウナショートウィスキングおよびロウリュ体験

・バックスクラブ＋冷浴

・フェイシャルクライオセラピー

＜料 金＞ 90分 1名様 \47,000 / 2名様 \89,000

※2名様での同時施術は、同性のお客様に限らせていただきます。

＜ご予約・お問い合わせ＞

スパ直通 TEL 052-908-8750（10：00～22：00）

※表示価格には税金、サービス料が含まれております。

【店舗情報】ESPACIO SPA SPA at ESPACIO Nagoya Castle

「ESPACIO SPA SPA at ESPACIO Nagoya Castle」では、「Evolve Over Time（時間とともに進化する）」をテーマに、徳川家康が実践した「養生の哲学」を礎に、この地の豊かな風土に育まれた四季折々のハーブや、自然の恵みを贅沢に用いた古から伝わる癒しと独自のメソッドを組み合わせたメニューをご用意しております。また、トリートメントルームは「スパスイート」もしつらえ、圧倒的な広さを誇るプライベート空間に、天然石の岩盤浴やお風呂、天然木の香りを楽しめるドライサウナを備えたプライベートサーマルルームを完備し、深いリラクゼーションと至福のひとときをご堪能いただけます。

https://www.espacionagoya.com/spa-fitness/

■エスパシオ ナゴヤキャッスルについて

「エスパシオ ナゴヤキャッスル」は、興和株式会社が展開する「エスパシオブランドホテル」のハワイ、箱根に続く3施設目であり、尾張徳川家の居城として260年にわたり繁栄を支えた名古屋城の堀に面する至高の地に 2025年10月1日にオープンいたしました。「世界に誇るアートミュージアムホテルへ」をコンセプトに掲げ、麟鳳亀龍（麒麟・鳳凰・亀・龍）をはじめとした吉祥の象徴や名古屋の花鳥風月をモチーフにした約400点のアート作品は、館内を美しく華やかに彩るだけでなく、訪れるゲストの繁栄と幸運を願う尾張名古屋の伝統的な歓待の心が込められています。

ホテルウェブサイト： https://www.espacionagoya.com/(https://www.espacionagoya.com/)

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/espacionagoya/(https://www.instagram.com/espacionagoya/)

公式フェイスブック： https://www.facebook.com/profile.php?id=61576607048321#(https://www.facebook.com/profile.php?id=61576607048321#)

ブライダルサイト ： https://wedding.espacionagoya.com/(https://wedding.espacionagoya.com/)

■エスパシオについて

【エスパシオ】は、スペイン語で「空間」や「宇宙」を意味する言葉。理想の空間・最高のおもてなしを追求したいという想いから、ブランドに名づけました。興和は、2019年にハワイ・ワイキキに「ESPACIO THE JEWEL OF WAIKIKI （エスパシオ ザ ジュエル オブ ワイキキ）」を誕生させて以来、誰もが味わったことが無いような、絶対的な価値のある極上のプライベートステイをお届けしています。“BEYOND THE LUXURY”をコンセプトとして日本ならではの細やかなサービスを提供し、2022年より、『フォーブス・トラベルガイド』にてハワイ州で唯一5年連続「ホテル部門」および「レストラン部門」の最高評価の5つ星を獲得しています。国内では、興和が所有する「名古屋観光ホテル」の特別フロアをホテル・イン・ホテル“Nagoya Kanko Hotel ESPACIO”としてハイクラスの滞在を提供してきましたが、 “エスパシオ”を冠する施設として国内初のホテル「エスパシオ 箱根迎賓館 麟鳳亀龍」を2024年7月箱根に開業し、国内・海外より多くのお客様を迎えています。また、2025年10月1日、ESPACIO ホテルグループ3施設目の「エスパシオ ナゴヤキャッスル」を開業し、続く10月13日、名古屋観光ホテル付帯施設として「The Spa ESPACIO MEIKAN」を開業しました。

※当プレスリリースの内容は2026年6月12日現在の情報です。イメージ画像の内容や提供サービスなどは変更する場合がございます。