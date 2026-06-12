MOTTERU　貼る、持つ、固定する。スマホ体験をアップデートする新発想のアクセサリーが登場

株式会社MOTTERU

株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、マグネットリングなどスマホアクセサリー4種とストラップ型のUSB-C充電ケーブルを、6月上旬より店舗・オンラインショップ含むECモールで順次販売中です。

※MOT-SRING09は店舗先行販売

マグネットリング&スタンド ドデカマグネットリング 壁にも貼り付く 両面マグネット 全2色 (MOT-SRING12)

壁面への固定と安定したスタンド機能を兼ね備えた、大きな磁石と大きなリングが特徴のMagSafe対応マグネットリングスタンド「DODEKA（ドデカ）」

日常のさまざまなシーンで快適なスマートフォン操作をサポートします。

MOTTERUダイレクト価格：4,000円(税込) ⇒ 数量限定 1,520円オフ 2,480円(税込)

モニターセール価格 楽天(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-sring12/) / Yahoo！ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/motteru/mot-sring12.html) / Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H34F7R95)

※Amazonはポイント還元になります

カラー： シルバー / ガンメタル

● 製品特徴

壁面に貼れる “大きな磁石”

本製品は両面マグネット仕様を採用。

冷蔵庫やスチールラックなどの金属面に直接取り付けることができ、レシピを見ながら料理をしたり、デスク周りでスマートフォンを見やすい位置に固定したりと、さまざまなシーンで活用できます。

“大きなリング” だから安定する

「DODEKA」の名の通り大型リングを採用しており、リングを開くだけで安定感のあるスマートフォンスタンドとしても使用可能。接地面が広いため動画視聴やオンライン会議、ビデオ通話中でも倒れにくい設計となっています。

スマートフォンを手に持つ際にはリングとして使用でき、落下防止にも役立ちます。

長く使える高耐久設計と快適な使い心地

リングの可動部には耐久性を重視した設計を採用。好みの角度でしっかりと固定できるだけでなく、長期間使用しても緩みにくく快適な使用感が持続します。

付属のメタルリングステッカーを使用することでMagSafe非対応機種を含む幅広いスマートフォンにも対応します。マグネット式のため着脱も簡単で、ワイヤレス充電時にはリングを外してそのまま充電することができます。

【販路限定モデル】マグネットリング&スタンド 両面マグネット 360°回転リング 壁にも貼れる MagSafe対応 マグセーフリング 強力磁石 落下防止 メタルリング付き 全4色 (MOT-SRING09)

リング部分が360度回転する、リング・スタンド・壁面に固定できる両面マグネットの3WAY仕様のMagSafe対応スマートフォンリングです。

機能性だけでなく、毎日持ち歩きたくなる上品なデザインにもこだわりました。

MOTTERUダイレクト価格：3,640円(税込)

※店舗先行販売となります

カラー： ブラック / シルバーx ゴールド / ゴールド / シルバーxシルバー

● 製品特徴

リング・スタンド・両面マグネット 便利な3WAY仕様

スマホリング、スマホスタンド、両面マグネットとして使える3WAY仕様です。

リング部分は360度回転するため、持ちやすい位置にスマートフォンをしっかりホールドできます。

また、リングを開けばスマホスタンドとして使用でき、縦置き・横置きのどちらにも対応。動画視聴やビデオ通話、オンライン会議などを快適に楽しめます。

壁にもピタッ！ハンズフリーで動画視聴や撮影が可能

両面マグネット構造を採用しており、冷蔵庫やスチールラックなど磁石が付く場所に固定することができます。

レシピ動画を見ながら料理をしたり、SNS用の自撮り動画やライブ配信を撮影したりと、両手を自由に使いたいシーンで活躍します。

毎日持ちたくなるデザインと機能性

アクセサリー感覚で楽しめる上品なカラーリングと質感を採用し、スマートフォンを華やかに演出。日常使いはもちろん、ファッションアイテムとしても楽しめます。

また、付属のメタルリングステッカーを使用することで、MagSafe非対応スマートフォンでも使用できます。お気に入りのスマホケースをそのまま使いたい方や、MagSafe非対応機種を含む幅広いスマートフォンユーザーにも幅広くお使いいただけます。

貼るだけでマグネット対応になるメタルリングステッカー４枚セット 貼り付けツール・保護フィルム付き 全1色 (MOT-MRING01)

スマートフォンやタブレット、スマホケースに貼るだけでMagSafe対応化できる「メタルリングステッカー」の登場です。

端末やお気に入りのケースに貼り付けるだけで、MagSafeアクセサリーの利便性を取り入れることができるアイテムです。

MOTTERUダイレクト価格：1,100円(税込) ⇒ 数量限定 310円オフ 790円(税込)

モニターセール価格 楽天(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-mring01/) / Yahoo！ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/motteru/mot-mring01.html) / Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H45CJ69N)

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カラー： ブラック

● 製品特徴

厚さ1.5mmの薄型設計。貼るだけでMagSafeアクセサリーに対応

スマートフォンやケース背面へ貼り付けることで、MagSafe対応スタンドやマグネット式スマホリングなどのアクセサリーが使用可能になります。

厚さ約1.5mmの薄型設計を採用しており、装着時の違和感を抑えながら快適に利用できます。

ケースのデザインや使い心地を大きく損なうことなく、MagSafe環境を実現します。

位置決めツールと保護フィルム付きで簡単装着

MagSafeリングを貼る際に多い「中心がずれる」という悩みに対応するため、専用の位置決めツールを付属しています。

ガイドに沿って貼るだけで適切な位置へ装着できるため、初めての方でも簡単に取り付けることが可能です。

また、付属の透明保護フィルムを下地として使用することで、ケースへの傷や粘着跡を軽減します。

お気に入りのケースを保護しながら使用できるため、ケースの買い替えや貼り付けに不安を感じるユーザーにもおすすめです。

※本製品には強力な粘着テープを採用しているため、一度貼り付けると簡単には取り外せません。また、貼り直しはできません。

メタルリングを貼るその前に！傷・糊あとからスマホ、ケースを守る下地用透明フィルム 20枚入り 全1色 (MOT-MRINGSEAL01)

メタルリングステッカーやスマホリングの貼り付け時に発生する傷や糊残りを防ぐ「下地用透明保護フィルム」です。

スマートフォンやタブレット、ケースの表面にあらかじめ貼り付けることで、後から装着するメタルリングやスマホリングによるダメージを軽減します。

MOTTERUダイレクト価格：1,100円(税込) ⇒ 数量限定 310円オフ 790円(税込)

モニターセール価格 楽天(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-mringseal01/) / Yahoo！ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/motteru/mot-mringseal01.html) / Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3432G97)

※Amazonはポイント還元になります

カラー： クリア

● 製品特徴

・メタルリング・スマホリング貼り付け前の下地保護用フィルム

・ケースや端末の傷防止

・糊残り対策

・高透明PVC素材採用

・デザインを損なわないクリア仕様

・直径約58mmで多くのリングに対応

・スマホやタブレットに使用可能

・大容量20枚入り

ストラップ式 充電ケーブル 紛失しない USB-C to USB-C 20cm PD60W 急速充電 USB2.0 データ転送 絡まない 全2色 2年保証(MOT-STRCC20)

ストラップとして持ち歩ける、最大60W対応のUSB-C充電ケーブルが登場。

普段はストラップとして携帯し、必要な時だけ充電ケーブルとして使用できるため、ケーブルの持ち忘れや収納の煩わしさを軽減します。

MOTTERUダイレクト価格：2,200円(税込) ⇒ 数量限定 820円オフ 1,380円(税込)

モニターセール価格 楽天(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-strcc20/) / Yahoo！ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/motteru/mot-strcc20.html) / Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H44WKTHZ)

※Amazonはポイント還元になります

カラー： スモーキブラック / アーモンドミルク

ストラップがUSB-Cケーブルに変身！

本製品最大の特長は、ストラップとして持ち歩けるUSB-Cケーブルであることです。

普段はキーホルダー感覚でバッグやポーチに取り付けておき、充電が必要になった際にはそのままUSB-Cケーブルとして使用可能。「充電したいのにケーブルがない」という外出先でのトラブルを防ぎます。

また、リュックやポーチ、スマホショルダー、モバイルバッテリーなどに装着し、日常的に持ち歩くアイテムへ取り付けておくことで、ケーブルの持ち忘れを防ぎます。

使いやすさと安心を考えた設計

ケーブルの長さは20cm。“ちょうどいい“サイズに設計しました。

スマートフォンとモバイルバッテリーを重ねて持ちながら充電するシーンを想定しており、移動中や外出先でも快適にお使いいただけます。

また、ストラップとして使用している状態では、USB-Cコネクタ部分が外部に露出しない構造を採用しています。バッグ内のホコリやゴミの侵入を防ぐほか、コネクタの傷付きや汚れを抑制し、長期間安心して使用できます。

●製品仕様

マグネットリング&スタンド ドデカマグネットリング(MOT-SRING12)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/327_1_d07e8b4c374a73d5e4b4b909dbbc305d.jpg?v=202606120351 ]

マグネットリング&スタンド 両面マグネット 360°回転リング(MOT-SRING09)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/327_2_fd5fa2b26c8097eff16af5921eabb412.jpg?v=202606120351 ]

貼るだけでマグネット対応になるメタルリングステッカー(MOT-MRING01)

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/327_3_1bcbe0decffdb49196c3f12959eac91e.jpg?v=202606120351 ]

メタルリングを貼るその前に！傷・糊あとからスマホ、ケースを守る下地用透明フィルム (MOT-MRINGSEAL01)

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/327_4_8a37b1eefe2acd62f607daf4ab3409db.jpg?v=202606120351 ]

ストラップ式 充電ケーブル USB-C to USB-C(MOT-STRCC20)

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/327_5_f97c22341636e05196c78c9af1d32267.jpg?v=202606120351 ]

株式会社MOTTERUについて https://motteru.co.jp/

株式会社MOTTERU（モッテル）は、2020年に神奈川県海老名市で設立された「品質・質感・デザイン」にこだわったデジタルアクセサリーの会社です。誰もが持ちたくなるプロダクトをクリエイティブな発想とテクノロジーで実現し、人々の暮らしを華やかに、そして人々の役に立つことが私たちのミッションです。設計・開発・製作・検査などをこだわりながらも、変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、「誰もが持ちたくなるようなプロダクト」の開発を進めていきます。また、MOTTERUでは、品質を高めるためのプロセスを徹底し、お客様の声と共に最新のテクノロジーと技術力で商品を市場に投入することを第一に考えます。

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