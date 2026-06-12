Akamai、アジアでの売上10億ドル突破、次なる成長フェーズへ

アカマイ・テクノロジーズ合同会社Akamai Technologies(https://www.akamai.com/ja/products/ai-brand-presence) は、アジア太平洋地域（APAC）における2025年の年間収益が10億ドルを超えたことを発表しました。これは、エンドユーザーにより近い場所で次世代の AI を展開することに注力するAkamaiにとって、同地域で展開するビジネスの転換点となります。

※本リリースは2026年6月8日(現地時間)シンガポールで発表されたプレスリリースの抄訳版です。

APACで20年以上の実績を有するAkamaiは、同地域に明確な成長の機会を見出しています。今回のマイルストーンは、次なる成長フェーズへの足がかりとなるものです。その中心となるのが、企業のAI運用化の支援であり、特にスピードと近接性が競争優位性を左右するエッジでの推論に重点を置いています。

この戦略を率いるのは、本年4月にAPACの新たなリーダーとして就任した、Senior Vice President of Sales 兼 Managing DirectorのSean Liです。Liのリーダーシップのもと、APACビジネスはAIの運用化を目指す企業のニーズに応えるべく進化しています。

Sean Liは、「いまAPACは、AIの実験段階から実行段階へと移行しつつあります」「現在の真の課題は本番環境でAIを機能させることです。そこでは、レイテンシー、拡張性、信頼性が収益と顧客体験に直結します。Akamaiはエッジで推論を実行することで、集約型のクラウドでは到底実現できない規模で、インテリジェンスを即時かつ安全に展開できるプラットフォームを企業に提供しています」と述べています。

AIの構想からAIの実行へ

APAC全体で、企業はAIの導入を加速させていますが、多くの企業が共通の制約に直面しています。従来のクラウドアーキテクチャが、大規模なリアルタイム推論を想定して構築されていないことによる制約です。

Akamaiは、世界で最も分散されたクラウドプラットフォームの1つでAIワークロードを実行することで、このギャップの解消を目指します。GPU搭載のコンピューティングをユーザーやデータのより近くで実行することで、レコメンデーションエンジン、ライブ動画インテリジェンス、自律走行車、支援エージェント、高解像度の動画ワークフローといったリアルタイムのAI体験を提供します。

この変化は、集約型のモデルトレーニングから分散型の推論へと向かう業界全体の移行を反映しています。わずか数ミリ秒の差が、顧客エンゲージメント、運用効率、リスク管理の成果を左右するからです。

Sean Liは、「Akamaiの優位性は、単にアプリケーションを稼働させるだけでなく、それをどこで稼働させるかという点にあります」「クラウドと推論をユーザーとの接点により近づけることで、お客様がより迅速に行動し、リアルタイムで応答し、優れた体験を大規模に提供できるよう支援します」と述べています。

インフラ需要の次なる波を牽引するAPAC

APACの多様性は、障壁ではなく、むしろイノベーションの促進要因となりつつあります。日本やオーストラリアなどの成熟した市場では、パフォーマンスとレジリエンスを向上させるためにマネージド型のインフラモデルの採用が増えています。一方、インド、中国、東南アジア全域などの急成長している経済圏では、スピードと拡張性を重視して構築された新世代のAIネイティブ企業が誕生しています。特に韓国は両方のトレンドを反映しており、既存の企業がレガシーシステムを最新化する一方で、デジタルファーストの企業がAI主導のサービスの可能性を広げています。

このようなダイナミクスが地域全体のインフラ要件を再定義しており、細分化された規制環境、多様なネットワーク条件、急速に高まるユーザーの期待に一貫して対応できる分散型プラットフォームの需要を押し上げています。

推論の加速

APACにおけるAkamaiの次なるフェーズでは、GPUを活用した推論をグローバルネットワーク全体でユーザーやデータのより近くに配置し、集約型のデータセンターからAIを解放することに重点を置きます。また、AIアプリケーションやワークロードの保護を含むセキュリティをインフラに直接組み込むことで、パフォーマンスとセキュリティの間にありがちな二者択一の状況を排除します。

Sean Liは、「今回のマイルストーンは、過去20年以上にわたりお客様がAkamaiに寄せてくださった信頼の証です」「しかし、より大きなチャンスはこれからです。AIがビジネスのあり方を再定義する中、Akamaiはエージェント型Webに必要なインテリジェントなインフラを構築しています。これにより、理論上だけでなく、実際の運用環境でも確実に機能するシステムを企業が構築できるよう支援してまいります」と述べています。



Akamai について

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