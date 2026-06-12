医療・ヘルスケアの国際展示会「WHX Osaka 2026」にクラウド型eQMS「QMSmart」を出展

株式会社Berry

株式会社Berry（本社：東京都台東区、代表取締役：中野裕士）は、2026年7月2日（木）～4日（土）にインテックス大阪で開催される国際医療・ヘルスケア展「WHX Osaka 2026（World Health Expo Osaka）」（ブース番号：［確認中］）に出展いたします。ブースでは、医療機器メーカー向けクラウド型eQMS『QMSmart』の実機デモを実施いたします。

【WHX Osaka について】

WHX Osaka は、日本の先端医療技術・ヘルスケアサービスを世界に発信する国際展示会・カンファレンスです。世界最大級の医療・ヘルスケア展「WHX Dubai（旧称：Arab Health）」の姉妹展として、2025年に「Japan Health」の名称で初開催され、2026年より「WHX Osaka」へと名称を改めて開催されます。医療機関、医療従事者、医療機器メーカー、スタートアップ、研究・行政機関など、ヘルスケアに関わる幅広い関係者が集い、技術革新・規制対応・国際展開をテーマに交流が行われます。

Berryブースの見どころ

ブースでは以下をご体験いただけます。

QMSmartの実機デモ：文書管理・CAPA管理・教育訓練など主要機能を実際に操作いただき、導入後の運用イメージを具体的にご確認いただけます。 AI機能のライブ体験：QMS省令・ISO 13485への規制適合チェックや、根本原因の自動分析など、AIによる業務自動化を実演いたします。 導入・運用のご相談：自社の業務フローや課題に合わせた最適な導入方法を、直接ご相談いただけます。

QMSmartは、Berryが自社の医療機器製造・販売の現場で抱えた「紙管理の限界」と「既存eQMSの高額さ」という課題を解決するために自ら開発したeQMSです。導入しやすい価格体系とAIを活用した使いやすさで、スタートアップ・中小の医療機器メーカーが直面するQMS業務の属人化・人材不足の課題解決をサポートします。

■QMSmartの主な機能

1. 文書管理

規定・SOPから苦情処理表などの記録まで、すべて電子化。 キーワード検索で必要な情報に瞬時にアクセス。 電子署名、ユーザー権限管理、監査ログなどコンプライアンスに準拠。

2. 品質イベント管理

CAPA・逸脱・苦情・内部監査などの品質イベントをクラウド上で一元管理。 各種イベントの進捗状況、関連記録や履歴が一目でわかる。 柔軟なイベントテンプレートであらゆる品質イベントに対応。

3. 教育訓練

文書改訂などに紐づく教育訓練の計画から受講管理まで一元化。 オンラインテストの自動採点や受講状況のモニタリング機能で、教育訓練の手間を大きく削減。 受講者ごとの受講記録も簡単に確認できます。

4. AIによる支援機能

文書のAI規制チェック：QMS省令、ISO 13485などの規制適合性を自動でチェック。 根本原因の自動分析：苦情等の品質情報や過去の類似事例データをもとに根本原因を深掘り。 オンラインテストの自動生成：文書からオンラインテスト問題を自動生成し、教育資料の作成時間を大幅に短縮。

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/113536/table/58_1_84591d2a9ae94bad3345d1ae3c422879.jpg?v=202606120351 ]

株式会社Berryについて

株式会社Berryは、「あらゆる人が必要な時に必要な医療を受け られる社会の実現」をミッションに掲げ、3Dプリント技術と3Dデータ解析を活用した乳児向け頭蓋形 状矯正ヘルメット「ベビーバンド」の製造・販売を行っています。 全国270施設以上の医療機関に導入(2026年6月現在)。自社開発・製造の現場で蓄積した知見をもとに、 医療機器業界の課題解決にも取り組んでいます。 医療機器品質マネジメント規格「ISO 13485:2016」および情報セキュリティ規格「ISO/IEC 27001:2022 (ISMS認証)」を取得。品質・安全・情報管理の三軸で、信頼できる医療機器の提供体制を構築しています。

設立：2021年7月

所在地：東京都台東区元浅草3丁目7-1 住友不動産上野御徒町ビル4階

代表取締役：中野 裕士

事業内容：医療機器の製造販売 / ソフトウェアの設計開発

コーポレートサイト：https://www.berryinc.co.jp/

薬事情報ナビ：https://yakuji-navi.com/

QMSmart：https://service.qm-smart.com/