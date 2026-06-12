教職員のメンタルヘルス支援に、新たな仕組みを。BowL × LX DESIGNが業務提携、学校・自治体向けメンタルヘルス・Well-beingを支援

株式会社LX DESIGN

学校と複業で先生をしたい外部人材をつなぐ「複業先生(R)」を運営する株式会社LX DESIGN（代表取締役Co-CEO：金谷 智 / 竹中 紳治、東京都千代田区）と、メンタルヘルス総合支援を手がける一般社団法人BowL（代表理事：荷川取 佳樹、沖縄県浦添市、以下BowL）は、学校・自治体に向けた教職員のメンタルヘルス・Well-being支援を目的とした業務提携を締結しました。

提携の背景と目指す世界

＜先生が抱え込む構造を変えたい＞

先生はプロフェッショナルゆえに、限界まで一人で抱え込む傾向があります。「弱みを見せられない」「相談できる外部の人間がいない」という構造的孤立が、休職・離職の最大要因となっています。授業の担い手としてすでに学校現場に入っている複業先生が「聴ける外部者」として機能することで、先生が自分からSOSを出さなくても支援につながる仕組みを目指します。

＜2028年ストレスチェック義務化への先行対応＞

2028年から50名未満の事業者・組織にもストレスチェックが義務化

（※1）されます。既に教育委員会レベルでは実施が進んでいるものの、未実施の学校に対して「義務化を見据えた先行導入」をすることで、先んじて自治体・学校が準備することが可能です。※厚生労働省：ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策 法令等

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html)

提携の概要～沖縄から全国モデルへ～

BowLはすでに沖縄県内でリワーク（仕事復帰支援）事業を展開しており、利用者の4人に1人が教職員です。令和6年度の調査では、精神疾患による教員の休職者数が全国で7,087名と高止まりが続いています。BowLが本社を構える沖縄県においては休職者率が全国平均（0.77%）の約2倍（1.56%）と、10年以上にわたって全国で最も高い水準が続いており、地域に根ざした支援体制の構築が急務となっています。今回、「複業先生(R)︎」のプラットフォームと組み合わせたストレスチェックとそれを踏まえた管理職研修・支援体制を構築し、全国展開を図ります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40755/table/48_1_dbd2e3d108efe58382bd979c9e730d76.jpg?v=202606121151 ]

代表コメント

■ 一般社団法人BowL 代表理事 荷川取 佳樹

沖縄の教育現場で、限界まで一人で抱え込んでしまう先生たちと数多く出会ってきました。これは個人の弱さではなく、相談できる外部の人がそばにいないという「構造」の問題です。私たちが目指すのは、「頑張って」とお願いすることでも「SOSを出して」と求めることでもなく、SOSを出さなくても支えに届く仕組みを先生のそばに置くこと。すでに学校現場に寄り添っているLX DESIGNの複業先生との協業により、ストレスに気づき早期に支援を届ける仕組みを構築していきます。先生がこころ豊かに働き続けられる学校文化を育てる--この協業はその最初の一歩です。

■ 株式会社LX DESIGN 代表取締役Co-CEO 竹中 紳治

学校の先生が自分らしくいきいきと働ける環境をつくること--それがLX DESIGNの目指す「社会まるごと“TEAM学校”」の根幹だと、日々の現場と向き合う中で感じています。だからこそ、「こころが豊かであり続ける世界を」を掲げ、公認心理師や産業カウンセラーなどの専門家が集う一般社団法人BowLとの連携は、私たちにとって自然な流れでした。ストレスチェックを入口に、先生一人ひとりの状態に寄り添った支援を学校現場に届け、「自分は支えられている」と感じられる環境をともにつくっていきたい。その積み重ねが、教育現場を本質から変えると信じています。

会社概要

一般社団法人BowLについて

BowLは、うつ病やメンタル不調などの困難を経験された方が、自身の本来の強さと再びつながり、自己受容と社会との豊かな接続を取り戻していけるよう、包括的な復職支援プログラムと地域協働を通じて伴走する団体です。

会社名：一般社団法人BowL

設立：2013年1月23日

所在地：沖縄県浦添市伊祖1－5－2

代表理事：荷川取 佳樹

事業内容：メンタルヘルス総合支援（リワーク事業・定着事業・予防事業）

URL：https://bowl.co.jp/

株式会社LX DESIGNについて

LX DESIGNは、テクノロジーとコミュニティの力で教育を共創する会社です。「人材コミュニティ」「業務改善」「組織開発」の3領域から学校現場を支援し、社会全体でチームとして子どもたちの学びを支える「社会まるごと"TEAM学校"」の実現を目指しています。現在は、ワークシェアで教育現場に参画できる人を増やす『複業先生(R)︎』を中心に、AIやテクノロジーを活用した学校の業務プロセス効率化、そして学校経営の課題に寄り添い学びに向き合う文化の形成まで、一体的にサポートしています。すべての人が自分らしい人生をデザインできる世界を目指してまいります。

商号：株式会社LX DESIGN

代表：代表取締役Co-CEO 金谷 智 竹中 紳治

本社所在地： 東京都千代田区九段北1-6-6 リブ九段502

設立： 2018年7月

事業内容：教育現場に特化した外部人材マッチングサービス『複業先生(R)︎』の運営、コンサルティング事業、メディア事業 等

URL：https://lxdesign.me/