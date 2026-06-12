【INNISFREE】“正直レビュー”施策を開始！リアルな声をブランド改善へ

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）が展開する韓国発のスキンケアブランド「INNISFREE（イニスフリー）」は、ユーザーの率直な声をブランドづくりに活かす新プロジェクト『イニスフリー 正直すぎる会』を開始いたしました。

SNSを中心にスキンケア・美容情報が日々数多く発信される中、「良かった」「おすすめ」といったポジティブな声だけでなく、「少し気になった」「もっとこうだったら嬉しい」といったリアルな感想にも真摯に向き合いたいと考えています。

『イニスフリー 正直すぎる会』は、商品を実際に体験いただいたうえで、良かった点も気になった点も含め、忖度のない本音レビューを発信いただく参加型企画です。ユーザーのリアルな声を今後の商品・ブランド改善につなげ、より信頼されるスキンケアブランドを目指してまいります。

第一回目は“本音でレビューしてくれるメンバー”を募集

第一回目のレビュー対象商品（トナー、クリーム、マスク）

第一回目となる今回は、スキンケアや美容が好きで、自分の言葉でレビューを発信したい方を対象にメンバーを募集いたしました。

参加者にはイニスフリー商品の提供に加え、一定期間の使用後レビュー投稿やブランドへのフィードバック、座談会への参加などを通して、リアルな使用感や率直な意見を共有いただきます。

募集告知後は「正直な感想を歓迎してくれる姿勢に共感した」「ブランドと一緒により良い商品づくりに関わってみたい」といった声も寄せられ、ユーザーの皆様の関心の高さがうかがえました。

“リアルな声”が行き交う温かなコミュニティに

企画を通じて集まった参加者からは、

・「実際に使ったうえで本音を伝えられるのが新鮮」

・「好きなブランドだからこそ正直に感想を届けたい」

・「SNSでは言いづらい細かな使用感も共有できた」 など、率直な意見や感想が寄せられました。

また、ブランド担当者と参加者が直接コミュニケーションを取る場面も多く見られ、単なるレビュー施策にとどまらず、ブランドとユーザーが一緒により良い商品体験を考えるコミュニティとしての広がりを感じる機会となりました。

今後も定期的に開催予定

『イニスフリー 正直すぎる会』は、今後も継続的な開催を予定しています。

ユーザーのリアルな声を商品・ブランド改善に活かしながら、生活者との双方向コミュニケーションを大切にした取り組みとして、継続的に展開していく予定です。

今後の開催情報や最新のお知らせは、公式Instagramにてご覧いただけます。

INNISFREEについて

自然主義アクティブスキンケア[INNISFREE | イニスフリー]。2000年のブランド誕生以来、チェジュ島の自社畑で栽培する美容茶葉をはじめとする、パワフルな自然の恵みをサイエンスで引き出し健やかな肌に導くスキンケアを提供。

ナチュラル、かつ確かなスキンケアを求める世界中の方の支持を集めています。

持続可能なものづくりに積極的に取り組むクリーンビューティの理念を大切に、世界的動物愛護団体PETA（ペタ）より「Beauty Without Bunnies（ビューティ ウィズアウト バニーズ）」のグローバル・アニマル・テスト・フリー認証を取得。その他、売上金の一部を「more trees」への寄付などをはじめ、さまざまな形で持続可能な社会へ貢献しています。

■公式サイト：https://www.innisfree.jp/

■公式Instagram：https://www.instagram.com/innisfreejapan/

■公式X：https://twitter.com/innisfreeJapan

■公式TikTok：https://www.tiktok.com/@innisfreejapan