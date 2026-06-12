ネットアップ合同会社

ネットアップ合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：斉藤千春）- インテリジェント データ インフラストラクチャ企業である NetApp(R)（NASDAQ：NTAP）は、安全で拡張性が高く、シンプルなAI環境を実現する新たな検証済みソリューションを共同で提供することを発表しました。実績あるFlexPodの成功をさらに拡張したこれらのソリューションは、AIワークロードがコンピュート、ネットワーク、ストレージ基盤にもたらす特有の課題に対し、シンプルかつ信頼性の高い導入パスを企業に提供します。



NetAppの最高商務責任者（CCO）であるDallas Olsonは、次のように述べています。

「ITチームは環境をまたいで安定した一貫性のあるパフォーマンスを提供することを求められていますが、AIワークロードはデータインフラに対する要求を急速に高めています。NetAppとCiscoの長年のFlexPodにおける協業はすでにその有効性が実証されており、お客様はインフラの運用管理・保守にかかる時間を最大20％削減しています。今回、両社の知見を最新の課題に適用することで、組み込み型のセキュリティによりリスクを低減しつつ、AI導入の加速を支援します」



両社は、事前検証済みのアーキテクチャとエンタープライズ グレードのデータ管理を共通基盤として、企業規模や成熟度に応じたAI導入を支援するため、FlexPodを拡張しました。これらのソリューションは、以下のユースケースに対応します。



エンタープライズAIの導入

企業は、この検証済みアーキテクチャを活用することで、検索拡張生成（RAG）やセマンティック検索などのAIユースケース向けに、高性能なインフラを迅速かつ容易に導入できます。FlexPodは統合の複雑性を低減しつつ、データが存在する場所で直接AIを活用でき、エンドツーエンドのセキュリティを備えています。



このアーキテクチャには以下が含まれます：

- NetApp AFXによる分離型ストレージ（性能と容量を独立してスケール可能）- NetApp AI Data Engine（AIDE）によるデータ発見・準備・ガバナンス機能（NVIDIA AI Data Platformリファレンスデザインと連携予定）- Cisco Secure AI Factory with NVIDIAによる、AI特有のリスクに対応する分散型セキュリティおよびゼロトラストに準拠した制御

さらに、Cisco Nexus Oneを活用したAIネットワーク基盤により、ネットワークを高性能かつ決定論的なファブリックへと進化させ、XPUの利用効率最大化、ジョブ完了時間の短縮、予測可能なAI処理のスケールを実現します。



また、NetAppとCiscoはNVIDIAと連携し、NVIDIAエンタープライズ リファレンス アーキテクチャに基づいたFlexPodソリューションを構築。これにより企業は高性能なAIファクトリーの設計、導入、拡張を実現できます。



AI推論およびRAGワークフロー

既存データを活用してAIの価値を引き出すため、事前統合されたシンプルなソリューションを提供。

AIインフラ導入に伴うコスト、複雑性、高度な専門スキルの要件を低減します。



エッジコンピューティング

低遅延と運用の一貫性を維持しながら、エッジ環境でのAI推論、コンテナ、仮想化ワークロードをサポートします。実績あるFlexPodアーキテクチャをリモート拠点やエッジに拡張することで、個別構築のインフラや拠点ごとの分断されたIT環境と比較して、価値創出までの時間短縮と運用の簡素化を実現します。



Cisco Unified Edgeと柔軟なNetAppストレージを組み合わせることで、検証済みのコンバージド ソリューションを提供。集中管理されたフリート管理、ポリシーベースの設定、自動化されたオーケストレーションにより、大規模で分散した環境でも再現性のある導入と運用の簡素化が可能です。



Ciscoのシニア バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーであるJeremy Foster氏は、次のように述べています。

「企業がAIの実験段階から実運用へ移行する中で、セキュリティは後付けではなく、最初から組み込まれるべき要素です。NetAppとの協業により、Cisco Secure AI Factory with NVIDIAをFlexPodに拡張することで、データ漏洩、ガバナンス不足、コンプライアンス課題といったAI特有のリスクに対応しながら、AIインフラの導入と運用をシンプルにします」



NVIDIAのストレージテクノロジー担当バイスプレジデントであるJason Hardy氏は次のように述べています。

「企業は膨大なデータを保有していますが、それを発見・管理・活用する仕組みがインフラに組み込まれていなければ、本格的なAI活用は難しいでしょう。NVIDIA AI Data Platformと共同設計され、Cisco Secure AI Factory with NVIDIAで検証されたNetApp AI Data Engineは、FlexPod上でスケーラブルなAIファクトリーを実現するための、安全でAI活用に適したデータ基盤を提供します」



WWTのCompute & Storage担当プラクティスマネージャーであるBrian Bartell氏は、次のように述べています。

「FlexPodに新たに追加されたAI機能により、お客様が自信を持ってAI時代に対応できるよう支援できる範囲が拡大しました。NetAppおよびCiscoとの長年の協業、NetAppのAI Data Engineの導入、そしてWWTのAI Proving Groundでの実機検証により、コンセプトから実行までの時間を大幅に短縮し、市場のスピードに対応しながらデータの価値を最大化するための、事前検証済みの業界最高水準の基盤を提供します」



関連情報

- FlexPod：セキュアでスマート、かつ持続可能なハイブリッドプラットフォーム(https://www.netapp.com/flexpod/)- NetApp AI Data Engine：ストレージと統合されたエンドツーエンドのAIデータサービス(https://www.netapp.com/aide/)- NetApp AFX：AI時代に最適なデータインフラストラクチャ(https://www.netapp.com/afx/)- NetAppとCisco、AI向けディスアグリゲーテッド・ストレージを採用したエンタープライズ向けコンバージドインフラストラクチャで協業(https://www.netapp.com/newsroom/press-releases/news-rel-20251014-606562/)- CiscoとNetApp：AIネットワーキングとストレージでエンタープライズデータセンターを強化(https://blogs.cisco.com/partner/cisco-netapp-powering-enterprise-data-centers-with-ai-networking-and-storage)

NetAppについて

NetAppは30年以上にわたり、エンタープライズ ストレージの普及から、データとAIが定義するインテリジェント時代まで、世界のリーディング企業が変化を乗り越えるための支援を行ってきました。現在NetAppは、データをイノベーション、レジリエンス、成長の原動力へと変えるインテリジェント データ インフラストラクチャ企業です。

その中核にあるのが NetAppデータ プラットフォーム です。これは、あらゆるクラウド、ワークロード、環境にわたりデータを接続・保護・活性化する、ユニファイドかつエンタープライズ グレードのインテリジェント基盤です。業界をリードするデータ管理ソフトウェア／OSである NetApp ONTAP の実績に基づき、AI Data EngineやAFXによる自動化機能を備え、スケールに応じた可観測性、レジリエンス、インテリジェンスを提供します。

NetAppデータ プラットフォームは、ストレージ、サービス、制御を分離設計することで、企業がより迅速にモダナイズし、効率的にスケールし、ロックインに縛られずイノベーションを加速できるようにします。さらに、世界最大のクラウドにネイティブ統合された唯一のエンタープライズ ストレージ プラットフォームとして、あらゆるワークロードを一貫したパフォーマンス、ガバナンス、保護のもとでどこでも実行できる自由を提供します。

NetAppは、常にデータを「準備万端」に整え、脅威から守る準備、AIを駆動する準備、次のブレークスルーを生み出す準備をしています。だからこそ、世界で最も先進的な企業が、インテリジェンスをアドバンテージへと変えるパートナーとしてNetAppを信頼しています。

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