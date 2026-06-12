【ハラスメントを恐れず指導できる管理職へ】「フィードバック恐怖症」から抜け出す最初の一歩を解説する、30分の無料セミナーを開催

ユームテクノロジージャパン株式会社

パフォーマンス向上を支援するAI活用学習プラットフォーム「UMU（ユーム）」を展開するユームテクノロジージャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：松田 しゅう平）は、「ハラスメントを恐れず指導できる管理職へ ～「フィードバック恐怖症」から抜け出す、最初の一歩～」と題するオンラインセミナーを、2026年6月23日（火）および6月24日（水）12:00より開催いたします。

申し込みはこちら :https://www.umu.co/event/umu_harassment_06/

■ セミナー概要

2022年のハラスメント防止措置の全企業義務化、そして2025年10月施行の労働施策総合推進法改正といった法整備が進む一方で、50%以上の管理職が、ハラスメントリスクを恐れて部下へのフィードバックを躊躇する「フィードバック恐怖症」に陥っています。

ハラスメント認定の曖昧さや価値観の多様化に直面した管理職が指導をためらうことで、結果として部下の成長停滞や組織のパフォーマンス低下という深刻なリスクを生み出しています。

本セミナーでは、真面目な上司ほど陥りやすいこの罠に対し「ハラスメントは言い方ではなく、日々の関係性の問題である」という視点から解決策を提示します。明日から使える「信頼を積み上げる5つの習慣」の習得や、AIを活用した実践トレーニング体制の構築など、管理職が恐れず安心して指導できる状態を取り戻すための具体的な手法を解説いたします。

申し込みはこちら :https://www.umu.co/event/umu_harassment_06/

■ 本セミナーで得られる3つの効果- ハラスメントの「本質的メカニズム」の理解言葉の内容だけでなく「信頼残高モデル」を通じ、関係性で受け取られ方が変わる仕組みを理解できます。正しい認識のもとで指導に向き合えるようになります。- 明日から使える「信頼を積み上げる5つの習慣」の習得傾聴・承認など、すぐに実践できる5つの習慣を学べます。日々の小さな積み重ねで信頼を築き、フィードバックが届く組織へ変わるプロセスを体感できます。- 「知識」で終わらない実践トレーニング体制の構築知識偏重の研修から脱却。管理職向けのAIロープレを備えた「AI マネジメント Dojo」を活用し、継続的な行動変容と組織全体のスキル底上げを実現します。

■ このような方におすすめ- 管理職・マネージャーの方：厳しいフィードバックやネガティブな指導を躊躇するようになった方、または部下との関係性構築に悩んでいる方- 人事・人材開発担当者の方：ハラスメント研修を実施しているが現場の行動変容につながっていないと感じている方。2025年10月の法改正対応を検討している方- 経営企画担当者の方：職場のパフォーマンス低下やエンゲージメント課題の根本原因を探っている方、組織全体のマネジメント底上げを戦略的に進めたい方

■ 開催詳細

日時：

・2026年6月23日（火） 12:00-12:30

・2026年6月24日（水） 12:00-12:30（アーカイブ配信）

場所：オンライン（Zoomウェビナー）

※お申し込みいただいた方に参加リンクをお送りいたします。

費用：無料

お申し込み：以下サイトよりお申し込みください。

https://www.umu.co/event/umu_harassment_06/

■ 登壇者紹介ユームテクノロジージャパン株式会社 ラーニングコンサルタント 片桐 康宏

米系タレントマネジメントソフトウェアベンダーにて、企業内人材育成のためのLMS導入提案・活用支援に従事。その後、実践的で成果に結びつくラーニングテクノロジーの必要性を感じ、UMUのコンセプト・テクノロジーに共感して2019年9月にユームテクノロジージャパンに参画。著書に『たった4つのステップで「結果を出す」組織に変わる！パフォーマンス・ラーニング』（2021年、フローラル出版、共著）がある。

以上

■ UMUについて

UMU（ユーム）は、2014年にシリコンバレーで誕生し、現在では世界203の国と地域で100万社以上、日本では28,000社以上に導入されているグローバルAIソリューションカンパニーです。AIを活用したオンライン学習プラットフォーム「UMU」を核に、学術的な根拠に基づいた実践型AIリテラシー学習プログラム「AILIT（エーアイリット）」、セールスイネーブルメントソリューション「UMU AIロープレ」などの提供により、AI時代の企業や組織における学習文化の醸成とパフォーマンス向上を支援しています。従業員が自律的に学び、AIリテラシーを習得・活用することで業務を効率化し、より創造的で戦略的な仕事に集中できる時間や機会を創出。これにより、企業の人的資本の最大活用と加速度的な成長に貢献します。サービスサイト：https://www.umu.co

■ 会社概要

名称 ：ユームテクノロジージャパン株式会社

本社 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階

代表者 ：代表取締役 松田 しゅう平

設立 ：2018年2月9日

事業内容：インターネットテクノロジーを利用した教育ラーニングプラットフォームの販売

URL ：https://www.umu.co