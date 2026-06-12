Slash Vision、みんなの銀行とステーブルコイン決済ソリューションにおける 価値共創にかかる基本合意書を締結

SLASH VISION PTE. LTD.

SLASH VISION PTE. LTD.（本社：シンガポール、CEO：佐藤伸介、以下「Slash Vision」）は、株式会社みんなの銀行（取締役頭取 永吉 健一、以下「みんなの銀行」）と、ステーブルコイン決済ソリューションにおける戦略的パートナーシップを締結したことをお知らせします。本提携を通じて、Slash Visionが有するブロックチェーン領域における先進的な技術・UXと、みんなの銀行が持つBaaS機能や銀行ライセンスを融合させ、Web3を活用する個人や事業者の金融課題を解決する新たなソリューションの共同創造を目指します。

1. 提携の背景

近年、海外ではドル建てステーブルコインの利用が拡大している一方、日本ではまだ誰もが簡単にステーブルコインを利用できる環境が十分に整っているとは言えず、多くのユーザーがその利便性を享受しきれていないことが課題となっています。Slash Visionは、ステーブルコイン決済の領域で先進的な取り組みを展開しており、この課題の解決に向けて、みんなの銀行がBaaS事業で培った信頼性の高い金融インフラと連携することで、Web3のマスアダプションを加速させてまいります。

2. 提携の概要

本パートナーシップでは、まず、みんなの銀行が展開するBaaS（Banking as a Service）基盤を通じて、Slash Visionが提供する「Slash App」に日本円の入出金をはじめとする銀行機能を組み込み、既存サービスの高度化を図ります。これを基盤とし、将来的にはトークン化預金とステーブルコインの交換など、両社の技術とライセンスを活用した「日本円とUSDCのオンランプ/オフランプ機能」の搭載を構想しています。また、本提携を通じて開発するソリューションは「Slash App」への提供に留まらず、同様のニーズを持つ他の事業者へも展開していくことを目指します。

3. 今後の展開

まずは「Slash App」への銀行機能の組み込み開発を両社で進めてまいります。それに並行し、本提携で構築するソリューションを他の事業者へ展開していくことを見据え、具体的なユースケースの創出や課題の洗い出しを目的とした実証実験（PoC）のパートナー企業を模索していく予定です。

※ Slash Visionのグループ企業であるVision Financial Services株式会社が、電子決済手段等取引業の登録に向けて準備を進めております。

■SLASH VISION PTE. LTD.概要

会 社 名 ：SLASH VISION PTE. LTD.（https://slash.vision/）

所 在 地 ：18 Robinson Road, #20-02 18 Robinson Singapore 048547

代 表 者 ：代表取締役社長 佐藤 伸介

■株式会社みんなの銀行 概要

会 社 名 ：株式会社みんなの銀行（https://www.minna-no-ginko.com/）

所 在 地 ：福岡県福岡市中央区西中洲6番27号

代 表 者 ：取締役頭取 永吉 健一

■お問い合わせ先：

本件に関するお問い合わせ先

SLASH VISION PTE. LTD.

担当：広報部

E-mail：contact@slash.vision

SLASH VISION PTE. LTD.

2026年6月12日