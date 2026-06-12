雨が降ったら、旅行・レジャーが無料のチャンス！「Klook 梅雨トクSALE 2026」開催

Klook Travel Technology Limited

世界中の観光・交通・通信・宿泊を予約できる旅行・体験予約アプリ「Klook（クルック）」は、6月15日～26日の期間中、梅雨時の旅行・お出かけを応援する「Klook 梅雨トクSALE 2026」キャンペーンを開催します。本キャンペーンでは、毎日21:00より「天気連動ルーレット」を実施。平日に東京で雨が観測された日*は「雨の日ルーレット」が登場し、100%OFFクーポン（割引上限2万円）が当たります。晴れの日や週末も「晴れの日ルーレット」として毎日開催。天気を問わず、梅雨の12日間は毎晩がチャンスです！

*気象庁アメダス 東京の12:00欄（11:00～12:00の計測値）の降水量が0.5mm以上の場合

2023年に始まったKlookの梅雨のお出かけ応援企画「梅雨トクSALE」では、雨が降ったら国内外の旅行・レジャー商品がおトクになるフラッシュセールを開催し、ご好評をいただいてきました。4年目となる今年はさらに進化し、フラッシュセールに代わり毎夜21時に「天気連動ルーレット」を導入。雨の日（平日）は昨年を超える割引額を実現しつつ、晴れの日や週末も参加できる仕組みで、梅雨の期間中は毎日楽しめるキャンペーンとなっています。

「Klook 梅雨トクSALE」キャンペーン概要

特設ページ：https://www.klook.com/ja/tetris/promo/japan-rainy-season-campaign/

期間：2026年6月15日（月）～6月26日（金）

内容：

１. 天気連動 先着順ルーレット（6月15日～26日 毎日開催）

毎日21:00より、Klookの全商品*に使えるクーポンが当たるルーレットを実施します。参加上限に達し次第終了となります。平日12時に東京で雨が観測された日**は、通常の「晴れの日ルーレット」から「雨の日ルーレット」に切り替わります。

天気の観測結果は、Klook公式Xアカウント（@klookjp：https://x.com/klookjp）とKlook公式Instagramアカウント（@klookjp：https://www.instagram.com/klookjp/）で毎日17時以降にお知らせします。

【晴れの日ルーレット】（平日雨天時を除く毎日・週末含む）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/29470/table/164_1_66c0b45e1dbe64dbe9695e57f9f6de5b.jpg?v=202606121151 ]

【雨の日ルーレット】（平日に東京で雨が観測された日のみ対象***）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/29470/table/164_2_c0ddf997cc0605c5497cf705882ccffd.jpg?v=202606121151 ]

*ルーレット参加は1人1日1回まで。一部対象外商品あり。参加上限に達し次第終了となります。

**気象庁アメダス 東京の12:00欄（11:00～12:00の計測値）の降水量が0.5mm以上の場合

***週末（土・日）は雨天でも「晴れの日ルーレット」として開催します。

２. 新規ユーザー限定 10%OFFクーポン配布

期間中、Klookの全商品*で利用可能な10%OFFクーポン（割引上限400円）を特設ページにて配布します。

*一部対象外商品あり。

Klookおすすめのお出かけスポット：

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター

https://www.klook.com/ja/activity/84374-warner-bros-studio-tour-tokyo-making-harry-potter/

アートアクアリウム美術館 GINZA

https://www.klook.com/ja/activity/73977-art-aquarium-ticket-tokyo/

東京ジョイポリス

https://www.klook.com/ja/activity/41323-tokyo-joypolis/

うんこミュージアム TOKYO 入場チケット

https://www.klook.com/ja/activity/26899-unko-museum-ticket-tokyo/

【Klook（クルック）について】

Klookは、世界中の観光・交通・通信・宿泊を予約できる旅行・体験予約アプリです。世界中の観光施設チケットやツアー、交通機関、eSIM/Wi-Fi、レンタカー、ホテルまで、旅先で必要なもの全てをお届けしています。2014年の設立以降、いつでもどこでも、旅行者がワクワクする瞬間をサポートしています。

Klook（日本語版）：https://www.klook.com/ja/

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klook&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klook&hl=ja)

iOS: https://itunes.apple.com/JP/app/klook/id961850126

【日本での実績】

当社は2017年9月に日本法人を設立し、訪日外国人観光客向けの旅行・体験商品によるインバウンド事業を開始しました。JTB、JR西日本、JR九州、小田急電鉄ほか多数のパートナーと提携し、200か国以上に広がるKlookユーザーに日本の魅力をアピールしています。2019年4月には日本語版サービスをリリースし、日本人向け海外旅行商品を提供開始。2020年6月に国内の旅行・レジャー商品をリリースし、インバウンド・アウトバウンド双方で培った商品ラインナップや強みのテクノロジーを生かして、日本人の国内旅行・レジャー市場も強化しています。

【Klook Travel Technology Limited 会社概要】

社名： Klook Travel Technology Limited（クルック・トラベル・テクノロジー・リミテッド）

本社： シンガポール （71 Robinson Road, #06-03, Singapore 068895）

代表者： 共同創業者兼CEO, 林照圍（英語名：イーサン・リン）

設立： 2014年9月

事業内容：旅行・体験予約サイト「Klook」の開発および運営

URL： https://www.klook.com/

【Klook Travel Technology合同会社 会社概要】

社名 ： Klook Travel Technology合同会社

日本本社 ： 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号WeWorkリンクスクエア新宿16階

設立： 2017年9月

事業内容： 旅行・体験予約サイト「Klook」の開発および運営

URL： https://www.klook.com/ja/

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