未来のJリーガーへ「なりたい自分になるために」筋肉食堂代表・中崎祐史がFC東京U-18で特別講話

TANPAC株式会社

高たんぱく・低カロリー食レストラン「筋肉食堂」を運営するTANPAC株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中崎祐史）は、2026年6月2日、オフィシャルパートナーとしてサポートするFC東京U-18の選手を対象に、代表の中崎による特別講話を実施しました。

今回の講話では、未来のJリーガーを目指す選手たちに向けて、「なりたい自分になるために」をテーマに講演。夢を実現するための思考法や、食事・睡眠といった日々の習慣が未来をつくることの重要性について語りました。

◼︎「人はなりたい自分になれるのか？」

講話の冒頭、中崎は選手たちに問いかけました。

「人はなりたい自分になれると思いますか？」

それとも、

「人はなりたい自分になることは難しいと思いますか？」

多くの選手が後者を選択する中、中崎は「難しいと思うこと自体が、自分に制限をかけてしまう可能性がある」と語りました。

講話では、人は1日に約3万5千回の選択と決断を行い、その多くが無意識のうちに行われているという研究を紹介。そのうえで、「なりたい自分になることは難しい」という思考を持つと、無意識の選択の積み重ねによって、結果的に“なれない自分”になるための判断を繰り返してしまう可能性があると説明しました。

一方で、自分がどんな人間になりたいのか、どんな選手になりたいのかを明確に描くことで、日々の選択は変わっていくと強調。無意識の行動をすぐに変えることは難しくても、自分で意識できる選択と決断を変えていくことが、未来を変える第一歩になると伝えました。

◼︎食事と睡眠は、未来を変える「選択」

講話では、プロアスリートにとって欠かせない食事や睡眠についても触れました。

食事や睡眠環境は、日々の生活の中で自らの意思によって変えることができる領域です。どのような食事を選ぶか、どのように身体を休ませるか。その一つひとつの選択が、将来のパフォーマンスや人生そのものにつながっていきます。

中崎は選手たちに対し、「まずは自分で変えられることから始めてみてほしい」と呼びかけ、夢や目標の実現は日々の小さな選択の積み重ねによって形づくられるとメッセージを送りました。

◼︎活発な質疑応答も

講話後には質疑応答の時間が設けられました。

選手たちからは、「目標の見つけ方」「経営することのやりがい」といった質問が寄せられ、サッカーの枠を超えて将来の生き方やキャリアについて考える機会となりました。真剣な表情でメモを取りながら話を聞く姿が印象的で、選手たちの高い向上心がうかがえる時間となりました。

◼︎TANPAC株式会社 代表取締役社長 中崎祐史 コメント

FC東京U-18の選手たちは非常に高い志を持っており、私自身も大きな刺激を受けました。今回は食事の話だけではなく、「なりたい自分になるために」というテーマでお話しさせていただきました。選手たちからは目標の見つけ方や経営のやりがいなど、本質的な質問も多く寄せられました。

夢や目標は、特別な才能だけで実現するものではありません。日々の選択と積み重ねによって少しずつ近づいていくものだと思います。食事や睡眠など、自分自身で変えられる選択を積み重ねることが、理想の自分に近づく第一歩です。今回の講話が、選手たちの未来を切り拓くきっかけになればうれしく思います。

◼︎FC東京U-18との取り組み

TANPACは2023年よりFC東京のオフィシャルパートナーとして、選手のパフォーマンス向上を食の面からサポートしています。FC東京U-18は、将来のトップチームや日本サッカー界を担う選手たちが所属する育成組織です。食事を通じたコンディショニング支援に加え、今回のような講話を通じて、競技力だけでなく、人として成長し続けるためのマインド形成も支援しています。

■ TANPAC株式会社 / 筋肉食堂

「筋肉食堂」を運営するTANPAC株式会社は、「人生を変える食を創る」を理念に掲げ、おいしい高たんぱく食で挑戦するすべての人を応援する会社です 。 都内3店舗のグリルダイニング『筋肉食堂』をはじめ 、冷凍宅配『筋肉食堂DELI』 、法人向け『筋肉食堂Office』を展開し 、プロアスリートや芸能人をはじめとする健康意識の高い幅広い世代から支持を集めています 。

URL：https://tanpac.co.jp/