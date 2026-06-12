三重県菰野町は、循環型社会の形成に向けた新たな取り組みとして、リユースプラットフォーム「おいくら」を運営する株式会社マーケットエンタープライズと「菰野町内のリユース活動」に関する連携協定を締結いたしました。

本協定に基づき、町内における不要品のリユース（再使用）を促進し、まだ使用可能なものが粗大ごみなどとして廃棄される現状の課題解決と、町民のリユース意識の向上を図ってまいります。





連携協定に至った経緯

菰野町では、「菰野町一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」において、3R（排出抑制、再使用、再生利用）の推進と適正処理を掲げています。しかし、町内ではまだ使えるものが粗大ごみ等として廃棄されるケースが見られ、新たなリユース施策を模索しておりました。

一方、株式会社マーケットエンタープライズは「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、官民連携でのSDGsへの取り組みを積極的に展開されています。「リユース活動促進による循環型社会の形成を目指したい」という両者のニーズが一致したことから、今回のリユースプラットフォーム「おいくら」を用いた官民連携による取り組みが実現にいたりました。

リユースプラットフォーム「おいくら」について

「おいくら」は、不要品を売りたい方が一度の依頼で全国の加盟リサイクルショップへ一括査定依頼ができ、買取価格をまとめて比較できるリユースプラットフォームです。

手軽な一括査定： 一度の依頼だけで、複数の買取事業者の価格を比較できます。

自宅からの搬出対応： 買取事業者によっては、自宅内からの搬出まで行うため、大型の不要品処分にも便利です。

※リユースできる（再販できる）品物が買取対象となるため、すべての品物を引き取りできるわけではありません。

連携事業者

名称： 株式会社マーケットエンタープライズ（東証スタンダード市場上場）

事業内容： ネット型リユース事業（「おいくら」「高く売れるドットコム」等）、モバイル通信事業、情報メディア運営など

特徴： 2006年の設立以来、ネット型リユース事業を中心に成長を続け、サービス利用者は延べ940万人を達成。80か国以上への顧客農機具の輸出なども手掛けています。

【問い合わせ】

環境課 環境係Tel：059-391-1150

Fax：059-391-1193

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https://www2.town.komono.mie.jp/soshiki/9/10173.html