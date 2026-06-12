「11ぴきのねこ」はなをとるな花たて 2026年7月より発売開始！
株式会社エンスカイ(本社：埼玉県草加市)は、2026年7月1日(水)より
大人気ロングセラー絵本「11ぴきのねこ」シリーズ（馬場のぼる作・こぐま社刊）の
『11ぴきのねこ ふくろのなか』のイラストを使用した
「はなをとるな 花たて」（全2種） を商品を販売開始いたします。
◇商品お取り扱い場所◇
●エンスカイショップ ※6/12より予約販売開始
https://www.enskyshop.com
●11ぴきのねこ公式オンラインショップ ※6/26より予約販売開始
https://www.dreampocket-webshop.jp/c/eleven_cat
●絵本ナビ ショッピングの11ぴきのねこコーナー ※7月上旬販売開始
https://www.ehonnavi.net/shopping/category.asp?n=271
★絵本「11ぴきのねこ」シリーズとは・・・
“とらねこ大将”ひきいる11ぴきのねこたちの愉快な冒険物語です。刊行50周年を超えた今でも、
親子孫3世代にわたって親しまれているロングセラー絵本です。
商品詳細
はなをとるな 花たて 1ねこ
・価格：2,000円(+税)
・サイズ：約約H182×W134×D33mm ・素材：アクリル樹脂
表面
裏面には「はなをとるな」看板のイラストが
ななめうしろ
花を活けると、絵本の名場面が再現できる！
使用イメージ
はなをとるな 花たて 2とらねこたいしょう
・価格：2,000円(+税)
・サイズ：約約H182×W134×D33mm ・素材：アクリル樹脂
表面
裏面には「はなをとるな」看板のイラストが
ななめうしろ
花を活けると、絵本の名場面が再現できる！
使用イメージ
※写真の花はイメージです。商品には含まれていません。
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