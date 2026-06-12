











株式会社エンスカイ(本社：埼玉県草加市)は、2026年7月1日(水)より

大人気ロングセラー絵本「11ぴきのねこ」シリーズ（馬場のぼる作・こぐま社刊）の

『11ぴきのねこ ふくろのなか』のイラストを使用した

「はなをとるな 花たて」（全2種） を商品を販売開始いたします。

◇商品お取り扱い場所◇

●エンスカイショップ ※6/12より予約販売開始

https://www.enskyshop.com

●11ぴきのねこ公式オンラインショップ ※6/26より予約販売開始

https://www.dreampocket-webshop.jp/c/eleven_cat

●絵本ナビ ショッピングの11ぴきのねこコーナー ※7月上旬販売開始

https://www.ehonnavi.net/shopping/category.asp?n=271

★絵本「11ぴきのねこ」シリーズとは・・・

“とらねこ大将”ひきいる11ぴきのねこたちの愉快な冒険物語です。刊行50周年を超えた今でも、

親子孫3世代にわたって親しまれているロングセラー絵本です。

商品詳細

はなをとるな 花たて 1ねこ

・価格：2,000円(+税)

・サイズ：約約H182×W134×D33mm ・素材：アクリル樹脂



表面





裏面には「はなをとるな」看板のイラストが





ななめうしろ







花を活けると、絵本の名場面が再現できる！



使用イメージ



はなをとるな 花たて 2とらねこたいしょう

・価格：2,000円(+税)

・サイズ：約約H182×W134×D33mm ・素材：アクリル樹脂



表面





裏面には「はなをとるな」看板のイラストが





ななめうしろ





花を活けると、絵本の名場面が再現できる！





使用イメージ











※写真の花はイメージです。商品には含まれていません。

©NOBORU BABA/KOGUMA-SHA

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