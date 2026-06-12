ダンスカンパニーDAZZLE結成30周年 『花ト囮（はなとおとり）-露-』アフタートークと 30周年記念スペシャルトークショーの開催が決定！

2026年、結成30周年を迎えるダンスカンパニーDAZZLE（ダズル）が7月2日よりあうるすぽっと（豊島区立舞台芸術交流センター）で上演する『花ト囮（はなとおとり）-露（あらわ）-』を記念し、アフタートークと、結成30周年記念スペシャルトークショーの開催が決定いたしました。





アフタートークでは、『花ト囮 - 露 -』の創作背景や再構築に込めた想い、舞台裏などを語ります。公演直後だからこそ聞けるエピソードとともに、作品の世界をより深くお楽しみいただけます。

また、7月11日には「30周年記念スペシャルトークショー」を開催。ゲストに元DAZZLEメンバーの先崎康弘氏を迎え、結成30周年を迎えたDAZZLEの歩み、そして未来への展望について語る一夜限りの特別企画。 DAZZLEの過去・現在・未来に触れるひとときをお届けします。

＜アフタートーク＞

会場：あうるすぽっと

■7月5日（日）17:00公演 終演後

登壇：長谷川達也、金田健宏、飯塚浩一郎、三宅一輝

■7月8日（水）14:00公演 終演後

登壇：長谷川達也、宮川一彦、飯塚浩一郎、南雲篤史

■7月9日（木）19:00公演 終演後

登壇：長谷川達也、荒井信治、飯塚浩一郎、高田秀文

※当該公演をご観劇のお客様はもれなくご参加いただけます。本公演に引き続き、お客様のお座席にてお楽しみください。

※アフタートークは終演後、準備が整い次第開始いたします。

※登壇者は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※所要時間：約20分予定

＜DAZZLE結成30周年記念スペシャルトークショー＞

会場：あうるすぽっと

日時：2026年7月11日（土）19:00開始（18:45開場）

登壇者：DAZZLEメンバー

（長谷川達也、宮川一彦、金田健宏、荒井信治、飯塚浩一郎、南雲篤史、高田秀文、三宅一輝）

ゲスト：先崎康弘

チケット料金：2,500円（税込・全席指定）※ステッカー付き

チケット発売日：2026年6月14日（日）10:00～ 先着・座席選択あり

受付：キョードー東京

https://tickets.kyodotokyo.com/dazzle30talk

※スペシャルトークショーへのご参加には、トークショー専用のチケットをご購入いただく必要がございます。

※登壇者は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※所要時間：約1時間弱予定

公演チケットは、キョードー東京、ぴあ、e+、ローソンにて販売中です。

詳細はホームページよりご確認ください。 https://tickets.kyodotokyo.com/dazzle30/









DAZZLE





ダンスカンパニーDAZZLE

1996 年に結成、「すべてのカテゴリーに属し、属さない眩さ」をスローガンに掲げ、独創性に富んだ作品を生み出し続けるダンスカンパニー。ストリートダンスとコンテポラリーダンスを融合した世界で唯一のスタイルを追求し、映 画・コミック・ゲームなどのジャパニーズカルチャーの要素を積極的に取り込んだ物語性の強い作品を創り上げている。一部のダンス好きのみならず、より多くの人々にダンスを届け、楽しんでいただけるよう、先鋭的な手法を駆使してその可能性を広げ、「開かれたダンス」の実現を常に目指している。ダンスエンターテインメントの日本一を決める「Legend Tokyo(2011)」にて優勝した他、代表作『花ト囮』は演劇祭「グリーンフェスタ」にてグランプリ・若手演出家コンクール優秀賞を受賞するなど、ダンスのみならず演劇界からも高い評価を獲得。海外公演も積極的に行い、「SAMJOKOアジア演劇祭(2010 韓国)」や世界三大演劇祭の一つである「シビウ国際演劇祭(2011 ルーマニア)」、中東最大の演劇祭である「ファジル国際演劇祭(2012 イラン)」で上演。スタンディングオベーションを巻き起こし、「ファジル国際演劇祭」では審査員特別賞・舞台美術賞の二冠を受賞。2015年には、歌舞伎俳優で人間国宝の坂東玉三郎氏演出舞台に主演。2025年には国籍や言語、障害の有無など、多様な背景を持つ国内外11の地域から集結した100名を超えるダンサーが出演する舞台「Breakthrough Journey」(2021 大阪, 2022 東京)を大阪・関西万博にて再演した。

2017年以降は主に、ロンドン・ニューヨークなどで人気を博しているイマーシブシアター(体験型公演)の制作に取り組み、日本での先駆的な存在として多数の作品を発表。廃病院を舞台とした「Touch the Dark」(2017)、マルチエンディングを導入した「SHELTER」(2019)の他、ワンピースタワーとのコラボレーション作品「時の箱が開く時」 (2018)、京都南座で開催した松竹主催「サクラヒメ」(2020)など大型の作品や、オンラインからスタートし「旅するイマーシブシアター」となった「百物語」シリーズなどを制作。そして 2021年6月に日本初の常設型イマーシブシアター「Venus of TOKYO」を開業(お台場ヴィーナスフォートの閉館に伴い 2022年3月27日に閉業)。厳しい世情のなか1日も休業することなく、10か月間（全877公演）毎日上演し、あらゆる業界から注目を集めた。

その後も2023年4月～、文学をテーマにした常設型イマーシブシアター「Lost in the pages」(上野・2024年6月閉業)、2023年9月～イマーシブシアター「Unseen you」(白金・2025年5月閉業)、2024年10月～東京駅近傍にイマーシブエクスペリエンス「Anemoia Tokyo」をオープン(2026年3月15日閉業)するなど精力的に作品を制作。そしてまもなく2026年3月20日からは、アーティスト蜷川実花と大阪・関西万博テーマ事業プロデューサーもつとめた宮田裕章をはじめ、各分野のスペシャリストが集うクリエイティブチームEiMと共に、全国天満宮総本社・北野天満宮を舞台にイマーシブシアター「花宵の大茶会」が開幕する(2026年5月24日まで)。

公演概要

DAZZLE結成30周年記念公演「花ト囮 - 露 -」HANA to OTORI - arawa -

2026年7月2日(木）～12日（日）全14回公演

会場：あうるすぽっと（豊島区立舞台芸術交流センター）

（東京メトロ 有楽町線 「東池袋駅」6・7出口より直結、JR「池袋駅」(東口)より徒歩10分、都電荒川線 「東池袋四丁目」より徒歩2分）

■作・演出：長谷川達也（DAZZLE）

■クリエイティブディレクター：飯塚浩一郎（DAZZLE）

■振付・出演：DAZZLE ― 長谷川達也、宮川一彦、金田建宏、荒井信治、飯塚浩一郎、南雲篤史、高田秀文、三宅一輝

■出演：永森祐人、橋本有一郎、福島由羅、本橋侑季、山本幸輝、中込萌

【チケット料金（全席指定・税込）】

一般席：11,000円

学生席：5,500円 ＊公演日当日ご入場時に学生証の提示が必要です。

DAZZLE席：14,500円 前方2列目まで、ランダムポストカード付き

キョードー東京 https://tickets.kyodotokyo.com/dazzle30/

チケットぴあ（Pコード５４０－８１４） https://w.pia.jp/t/dazzle30/

e+ https://eplus.jp/dazzle30/

ローソンチケット（Ｌコード：31524） https://l-tike.com/dazzle30/

※未就学児入場不可

※車いすをご利用の方は一般席、学生席エリアに設けられます。一般席、または学生席をご購入の上、キョードー東京チケットセンター(0570-550-799 平日11:00-1800 土日祝10:00-18:00) までご連絡ください。

※営利目的のチケット転売は禁止とさせていただきます。

※出演者変更によるチケットの払い戻しは致しません。

※開演時間を過ぎてご到着された際は演出の都合上、指定の時間まで入場をお待ちいただきます。

【お問い合わせ】

キョードー東京 0570-550-799（平日11:00～18:00 / 土日祝10:00～18:00）

主催：キョードー東京、キョードーファクトリー