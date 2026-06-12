株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、外壁塗装・建築塗装・防水工事などの塗装関連会社に向けたM&A・事業承継の相談窓口「塗装業界M&A総合センター」を開設しました。

対象は、外壁塗装会社、建築塗装会社、防水工事会社、足場会社、リフォーム会社、橋梁・プラント塗装会社など、塗装関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

塗装業界M&A総合センターでは、譲渡企業様から、着手金・中間金・月額費用・成功報酬をいただきません。

URL：https://tosou-ma-center.jp/

■開設の背景

塗装会社の事業承継では、後継者不在、職長・技能者の高齢化、協力会社や応援職人の継続、元請・管理会社との関係維持、施工保証や手直し対応など、多くの実務論点があります。

塗装会社の価値は、決算書だけでは判断できません。誰が現調し、誰が見積を作り、誰が職人を押さえ、保証・クレームをどう管理しているかを、塗装会社の実務に沿って資料化することが重要です。

塗装業界M&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名非公開の初期相談から、塗装業界特有の論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

塗装業界M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額費用：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。税務・法務・登記・許認可変更・外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■塗装会社のM&Aで整理すべき論点

塗装会社の中小企業M&Aでは、「会社を誰に引き継ぐか」だけでなく、「現場が継続できる根拠を買い手にどう示すか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・元請別、工種別、現場別の完工高、材料費、足場費、外注費、手直し費

・劣化診断、下地補修、シーリング、塗料グレード、足場計画、m2単価

・一級塗装技能士、施工管理技士、有機溶剤作業主任者、職長教育、CCUS登録状況

・保証台帳、施工写真、雨漏り、塗膜剥離、色違い、近隣対応、定期点検

・自社施工率、応援単価、外注費率、材料費率、足場内製化の有無

・建設業許可、塗装工事業、防水工事業、労災上乗せ、賠償責任保険、安全書類

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

■サービス概要

名称：塗装業界M&A総合センター

URL：https://tosou-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：外壁塗装、建築塗装、防水、足場、リフォーム、橋梁・プラント塗装関連会社など

特徴：塗装業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月2日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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