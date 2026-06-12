理学療法士・田中宏樹氏が「宮崎AIギルウド」に参入 福祉現場のAI活用を本格推進へ 障害福祉の現場で使える無料AI実践セミナーを6月17日に開催
宮崎県内で現場実践型の生成AI活用を推進する「宮崎AIギルウド」は、株式会社アスカゼ代表であり、理学療法士の田中宏樹氏を、介護福祉分野の専門家として新たに迎えることを発表いたします。
田中氏は、理学療法士として福祉・医療の現場に長く携わってきた経験を持ち、現場目線で「本当に使えるAI活用」を分かりやすく伝える専門家です。今回の参入により、宮崎AIギルウドは、介護福祉・障害福祉の現場におけるAI活用支援を本格化してまいります。
その取り組みとして、2026年6月17日 火曜日 13時より、無料オンラインセミナー「障害福祉の現場で今日から使えるAI実践セミナー」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352186/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352186/images/bodyimage2】
本セミナーでは、障害福祉の現場で日々発生する面談記録や個別支援計画などの事務作業を生成AIでどのように軽減できるのかを、実演を交えて分かりやすく紹介します。
福祉の現場に、AIという新しい力を
介護福祉・障害福祉の現場では、利用者支援に加え、記録業務、個別支援計画、報告書作成など、
多くの事務作業が日々発生しています。
本来もっと利用者と向き合う時間を増やしたい。
しかし実際には、書類作成や記録業務に追われ
支援者の負担が大きくなっているケースも少なくありません。
宮崎AIギルウドは、AIを単なる流行のツールではなく
現場で働く人を支え、支援の質を高めるための実践的な道具として活用していくことを目指しています。
今回、福祉・医療の現場を深く知る田中宏樹氏が参入することで
より現場に寄り添った介護福祉分野のAI活用支援が可能になります。
田中宏樹氏の参入について
田中宏樹氏は、株式会社アスカゼ代表であり、理学療法士として福祉・医療の現場に長く携わってきました。
現場の課題を理解したうえで、AIを難しい専門技術としてではなく、日々の業務に活かせる実践的な道具として伝えられることが大きな強みです。
宮崎AIギルウドでは、田中氏を介護福祉分野の専門家として迎えることで
今後、介護施設、障害福祉サービス事業所、福祉関係者に向けたAI活用研修や実践支援を展開していきます。
AIによって記録業務を効率化し、個別支援計画などの書類作成の負担を軽減し
現場スタッフがより人に向き合える時間を生み出す。
そのような「現場のためのAI活用」を、宮崎から広げてまいります。
障害福祉向け無料AI実践セミナーを開催
今回の発表にあわせ、無料オンラインセミナー「障害福祉の現場で今日から使えるAI実践セミナー」を開催いたします。
本セミナーでは、障害福祉サービス事業所の管理者、支援員、記録業務や計画書作成に関わる方々を対象に
AIを業務で活用するための基本と実践をお伝えします。
主な内容は、業務でAIを使う前に押さえておきたいセキュリティの基本
面談記録・個別支援計画の自動作成の実演、その日から現場で使える即戦力の活用術です。
参加費は無料で、開催後1ヶ月間のアーカイブ配信も予定されています。
セミナー概要
イベント名：障害福祉の現場で今日から使えるAI実践セミナー
日時：2026年6月17日 火曜日 13:00～14:00
開催形式：オンライン Zoom
参加費：無料
定員：100名限定
特典：セミナー動画 1ヶ月アーカイブ無料配信
講師：田中宏樹氏 株式会社アスカゼ代表 / 理学療法士
対象：障害福祉サービス事業所の管理者、支援員、記録業務や計画書作成に関わる方、AI活用に関心のある福祉関係者
申込：専用フォームより受付中
申込フォーム：https://forms.gle/fkVK6hgxAFMJSzJTA
宮崎AIギルウドについて
宮崎AIギルウドは、人手不足、採用難、情報発信不足、業務効率化、DX推進、人材育成など、地方の現場が抱える課題に対し、AIを「知る」だけでなく「現場で使える形にして届ける」ことを目的とした地域密着型AI支援プロジェクトです。
カレー倶楽部ルウ代表・ルウ王子を中心に、株式会社GRANDIR代表取締役・長置庄平氏の研修、DX推進、業務自動化支援の知見、そして宮崎AIギルウド技術担当・穂満氏の開発、技術面の知見を掛け合わせ、宮崎県内の企業、個人事業主、介護福祉現場、各種団体に向けて、実践的な生成AI活用支援を展開していきます。
本部は、カレー倶楽部ルウ都城本店横の「宮崎AIギルウド本部」宮崎県都城市姫城町2-29に設置。
地域の事業者が気軽にAIについて相談できる場として、今後はセミナー、研修、導入支援、情報発信を通じて、宮崎県内における生成AI活用の裾野を広げてまいります。
キャッチコピーは、
「宮崎のAIは、AIギルウドで育つ」
AIを一部の専門家だけのものにするのではなく、宮崎の現場で育て、宮崎の仕事に活かしていく。
そんな思いを込めて活動してまいります。
本件に関するお問い合わせ
宮崎AIギルウド事務局
株式会社GRANDIR
代表取締役 長置庄平
所在地：〒880-0814 宮崎県宮崎市江平中町
E-mail：contact@ai-guilud.jp
Web：https://miyazaki.ai-guilud.jp/
宮崎AIギルウド 本部
〒885-0073 宮崎県都城市姫城町2-29
カレー倶楽部ルウ都城本店横
配信元企業：株式会社GRANDIR
田中氏は、理学療法士として福祉・医療の現場に長く携わってきた経験を持ち、現場目線で「本当に使えるAI活用」を分かりやすく伝える専門家です。今回の参入により、宮崎AIギルウドは、介護福祉・障害福祉の現場におけるAI活用支援を本格化してまいります。
その取り組みとして、2026年6月17日 火曜日 13時より、無料オンラインセミナー「障害福祉の現場で今日から使えるAI実践セミナー」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352186/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352186/images/bodyimage2】
本セミナーでは、障害福祉の現場で日々発生する面談記録や個別支援計画などの事務作業を生成AIでどのように軽減できるのかを、実演を交えて分かりやすく紹介します。
福祉の現場に、AIという新しい力を
介護福祉・障害福祉の現場では、利用者支援に加え、記録業務、個別支援計画、報告書作成など、
多くの事務作業が日々発生しています。
本来もっと利用者と向き合う時間を増やしたい。
しかし実際には、書類作成や記録業務に追われ
支援者の負担が大きくなっているケースも少なくありません。
宮崎AIギルウドは、AIを単なる流行のツールではなく
現場で働く人を支え、支援の質を高めるための実践的な道具として活用していくことを目指しています。
今回、福祉・医療の現場を深く知る田中宏樹氏が参入することで
より現場に寄り添った介護福祉分野のAI活用支援が可能になります。
田中宏樹氏の参入について
田中宏樹氏は、株式会社アスカゼ代表であり、理学療法士として福祉・医療の現場に長く携わってきました。
現場の課題を理解したうえで、AIを難しい専門技術としてではなく、日々の業務に活かせる実践的な道具として伝えられることが大きな強みです。
宮崎AIギルウドでは、田中氏を介護福祉分野の専門家として迎えることで
今後、介護施設、障害福祉サービス事業所、福祉関係者に向けたAI活用研修や実践支援を展開していきます。
AIによって記録業務を効率化し、個別支援計画などの書類作成の負担を軽減し
現場スタッフがより人に向き合える時間を生み出す。
そのような「現場のためのAI活用」を、宮崎から広げてまいります。
今回の発表にあわせ、無料オンラインセミナー「障害福祉の現場で今日から使えるAI実践セミナー」を開催いたします。
本セミナーでは、障害福祉サービス事業所の管理者、支援員、記録業務や計画書作成に関わる方々を対象に
AIを業務で活用するための基本と実践をお伝えします。
主な内容は、業務でAIを使う前に押さえておきたいセキュリティの基本
面談記録・個別支援計画の自動作成の実演、その日から現場で使える即戦力の活用術です。
参加費は無料で、開催後1ヶ月間のアーカイブ配信も予定されています。
セミナー概要
イベント名：障害福祉の現場で今日から使えるAI実践セミナー
日時：2026年6月17日 火曜日 13:00～14:00
開催形式：オンライン Zoom
参加費：無料
定員：100名限定
特典：セミナー動画 1ヶ月アーカイブ無料配信
講師：田中宏樹氏 株式会社アスカゼ代表 / 理学療法士
対象：障害福祉サービス事業所の管理者、支援員、記録業務や計画書作成に関わる方、AI活用に関心のある福祉関係者
申込：専用フォームより受付中
申込フォーム：https://forms.gle/fkVK6hgxAFMJSzJTA
宮崎AIギルウドについて
宮崎AIギルウドは、人手不足、採用難、情報発信不足、業務効率化、DX推進、人材育成など、地方の現場が抱える課題に対し、AIを「知る」だけでなく「現場で使える形にして届ける」ことを目的とした地域密着型AI支援プロジェクトです。
カレー倶楽部ルウ代表・ルウ王子を中心に、株式会社GRANDIR代表取締役・長置庄平氏の研修、DX推進、業務自動化支援の知見、そして宮崎AIギルウド技術担当・穂満氏の開発、技術面の知見を掛け合わせ、宮崎県内の企業、個人事業主、介護福祉現場、各種団体に向けて、実践的な生成AI活用支援を展開していきます。
本部は、カレー倶楽部ルウ都城本店横の「宮崎AIギルウド本部」宮崎県都城市姫城町2-29に設置。
地域の事業者が気軽にAIについて相談できる場として、今後はセミナー、研修、導入支援、情報発信を通じて、宮崎県内における生成AI活用の裾野を広げてまいります。
キャッチコピーは、
「宮崎のAIは、AIギルウドで育つ」
AIを一部の専門家だけのものにするのではなく、宮崎の現場で育て、宮崎の仕事に活かしていく。
そんな思いを込めて活動してまいります。
本件に関するお問い合わせ
宮崎AIギルウド事務局
株式会社GRANDIR
代表取締役 長置庄平
所在地：〒880-0814 宮崎県宮崎市江平中町
E-mail：contact@ai-guilud.jp
Web：https://miyazaki.ai-guilud.jp/
宮崎AIギルウド 本部
〒885-0073 宮崎県都城市姫城町2-29
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配信元企業：株式会社GRANDIR
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