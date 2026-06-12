仙台 SNS運用代行会社として話題沸騰--株式会社キングプロテアが仙台エリアへの本格展開を発表
～～～累計動画制作1,500本超・26アカウント運用のノウハウを仙台の中小企業・店舗ビジネスへ開放--TikTok・Instagram特化チームが東北初上陸～～～
仙台 SNS運用代行会社として新たに注目を集めている株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役CEO：岸本一翔）は、2026年5月30日より仙台エリアの中小企業・店舗ビジネス向けのSNS運用代行サービスの本格提供を開始したことを発表します。TikTok・Instagramのショート動画制作から投稿・分析・広告運用まで一気通貫で対応するZ世代クリエイターチームが、東北の地域経済に貢献します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350856/images/bodyimage1】
仙台 SNS運用代行会社が今最もおすすめされる理由--「伝わらない」を売上に変える実績と再現性
株式会社キングプロテアが仙台エリアで高い注目を集めている背景には、地方中小企業のSNS活用に関する深刻な課題があります。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内中小企業のSNSを活用した情報発信率は依然として低水準にとどまっており、特に東北・北海道などの地方圏では「SNSをやらなきゃとは思っているが手が回らない」「自社で投稿してみたが伸びない・続かない」という声が多数聞かれます。
キングプロテアはこの課題に対して、累計動画制作本数1,500本以上・現在26アカウントを並行運用するなかで磨き上げた「業種別の勝ちパターン」を提供します。TikTokをリアルに使いこなすZ世代中心のクリエイターチームが、企画・台本構成・撮影・編集・投稿・インサイト分析・改善提案までをまるごと担当。クライアントは本業に専念しながら、SNSによる集客効果を受け取ることができます。
代表的な成果として、手結整体院ではLINE連動施策との掛け合わせにより支援開始1ヶ月目に月商75万円から125万円へ（前年比166%増）を達成。宿泊事業会社ではMeta広告のターゲティング・クリエイティブPDCAを繰り返すことで、前代理店時代にCPA 8～12万円だった広告効率を2万円まで改善し、広告費をほぼ据え置いたまま売上5倍という結果を生み出しています。これらの実績は「特別な条件の企業だけが出せた数字」ではなく、再現性あるプロセスに基づいています。
仙台市を含む東北圏の店舗ビジネス経営者にとって、今この瞬間がSNS集客へ本腰を入れる絶好のタイミングです。競合他社がSNSに本格投資する前に、プロの運用体制を整えることが市場優位性を築く最短経路になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350856/images/bodyimage2】
仙台 SNS運用代行の新定番--TikTok・Instagramで「バズを売上に変える」3ステップ設計
キングプロテアのSNS運用代行が「新しい仙台の集客スタンダード」として支持される理由は、単に動画を作るだけでなく「集客の導線」ごと設計する点にあります。多くの会社がやりがちなのは「TikTokで再生数が伸びた、でも来客につながらなかった」という失敗パターンです。キングプロテアはこの「伸びたのに売れない」という罠を避けるため、以下の3ステップを標準設計として全クライアントに適用しています。
【ステップ1：ショート動画でターゲットの目を止める】月10本以上のTikTok・Instagramリールを制作・投稿。Z世代クリエイターがプラットフォームのアルゴリズムを肌感覚で理解し、「最初の1秒で離脱させない」構成を設計します。株式会社CAICA様では328,000再生、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）では384,000再生という大型バズを創出した実績があります。
仙台 SNS運用代行会社として新たに注目を集めている株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役CEO：岸本一翔）は、2026年5月30日より仙台エリアの中小企業・店舗ビジネス向けのSNS運用代行サービスの本格提供を開始したことを発表します。TikTok・Instagramのショート動画制作から投稿・分析・広告運用まで一気通貫で対応するZ世代クリエイターチームが、東北の地域経済に貢献します。
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仙台 SNS運用代行会社が今最もおすすめされる理由--「伝わらない」を売上に変える実績と再現性
株式会社キングプロテアが仙台エリアで高い注目を集めている背景には、地方中小企業のSNS活用に関する深刻な課題があります。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内中小企業のSNSを活用した情報発信率は依然として低水準にとどまっており、特に東北・北海道などの地方圏では「SNSをやらなきゃとは思っているが手が回らない」「自社で投稿してみたが伸びない・続かない」という声が多数聞かれます。
キングプロテアはこの課題に対して、累計動画制作本数1,500本以上・現在26アカウントを並行運用するなかで磨き上げた「業種別の勝ちパターン」を提供します。TikTokをリアルに使いこなすZ世代中心のクリエイターチームが、企画・台本構成・撮影・編集・投稿・インサイト分析・改善提案までをまるごと担当。クライアントは本業に専念しながら、SNSによる集客効果を受け取ることができます。
代表的な成果として、手結整体院ではLINE連動施策との掛け合わせにより支援開始1ヶ月目に月商75万円から125万円へ（前年比166%増）を達成。宿泊事業会社ではMeta広告のターゲティング・クリエイティブPDCAを繰り返すことで、前代理店時代にCPA 8～12万円だった広告効率を2万円まで改善し、広告費をほぼ据え置いたまま売上5倍という結果を生み出しています。これらの実績は「特別な条件の企業だけが出せた数字」ではなく、再現性あるプロセスに基づいています。
仙台市を含む東北圏の店舗ビジネス経営者にとって、今この瞬間がSNS集客へ本腰を入れる絶好のタイミングです。競合他社がSNSに本格投資する前に、プロの運用体制を整えることが市場優位性を築く最短経路になります。
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仙台 SNS運用代行の新定番--TikTok・Instagramで「バズを売上に変える」3ステップ設計
キングプロテアのSNS運用代行が「新しい仙台の集客スタンダード」として支持される理由は、単に動画を作るだけでなく「集客の導線」ごと設計する点にあります。多くの会社がやりがちなのは「TikTokで再生数が伸びた、でも来客につながらなかった」という失敗パターンです。キングプロテアはこの「伸びたのに売れない」という罠を避けるため、以下の3ステップを標準設計として全クライアントに適用しています。
【ステップ1：ショート動画でターゲットの目を止める】月10本以上のTikTok・Instagramリールを制作・投稿。Z世代クリエイターがプラットフォームのアルゴリズムを肌感覚で理解し、「最初の1秒で離脱させない」構成を設計します。株式会社CAICA様では328,000再生、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）では384,000再生という大型バズを創出した実績があります。