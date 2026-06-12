CO2冷凍コンプレッサー産業規模分析：2026年市場3027百万米ドル、CAGR8.3%で成長
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352204/images/bodyimage1】
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、最新の業界調査レポート 「CO2冷凍コンプレッサーの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表しました。本レポートは、地球温暖化係数（GWP）が極めて低い自然冷媒であるCO2の需要拡大に伴い、冷凍・空調分野における次世代コンプレッサー技術の市場動向を多角的に分析した包括的な資料です。
CO2冷凍コンプレッサーとは、二酸化炭素ガスを高効率で圧縮・輸送するための専用機器であり、従来のフロン系冷媒を用いたシステムからの置き換えが進むなか、特に食品スーパーの低温ショーケース、業務用冷蔵倉庫、さらには尿素合成設備などの産業プロセスにおいて採用が拡大しています。本レポートでは、販売量・売上高・価格推移・主要企業ごとの市場シェアといった定量情報に加え、競争環境の変化や各社の成長戦略に関する定性分析を統合することで、業界関係者が戦略的意思決定を行うための実践的な洞察を提供しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254219/co2-refrigeration-compressor
【主要企業の市場シェアと競争構造の詳細分析】
本市場における主要参入企業には、Emerson、Panasonic、Bock GmbH、Dorin SpA、SCM Frigo、Bitzer、Atlas Copco、HAUG、Mehrer Compression GmbH、SIAD Macchine Impianti SpA、PDC Machines、Sauer Compressors、Isentra、GEA、Frascold、Kobelco、Carrier、Frick、Mitsubishi、MOON-TECH、Johnson Controlsなどが含まれます。当レポートではこれらの企業ごとの年間販売台数、地域別売上、製品ポートフォリオ別の市場シェアを詳細に集計し、近年のM&Aや技術提携の動向も踏まえた競争環境の変化を明らかにしています。特に欧州ではF-gas規制の強化によりCO2ソリューションへの移行が先行しており、EmersonやBitzerといった老舗メーカーが高効率なスクリュー圧縮機で優位性を発揮しています。
【製品別・用途別市場分類：成長セグメントの特定】
CO2冷凍コンプレッサー市場は製品タイプ別に以下の4区分に分類されます。
ローリングロータ圧縮機（Rolling Rotor Compressor）：小型業務用機器（コンビニエンスストア向け冷蔵ショーケースなど）に適し、低騒音・低振動が特長
滑動ベーン圧縮機（Sliding Vane Compressor）：中容量の産業用途で耐久性に優れる
スクリュー圧縮機（Screw Compressor）：大規模な産業冷凍倉庫や物流センターにおいて高効率で採用拡大中。特に容量制御技術の進歩により、年間エネルギー消費量を最大25％削減可能
その他（往復動型など）：小規模または特殊プロセス向け
用途別では、商業用途（Commercial）-例えばスーパーマーケットや飲食店向けの統合冷凍システム-が現在の最大需要セグメントであり、次いで産業用途（Industrial）-食品加工工場、化学プラント、低温物流-が高い成長率を示しています。その他（Others）には輸送用冷凍ユニットや断熱倉庫のバックアップシステムが含まれます。地域別動向としては、北米では温暖化対策法案に基づく段階的フロン削減スケジュール（2025年～2030年）が追い風となり、アジア太平洋地域では中国・インドにおけるコールドチェーンインフラ整備投資が市場を牽引しています。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、最新の業界調査レポート 「CO2冷凍コンプレッサーの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表しました。本レポートは、地球温暖化係数（GWP）が極めて低い自然冷媒であるCO2の需要拡大に伴い、冷凍・空調分野における次世代コンプレッサー技術の市場動向を多角的に分析した包括的な資料です。
CO2冷凍コンプレッサーとは、二酸化炭素ガスを高効率で圧縮・輸送するための専用機器であり、従来のフロン系冷媒を用いたシステムからの置き換えが進むなか、特に食品スーパーの低温ショーケース、業務用冷蔵倉庫、さらには尿素合成設備などの産業プロセスにおいて採用が拡大しています。本レポートでは、販売量・売上高・価格推移・主要企業ごとの市場シェアといった定量情報に加え、競争環境の変化や各社の成長戦略に関する定性分析を統合することで、業界関係者が戦略的意思決定を行うための実践的な洞察を提供しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254219/co2-refrigeration-compressor
【主要企業の市場シェアと競争構造の詳細分析】
本市場における主要参入企業には、Emerson、Panasonic、Bock GmbH、Dorin SpA、SCM Frigo、Bitzer、Atlas Copco、HAUG、Mehrer Compression GmbH、SIAD Macchine Impianti SpA、PDC Machines、Sauer Compressors、Isentra、GEA、Frascold、Kobelco、Carrier、Frick、Mitsubishi、MOON-TECH、Johnson Controlsなどが含まれます。当レポートではこれらの企業ごとの年間販売台数、地域別売上、製品ポートフォリオ別の市場シェアを詳細に集計し、近年のM&Aや技術提携の動向も踏まえた競争環境の変化を明らかにしています。特に欧州ではF-gas規制の強化によりCO2ソリューションへの移行が先行しており、EmersonやBitzerといった老舗メーカーが高効率なスクリュー圧縮機で優位性を発揮しています。
【製品別・用途別市場分類：成長セグメントの特定】
CO2冷凍コンプレッサー市場は製品タイプ別に以下の4区分に分類されます。
ローリングロータ圧縮機（Rolling Rotor Compressor）：小型業務用機器（コンビニエンスストア向け冷蔵ショーケースなど）に適し、低騒音・低振動が特長
滑動ベーン圧縮機（Sliding Vane Compressor）：中容量の産業用途で耐久性に優れる
スクリュー圧縮機（Screw Compressor）：大規模な産業冷凍倉庫や物流センターにおいて高効率で採用拡大中。特に容量制御技術の進歩により、年間エネルギー消費量を最大25％削減可能
その他（往復動型など）：小規模または特殊プロセス向け
用途別では、商業用途（Commercial）-例えばスーパーマーケットや飲食店向けの統合冷凍システム-が現在の最大需要セグメントであり、次いで産業用途（Industrial）-食品加工工場、化学プラント、低温物流-が高い成長率を示しています。その他（Others）には輸送用冷凍ユニットや断熱倉庫のバックアップシステムが含まれます。地域別動向としては、北米では温暖化対策法案に基づく段階的フロン削減スケジュール（2025年～2030年）が追い風となり、アジア太平洋地域では中国・インドにおけるコールドチェーンインフラ整備投資が市場を牽引しています。