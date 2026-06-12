日本のゲーム周辺機器市場は12.83%の堅調なCAGRで2033年までに10億7,748万ドルに急増する見込み
日本のゲーミング周辺機器市場は目覚ましい成長が見込まれており、市場規模は2024年の3億9,139万米ドルから2033年には10億7,748万米ドルへと拡大し、2025年から2033年の予測期間において12.83%という高い年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。この拡大は、高性能なゲーミング機器に対する消費者の需要増加、eスポーツ人気の高まり、そしてゲーミング技術の進歩によって牽引されています。
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eスポーツとゲーミング文化の人気の高まり
eスポーツ大会、対戦型ゲームイベント、ストリーミング文化の急拡大により、ゲーミングマウス、キーボード、ヘッドセット、コントローラーといった高品質な周辺機器への需要が高まっています。日本のゲーマーは、ゲームプレイを向上させるために人間工学に基づいた高性能なデバイスへの投資を増やしており、メーカーや小売業者にとって極めて魅力的な市場となっています。
市場拡大を牽引する技術の進歩
メカニカルスイッチ、RGBライティング、低遅延ワイヤレス技術、カスタマイズ可能なマクロ機能といった最先端の技術革新が、消費者の関心を大きく高めています。パーソナライズや適応性に優れたゲーミング周辺機器を提供するブランドは競争力を高めており、プロゲーマーとカジュアルゲーマーの双方を惹きつけています。
主要な市場セグメントと機会
日本のゲーミング周辺機器市場は、多岐にわたる製品で構成されています。
ゲーミングキーボード＆マウス：高い精度と応答性を備えたメカニカルモデルやハイブリッドモデル。
ヘッドセット＆オーディオ機器：没入感のあるゲーム体験を実現する、強化されたサラウンドサウンドやノイズキャンセリング機能。
コントローラー＆コンソール用アクセサリー：長時間のプレイでも快適な、人間工学に基づいた高度なデザイン。
PCや家庭用ゲーム機の普及に加え、次世代ゲーム機やVR（仮想現実）の導入が進んでいることは、周辺機器メーカーにとって大きな成長の機会となっています。
戦略的な動きと市場の主要プレイヤー
国内外の複数のブランドが、市場シェアを獲得するために研究開発（R&D）への投資、新製品の投入、企業間連携を強化しています。革新的なデザイン、高い耐久性、競争力のある価格設定に注力する企業が、市場を主導していくと予想されます。
日本のゲーミング周辺機器市場における主要企業
● Logitech International S.A.
● Razer Inc.
● Corsair Gaming
● SteelSeries
● HyperX
● Microsoft
● Cooler Master
● 任天堂
● ソニー株式会社
● 8BitDo
● BenQ
● ホリ (Hori)
● Thrustmaster
● CH Products
● その他主要企業
このレポートのカスタマイズ: -https://www.astuteanalytica.com/ja/industry-report/japan-gaming-peripherals-market
市場セグメンテーションの概要：
製品タイプ別
● 入力デバイス
● コントローラー
● キーボード
● マウス
● ゲームパッド
● ジョイスティック
● タッチパッド
● その他
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eスポーツとゲーミング文化の人気の高まり
eスポーツ大会、対戦型ゲームイベント、ストリーミング文化の急拡大により、ゲーミングマウス、キーボード、ヘッドセット、コントローラーといった高品質な周辺機器への需要が高まっています。日本のゲーマーは、ゲームプレイを向上させるために人間工学に基づいた高性能なデバイスへの投資を増やしており、メーカーや小売業者にとって極めて魅力的な市場となっています。
市場拡大を牽引する技術の進歩
メカニカルスイッチ、RGBライティング、低遅延ワイヤレス技術、カスタマイズ可能なマクロ機能といった最先端の技術革新が、消費者の関心を大きく高めています。パーソナライズや適応性に優れたゲーミング周辺機器を提供するブランドは競争力を高めており、プロゲーマーとカジュアルゲーマーの双方を惹きつけています。
主要な市場セグメントと機会
日本のゲーミング周辺機器市場は、多岐にわたる製品で構成されています。
ゲーミングキーボード＆マウス：高い精度と応答性を備えたメカニカルモデルやハイブリッドモデル。
ヘッドセット＆オーディオ機器：没入感のあるゲーム体験を実現する、強化されたサラウンドサウンドやノイズキャンセリング機能。
コントローラー＆コンソール用アクセサリー：長時間のプレイでも快適な、人間工学に基づいた高度なデザイン。
PCや家庭用ゲーム機の普及に加え、次世代ゲーム機やVR（仮想現実）の導入が進んでいることは、周辺機器メーカーにとって大きな成長の機会となっています。
戦略的な動きと市場の主要プレイヤー
国内外の複数のブランドが、市場シェアを獲得するために研究開発（R&D）への投資、新製品の投入、企業間連携を強化しています。革新的なデザイン、高い耐久性、競争力のある価格設定に注力する企業が、市場を主導していくと予想されます。
日本のゲーミング周辺機器市場における主要企業
● Logitech International S.A.
● Razer Inc.
● Corsair Gaming
● SteelSeries
● HyperX
● Microsoft
● Cooler Master
● 任天堂
● ソニー株式会社
● 8BitDo
● BenQ
● ホリ (Hori)
● Thrustmaster
● CH Products
● その他主要企業
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製品タイプ別
● 入力デバイス
● コントローラー
● キーボード
● マウス
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● ジョイスティック
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● その他