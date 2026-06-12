リヤカー専門店リヤカーの森の大型リヤカーR255kで設営効率を大幅アップ｜車両進入禁止エリアでの運搬に最適【夏の花火大会・盆踊り・野外フェス会場の機材搬入に】
リヤカー専門店リヤカーの森は、7月～8月に本格シーズンを迎える花火大会・盆踊り・夏祭り・野外フェスティバルなどの会場設営に向けて、折りたたみ大型アルミリヤカーR255kの早期準備を提案しています。車両進入禁止エリアでの機材搬入・撤収作業をスムーズにするR255kへの問い合わせが増加しています。
▼折りたたみ大型アルミリヤカーR255k【ノーパンクタイヤ】 製品ページ
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
大型運搬も簡単な最新モデルR255kとは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348347/images/bodyimage1】
折り畳み大型アルミリヤカーモデルR255kは、リヤカー専門店リヤカーの森が販売する会議用長机サイズ対応の折りたたみ大型アルミリヤカーです。ノーパンクタイヤを標準装備し、3年保証がついています。アルミフレーム採用により軽量かつ錆びにくく、女性や高齢者でも扱いやすい重心設計が特長です。大容量の荷台はさまざまな荷物に対応し、折りたたみ式のため保管場所にも困りません。
R255k 主な特長
・アルミフレーム採用（軽量・錆びにくい）
・ノーパンクタイヤ標準装備（メンテナンスフリー）
・会議用長机サイズ対応の大容量荷台
・折りたたみ式（収納・保管スペース削減）
・3年保証付き
・女性・高齢者でも扱いやすい重心設計
夏の屋外イベント本番に向けた運搬手段の確保
7月から8月にかけて、全国各地で花火大会・盆踊り・夏祭り・野外音楽フェス・ビアガーデンイベントなどが一斉に開催されます。これらのイベントでは、テント・ステージ機材・音響設備・発電機・飲食ブース備品・ゴミ箱・バリケードなど、膨大な量の機材を搬入・設営・撤収する必要があります。
河川敷・公園・神社仏閣の境内・海浜公園・商店街など、多くの会場は車両の乗り入れが厳しく制限されています。特に花火大会では、広大な観覧エリアの設営と撤収を限られた時間内で完了させる必要があり、効率的な人力運搬手段の確保が成功の鍵となります。
直前の準備では間に合わないケースも多いため、6月の段階で運搬手段を確保しておくことが重要です。
R255kが夏のイベント設営に最適な理由
会議用長机サイズに対応したR255kの大容量荷台は、180cmの折りたたみテーブルやテントのフレームをそのまま載せることができ、搬入の往復回数を大幅に削減します。
ノーパンクタイヤにより、河川敷の砂利道・芝生・未舗装の広場でも安定走行が可能です。炎天下での長時間作業中にパンクで作業が中断するリスクもありません。
アルミフレームの軽さにより、暑さで体力が消耗する夏場の設営作業でもスタッフの負担を軽減します。折りたたみ式のため、イベント用倉庫での保管場所も取りません。
複数台の導入にも対応しており、大規模イベントでのチーム単位での同時運搬が可能です。16台の一括見積もり対応実績もございます。
よくある質問（FAQ）
Q. 花火大会の設営で、何台くらい必要ですか？
A. 会場の規模やブース数により異なりますが、実績として16台の一括お見積もり依頼に対応した事例がございます。必要台数のご相談もお受けしております。
Q. 7月の花火大会に間に合わせたいのですが？
A. 在庫状況にもよりますが、6月中にご注文いただければ7月前半のお届けを目指して手配いたします。お早めのご相談をお勧めします。
Q. レンタルではなく購入のみですか？
A. 現在は販売のみ対応しております。毎年使用されるのであれば、購入のほうが長期的にコストを抑えられます。3年保証つきで安心です。
Q. イベント会社として経費処理したいのですが？
A. 法人名義での購入、請求書払い、領収書発行に対応しております。
リヤカー専門店リヤカーの森とは
リヤカー専門店リヤカーの森は、アルミ製の折り畳みリヤカー専門店として国内唯一の専門特化型の販売体制と現場視点に基づく製品提案により、これまで全国各地の多様な法人・団体への納入実績を積み重ねてまいりました。
・リヤカー専門店として全国47都道府県の自治体・企業への納品実績、販売実績
官公庁をはじめ、全国の都道府県庁・市区町村役場・警察署・消防関連機関などの公共機関への導入実績を有し、防災備品・備蓄用途・現場運搬機材として幅広く活用されています。また、国公立学校・国立大学・私立大学を含む教育機関、全国の高等学校・中学校・小学校においても、体育備品や行事運営、施設管理用途として多数採用されています。
さらに、造園業者・建設関連事業者・農業従事者などの現場作業を支える業務用途としての導入に加え、全国の地方自治体・町内会における地域活動や防災訓練での活用実績も豊富にございます。上場企業を含む民間企業においては、物流補助・施設管理・イベント運営用途として採用されており、スポーツ施設・ゴルフ場・大型イベント会社など、多様な現場ニーズに応える形で導入が進んでいます。
・全国配送料無料、離島にもお値打ち送料でお値打ちリヤカーをお届け
加えて、離島地域や山間部など輸送・作業環境に制約のあるエリアへの納入実績も多数あり、耐久性・機動性・実用性が求められる環境下においても高い評価をいただいております。
リヤカー専門店として培ってきた知見と実績をもとに、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行い、今後も日本全国のあらゆる現場を支える存在として、信頼性の高い製品とサービスを提供してまいります。
評判の高いアフターサポートを提供する国内唯一のリヤカー専門店
リヤカー専門店「リヤカーの森」は、リヤカー販売において高い専門性と対応力が評価され、法人・個人を問わず多くのお客様から継続的なご支持をいただいています。
お見積もりは無料で迅速に対応しており、請求書の発行も柔軟に対応可能です。導入前のご相談から納品後の運用まで一貫したサポート体制を整えており、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行っています。
また、リヤカー専門店としての強みを活かし、アフターサポート体制も充実しています。長期使用を前提としたパーツの個別配送やメンテナンス相談にも対応しており、導入後も安心してご利用いただける体制を構築しています。
取り扱う製品は、軽量で耐久性に優れたアルミ製折りたたみリヤカーを中心に、現場での使いやすさと保管性を両立した仕様となっています。防災用途から業務用途、日常利用まで幅広いシーンで活用されており、長くご愛用いただける製品として評価されています。
今後もリヤカー専門店としての知見を活かし、信頼性の高い製品ときめ細やかなサポートを通じて、多様なニーズに応えてまいります。
公式サイト：https://rear-car.jp/
R255k 製品ページ：https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
お問い合わせ
リヤカー専門店リヤカーの森
公式サイト：https://rear-car.jp/
※ 製品の仕様・価格は予告なく変更される場合がございます。
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
▼折りたたみ大型アルミリヤカーR255k【ノーパンクタイヤ】 製品ページ
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
大型運搬も簡単な最新モデルR255kとは
折り畳み大型アルミリヤカーモデルR255kは、リヤカー専門店リヤカーの森が販売する会議用長机サイズ対応の折りたたみ大型アルミリヤカーです。ノーパンクタイヤを標準装備し、3年保証がついています。アルミフレーム採用により軽量かつ錆びにくく、女性や高齢者でも扱いやすい重心設計が特長です。大容量の荷台はさまざまな荷物に対応し、折りたたみ式のため保管場所にも困りません。
R255k 主な特長
・アルミフレーム採用（軽量・錆びにくい）
・ノーパンクタイヤ標準装備（メンテナンスフリー）
・会議用長机サイズ対応の大容量荷台
・折りたたみ式（収納・保管スペース削減）
・3年保証付き
・女性・高齢者でも扱いやすい重心設計
夏の屋外イベント本番に向けた運搬手段の確保
7月から8月にかけて、全国各地で花火大会・盆踊り・夏祭り・野外音楽フェス・ビアガーデンイベントなどが一斉に開催されます。これらのイベントでは、テント・ステージ機材・音響設備・発電機・飲食ブース備品・ゴミ箱・バリケードなど、膨大な量の機材を搬入・設営・撤収する必要があります。
河川敷・公園・神社仏閣の境内・海浜公園・商店街など、多くの会場は車両の乗り入れが厳しく制限されています。特に花火大会では、広大な観覧エリアの設営と撤収を限られた時間内で完了させる必要があり、効率的な人力運搬手段の確保が成功の鍵となります。
直前の準備では間に合わないケースも多いため、6月の段階で運搬手段を確保しておくことが重要です。
R255kが夏のイベント設営に最適な理由
会議用長机サイズに対応したR255kの大容量荷台は、180cmの折りたたみテーブルやテントのフレームをそのまま載せることができ、搬入の往復回数を大幅に削減します。
ノーパンクタイヤにより、河川敷の砂利道・芝生・未舗装の広場でも安定走行が可能です。炎天下での長時間作業中にパンクで作業が中断するリスクもありません。
アルミフレームの軽さにより、暑さで体力が消耗する夏場の設営作業でもスタッフの負担を軽減します。折りたたみ式のため、イベント用倉庫での保管場所も取りません。
複数台の導入にも対応しており、大規模イベントでのチーム単位での同時運搬が可能です。16台の一括見積もり対応実績もございます。
よくある質問（FAQ）
Q. 花火大会の設営で、何台くらい必要ですか？
A. 会場の規模やブース数により異なりますが、実績として16台の一括お見積もり依頼に対応した事例がございます。必要台数のご相談もお受けしております。
Q. 7月の花火大会に間に合わせたいのですが？
A. 在庫状況にもよりますが、6月中にご注文いただければ7月前半のお届けを目指して手配いたします。お早めのご相談をお勧めします。
Q. レンタルではなく購入のみですか？
A. 現在は販売のみ対応しております。毎年使用されるのであれば、購入のほうが長期的にコストを抑えられます。3年保証つきで安心です。
Q. イベント会社として経費処理したいのですが？
A. 法人名義での購入、請求書払い、領収書発行に対応しております。
リヤカー専門店リヤカーの森とは
リヤカー専門店リヤカーの森は、アルミ製の折り畳みリヤカー専門店として国内唯一の専門特化型の販売体制と現場視点に基づく製品提案により、これまで全国各地の多様な法人・団体への納入実績を積み重ねてまいりました。
・リヤカー専門店として全国47都道府県の自治体・企業への納品実績、販売実績
官公庁をはじめ、全国の都道府県庁・市区町村役場・警察署・消防関連機関などの公共機関への導入実績を有し、防災備品・備蓄用途・現場運搬機材として幅広く活用されています。また、国公立学校・国立大学・私立大学を含む教育機関、全国の高等学校・中学校・小学校においても、体育備品や行事運営、施設管理用途として多数採用されています。
さらに、造園業者・建設関連事業者・農業従事者などの現場作業を支える業務用途としての導入に加え、全国の地方自治体・町内会における地域活動や防災訓練での活用実績も豊富にございます。上場企業を含む民間企業においては、物流補助・施設管理・イベント運営用途として採用されており、スポーツ施設・ゴルフ場・大型イベント会社など、多様な現場ニーズに応える形で導入が進んでいます。
・全国配送料無料、離島にもお値打ち送料でお値打ちリヤカーをお届け
加えて、離島地域や山間部など輸送・作業環境に制約のあるエリアへの納入実績も多数あり、耐久性・機動性・実用性が求められる環境下においても高い評価をいただいております。
リヤカー専門店として培ってきた知見と実績をもとに、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行い、今後も日本全国のあらゆる現場を支える存在として、信頼性の高い製品とサービスを提供してまいります。
評判の高いアフターサポートを提供する国内唯一のリヤカー専門店
リヤカー専門店「リヤカーの森」は、リヤカー販売において高い専門性と対応力が評価され、法人・個人を問わず多くのお客様から継続的なご支持をいただいています。
お見積もりは無料で迅速に対応しており、請求書の発行も柔軟に対応可能です。導入前のご相談から納品後の運用まで一貫したサポート体制を整えており、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行っています。
また、リヤカー専門店としての強みを活かし、アフターサポート体制も充実しています。長期使用を前提としたパーツの個別配送やメンテナンス相談にも対応しており、導入後も安心してご利用いただける体制を構築しています。
取り扱う製品は、軽量で耐久性に優れたアルミ製折りたたみリヤカーを中心に、現場での使いやすさと保管性を両立した仕様となっています。防災用途から業務用途、日常利用まで幅広いシーンで活用されており、長くご愛用いただける製品として評価されています。
今後もリヤカー専門店としての知見を活かし、信頼性の高い製品ときめ細やかなサポートを通じて、多様なニーズに応えてまいります。
公式サイト：https://rear-car.jp/
R255k 製品ページ：https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
お問い合わせ
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公式サイト：https://rear-car.jp/
※ 製品の仕様・価格は予告なく変更される場合がございます。
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