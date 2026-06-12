大阪 SNS代行を検討中の経営者へ--キングプロテアが大阪エリアでの運用受付を新規スタート｜累計動画1,500本超のノウハウを全投入
大阪 SNS代行サービスの新規受付を、株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役CEO：岸本一翔）が2026年5月30日より正式に開始します。TikTok・Instagramのショート動画を起点とした集客設計に特化し、累計動画制作1,500本超のZ世代クリエイターチームが企画・撮影・編集・投稿・分析まで一気通貫で担います。飲食・美容・クリニック・整体院など大阪の店舗ビジネス経営者からのご相談を受付中です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350960/images/bodyimage1】
大阪 SNS代行の市場背景--なぜ今、プロへの丸投げが選ばれているのか
大阪のSNS代行市場は、ここ数年で急速に拡大しています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のSNS利用率は全年代平均で80%を超えており、特に20代～40代ではTikTokやInstagramが情報収集・購買判断の入口として機能するケースが急増しています。飲食店・美容サロン・整体院などの店舗ビジネスにとって、SNSはもはや「やるかやらないか」ではなく「どれだけ本気でやるか」が競合差別化の核心になっています。
しかし現場では、深刻な構造的課題が残っています。株式会社キングプロテアがこれまでの商談・運用支援を通じて収集した声（2026年5月時点・複数クライアントへのヒアリング）では、「担当者を置けない」「撮影・編集のリソースがない」「アカウントを作ったが伸びずに放置している」という声が大多数を占めます。特に複数店舗を展開する経営者からは、「店舗ごとにSNSを回すのは現実的に不可能」という意見が多く聞かれます。
こうした現実に対してキングプロテアが提供するのは、SNS運用の「完全丸投げ」という選択肢です。企画立案・台本制作・撮影同行・動画編集・投稿管理・コメント運用・月次レポートまで、すべてをワンチームで完結させます。経営者は本業とビジョンに集中しながら、SNSによる新規集客の恩恵を受け続けることができます。大阪のSNS代行を探している経営者にとって、今回の受付開始は「専門チームへの依頼」という現実的な選択肢が生まれたことを意味します。
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大阪 SNS代行で選ばれる理由--26アカウント・1,500本超の実績が生む「勝ちパターン」
キングプロテアが大阪 SNS代行に強みを持つ最大の理由は、現在進行形で26アカウントを同時運用している点にあります。飲食・美容・クリニック・整体院・宿泊業・物販など複数業種のアカウントを並走管理することで、「この業種ではこの投稿形式が伸びる」「この尺・この音源・このテロップデザインが離脱を防ぐ」という実戦データを継続的に蓄積しています。新規クライアントのアカウントを立ち上げる際、このナレッジを活用することで立ち上がりが格段に速くなります。
代表的なTikTok運用実績として、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）384,000再生・株式会社CAICA様328,000再生・株式会社マーズデザイン様88,000再生・渋谷文化村レディースクリニック様76,000再生などがあります。累計動画制作本数は1,500本超に達しており、「バズらせる確率を高める設計」がすでにチーム内に体系化されています。
また、売上改善の実績としては、手結整体院様でLINEと連携した運用により支援1ヶ月目で前年比166%の売上増（月商75万円→125万円）を達成。宿泊事業会社様ではMeta広告のターゲティングとクリエイティブのPDCAにより、前代理店時代にCPA8～12万円だった数値を2万円まで改善し、売上5倍を実現しました。大阪 SNS代行においても、この同じ設計思想と実行プロセスを展開します。
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大阪 SNS代行の市場背景--なぜ今、プロへの丸投げが選ばれているのか
大阪のSNS代行市場は、ここ数年で急速に拡大しています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のSNS利用率は全年代平均で80%を超えており、特に20代～40代ではTikTokやInstagramが情報収集・購買判断の入口として機能するケースが急増しています。飲食店・美容サロン・整体院などの店舗ビジネスにとって、SNSはもはや「やるかやらないか」ではなく「どれだけ本気でやるか」が競合差別化の核心になっています。
しかし現場では、深刻な構造的課題が残っています。株式会社キングプロテアがこれまでの商談・運用支援を通じて収集した声（2026年5月時点・複数クライアントへのヒアリング）では、「担当者を置けない」「撮影・編集のリソースがない」「アカウントを作ったが伸びずに放置している」という声が大多数を占めます。特に複数店舗を展開する経営者からは、「店舗ごとにSNSを回すのは現実的に不可能」という意見が多く聞かれます。
こうした現実に対してキングプロテアが提供するのは、SNS運用の「完全丸投げ」という選択肢です。企画立案・台本制作・撮影同行・動画編集・投稿管理・コメント運用・月次レポートまで、すべてをワンチームで完結させます。経営者は本業とビジョンに集中しながら、SNSによる新規集客の恩恵を受け続けることができます。大阪のSNS代行を探している経営者にとって、今回の受付開始は「専門チームへの依頼」という現実的な選択肢が生まれたことを意味します。
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大阪 SNS代行で選ばれる理由--26アカウント・1,500本超の実績が生む「勝ちパターン」
キングプロテアが大阪 SNS代行に強みを持つ最大の理由は、現在進行形で26アカウントを同時運用している点にあります。飲食・美容・クリニック・整体院・宿泊業・物販など複数業種のアカウントを並走管理することで、「この業種ではこの投稿形式が伸びる」「この尺・この音源・このテロップデザインが離脱を防ぐ」という実戦データを継続的に蓄積しています。新規クライアントのアカウントを立ち上げる際、このナレッジを活用することで立ち上がりが格段に速くなります。
代表的なTikTok運用実績として、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）384,000再生・株式会社CAICA様328,000再生・株式会社マーズデザイン様88,000再生・渋谷文化村レディースクリニック様76,000再生などがあります。累計動画制作本数は1,500本超に達しており、「バズらせる確率を高める設計」がすでにチーム内に体系化されています。
また、売上改善の実績としては、手結整体院様でLINEと連携した運用により支援1ヶ月目で前年比166%の売上増（月商75万円→125万円）を達成。宿泊事業会社様ではMeta広告のターゲティングとクリエイティブのPDCAにより、前代理店時代にCPA8～12万円だった数値を2万円まで改善し、売上5倍を実現しました。大阪 SNS代行においても、この同じ設計思想と実行プロセスを展開します。